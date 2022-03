Primera imagen que confirma el regreso de Darth Vader en la nueva serie de Disney+ “Obi Wan Kenobi”

Primera imagen de Darth Vader en "Obi-Wan Kenobi" Formará parte de la última edición papel de Entertainment Weekly Credito: Lucasfilm

Finalmente este miércoles 9 de marzo se liberó el teaser tráiler de Obi-Wan Kenobi luego de las primeras fotos de la serie de Lucasfilm para Disney+. Ahora finalmente tenemos las primeras imágenes de Ewan McGregor en Tatooine como guardián del joven Luke Skywalker. Pero como también adelantamos ayer, las primeras imágenes de Hayden Christensen como Anakyn Skywalker/Darth Vader llegaría más adelante y hoy finalmente conocemos la primera imagen del clásico y más icónico personaje de Star Wars.

“La pelea terminó. Perdimos”, se escucha a un triste y rendido Obi-Wan Kenobi pero todavía hay futuro. Las primeras imágenes mostraron como la novedad absoluta al Inquisitor Fifth Brother interpretado por Sung Kang y a Rupert Friend como Gran Inquisitor como también al Imperio por dentro. Esto confirma que las series animadas llegaron para quedarse en el live action. Todo con la extraordinaria “Duel of the fates” compuesta por John Williams. No hay dudas de que Obi-Wan deberá impedir que Inquisitor Reva concrete su cacería.

Obi-Wan Kenobi - teaser trailer - Disney

