A solas con Hayden Christensen por el estreno de “Obi-Wan Kenobi”: “Me encanta lo que hicieron en ‘Rogue One’ con Darth Vader”

Hayden Christensen regresa a la franquicia Star Wars como Darth Vader, el villano de la serie "Obi-Wan Kenobi".

“Este es un personaje que significa mucho para mí, uno que se ha quedado conmigo a lo largo de los años, y tener la oportunidad de regresar fue enorme”, es la frase que, palabras más, palabras menos, Hayden Christensen repitió en una gran cantidad de entrevistas desde que empezó el tour de prensa por Obi-Wan Kenobi el 11 de mayo en Berlín. Lo mismo le dijo a Infobae en la semana del estreno de la serie. Pasaron 17 años de la última (y única) vez que se puso el traje de Darth Vader y está listo para disfrutar de su regreso.

El 10 de marzo se confirmó, con la primera imagen oficial liberada, que Darth Vader, uno de los villanos más icónicos de la historia del cine, regresaría para la serie que protagoniza Ewan McGregor. Ya en el primer adelanto de la ficción que debuta hoy, viernes 27 de mayo en Disney+ con dos episodios, se escuchó su respiración, ese ruido forzado y mecánico tan característico que Obi-Wan Kenobi volvería a encontrarse con su expadawan. La última vez que los vimos juntos fue en Star Wars: la venganza de los Sith. “Realmente no costó mucho convencerme, para ser honesto. He disfrutado mucho de todas estas nuevas encarnaciones de las historias de Star Wars y volver fue una decisión fácil para mí”, sentenció Christensen a través de videollamada.

Hayden Christensen y Ewan McGregor en medio de un evento relacionado con "Obi-Wan Kenobi" en Londres. (REUTERS/Matthew Childs)

El actor nacido en Vancouver, Canadá, quedó marcado de por vida por este personaje. Para bien o para mal, interpretar a Anakyn Skywalker/Darth Vader se convirtió en un calvario, por momentos, pero también le dio fama mundial y ser recordado durante estos 17 años como “el elegido” y por esas icónicas batallas en Mustafar con el Obi-Wan de Ewan McGregor. El acoso de los fans lo alejó un tiempo de su carrera actoral, pero también llegó a protagonizar películas como Jumper, American Heist y First Kill entre otras. Volver a Star Wars parecía improbable, lo mismo para McGregor, pero le sonó el teléfono: “Cuando recibí esa llamada estaba en mi casa en Canadá, y fue una gran sorpresa y muy bienvenida. Fue un momento de mucha emoción”, relató el actor sobre la primera oferta para volver a la franquicia.

“Conocí a Deborah Chow, nuestra directora, y es una persona increíblemente impresionante. Tan inteligente, creativa y tan genial. Y cuando me contó un poco sobre la historia y lo que quería hacer, y cómo quería traerme de vuelta, todo fue muy emocionante”, contó Christensen sobre los detalles de su regreso al universo Star Wars de la mano de Chow.

Primera imagen de Darth Vader en "Obi-Wan Kenobi". (Lucasfilm/Disney)

Ambientada 10 años después de Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith, la serie Obi-Wan Kenobi sucede en el momento de mayor poder del Imperio Galáctico y el antiguo Maestro Jedi debe embarcarse en una misión crucial que lo enfrentará a aliados convertidos en enemigos casi sin ayuda de ningún tipo. Recién 12 años después sucederán los eventos de Rogue One, donde la rebelión encuentra una herramienta para combatir con la amenaza del Imperio.

En la película recién mencionada, fue la última vez que se vio al villano que ahora interpretará Christensen nuevamente. Sobre dicha versión, el canadiense dejó una opinión muy positiva: “Me encantó. Recuerdo que antes de ver la película, cuando salió por primera vez, estaba caminando por el aeropuerto, no me acuerdo dónde, y un fan se me acercó y me preguntó si ya había visto la película. Admití que no, que acababa de salir y me dijeron: ‘Creo que realmente te va a gustar’. Esto lo dijeron por una buena razón. Me encanta lo que hicieron en Rogue One con este personaje. Fue perfecto”.

La ficción ocurre 10 años después de "Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith". (Disney Plus)

Desde la última vez que el ahora protagonista de Obi-Wan Kenobi pisó un set de Star Wars, no solo se estrenó Rogue One, también una tercera trilogía de películas, dos series live-action, otro spin-off (Han Solo) y varias series animadas y especiales. De todo ese período, Christensen puede elegir dos que se convirtieron en sus personajes favoritos: “Realmente disfruté el personaje de Kylo Ren. Me gustó lo que Adam Driver hizo con él. Y también me gusta mucho el personaje de Mando (Pedro Pascal) en The Mandalorian. Creo que eso es lo realmente emocionante de esta nueva era de Star Wars, todos estos nuevos personajes que están introduciendo. Y de esta serie, Reva (Moses Ingram) es un personaje muy emocionante”.

Teaser tráiler de "Obi-Wan Kenobi". (Disney)

Obi-Wan Kenobi llegó a Disney+ este viernes 27 de mayo con un doble episodio, y luego un nuevo capítulo todos los miércoles hasta su gran final el 22 de junio.

