“Stranger Things”: tres insólitos detalles sobre el rodaje que deberías saber como buen fanático

Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras tanto, los protagonistas están separados y tienen que lidiar con múltiples problemas. (Netflix)

Stranger Things se estrenó allá por 2016, y sin dudas, cambió la manera de contar historias. Ambientada en la década del 80, la serie comenzó contando la desaparición de un niño, Will Byers (Noah Schnapp), en la localidad de Hawkins. La madre del niño, Joyce (Winona Ryder), hizo hasta lo impensado para poder encontrar a su hijo mientras aparecía en el pueblo una chica con poderes sobrenaturales que respondía al nombre de Eleven (Millie Bobby Brown).

La ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se convirtió en un éxito mundial y ahora comenzará una nueva etapa cuando el 27 de mayo llegue la primera tanda de episodios de la cuarta temporada (la segunda entrega está prevista para el 1 de julio).

Eduardo Franco como Argyle, Charlie Heaton como Jonathan, Millie Bobby Brown como Eleven, Noah Schnapp como Will Byers y Finn Wolfhard como Mike Wheeler, regresan en la nueva temporada de "Stranger Things". (Netflix)

Pero no todo fue color de rosa en la producción. Los actores, muchos de ellos niños y jóvenes menores de edad, debieron someterse a ciertas normas que no eran del todo simpáticas y que fueron consignadas en el sitio The Binger. Acá te las contamos.

Asistir al set sin maquillaje

La actriz Millie Bobby Brown encarna a Eleven en "Stranger Things". (Netflix)

Con la cara lavada y sin nada, absolutamente nada de make up. Esta fue una de las normas que tenían que cumplir a rajatabla todo el elenco. Todos debían llegar al set de grabación como si recién hubiesen salido de la ducha. Es que la caracterización para lucir como personas que vivían en la década del 80, les llevaba muchas horas de maquillaje. De eso sabe la protagonista de la serie que en la primera temporada y con apenas 11 años, llegó al estudio con su cara llena de brillitos (glitter). Las grabaciones se demoraron casi una hora mientras intentaban quitarle cada uno de los brillos de su rostro.

Nunca cortarse el cabello

Joe Keery, el único actor que pudo modificar el aspecto de su cabello durante las grabaciones de "Stranger Things". (REUTERS/Kyle Grillot)

Si hay algo que caracterizó los años 80 fueron los peinados. Cortes rebajados y rulos permanentes para las mujeres y otro tanto para los varones. De esta manera ningún actor o actriz podía modificarse su cabello durante el tiempo de grabación de la serie. Solo un personaje estaba habilitado a hacerlo: Steve Harrington interpretado por Joe Keery (Free Guy), quien tiene un corte especial que debe mantener sometiéndose a un par de tijeretazos. De hecho, es su marca registrada que le sirve para aconsejar al pequeño Dustin (Gaten Matarazzo) cuando le da sus tips para mantener su pelo en esas condiciones. Más allá de Joe, ninguno de ellos pudo modificarlo a lo largo de la serie. Recordemos en este punto que Millie Bobby Brown debió raparse para conseguir este papel y darle la credibilidad que necesitaba a su personaje De a poco su cabello fue creciendo y también fue una marca de su rol en Stranger Things.

No llevar celulares al set

Los 80 dicen presente en cada episodio de la serie "Stranger Things". (Netflix)

Nada de fotos. Ni de videos. Ni mucho menos de posteos en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok o Twitter. Los teléfonos móviles fueron prohibidos en el set de grabación de Stranger Things. La posibilidad de que se filtrara algo de la trama de la ficción a través de un celular no era algo que querían sus creadores. Sin spoilers a la vista, los productores y showrunners de la ficción también apuntaron a esta prohibición para generar en las grabaciones la atmósfera de los años 80 donde no existían los celulares.

SEGUIR LEYENDO: