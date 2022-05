“Entrevías”: la ficción de Netflix que reúne a los protagonistas de “Vivir sin permiso”

"Entrevías": la serie que se estrena en Netflix el 20 de mayo tiene como protagonistas a José Coronado y Luis Zahera. (Mediaset)

Dos grandes actores del cine y la televisión española se vuelven a juntar para una serie. Se trata de la ficción Entrevías que llega a Netflix el 20 de mayo (este título ya se estrenó en Europa y cuenta con dos temporadas), y que contará en su reparto central con José Coronado y Luis Zahera, dos de los intérpretes de la serie Vivir sin permiso que se emitió entre 2018 y 2020. Sus personajes como el narcotraficante al que le diagnosticaban Alzheimer, Nemo Bandeira (Coronado), y su asistente más fiel, Ferro (Zahera), les dieron la fama mundial ya que la ficción se pudo ver a través de la misma plataforma de streaming.

El anuncio de esta serie tomó como eje para su publicidad el hecho de que estos dos actores se volvían a juntar luego de aquella popular producción que marcó sus carreras.

El actor José Coronado es Tirso Abantos, unexmilitar que intentará recuperar a su nieta luego de que huya con su novio. (Mediaset)

Entrevías (que es a su vez el nombre de un barrio de Madrid) cuenta la historia de Tirso Abantos (Coronado), un hombre con conceptos sobre la vida alejados de la época actual y que vive en un barrio bastante hostil. Su vida cambiará drásticamente cuando su nieta adolescente, Irene, interpretada por Nona Sobo (una debutante en el mundo de la actuación con esta serie), comience a formar parte de su existencia cotidiana.

Tirso es un clásico mal llevado con un carácter odioso. Durante un tiempo debe hacerse cargo de Irene, que es una joven de origen vietnamita que fue adoptada. La convivencia no es la mejor entre ambos y la muchacha decide huir con su novio colombiano Nelson (Felipe Londoño, Al son que me toquen bailo). El abuelo no se va a dar por vencido y decide rescatar a su nieta con la ayuda de exmilitares como él, que viven en su barrio. Tirso participó en la guerra de Bosnia pero se alejó de la carrera como soldado hace ya 30 años. La honradez, el esfuerzo y el respecto son los pilares de su accionar, características que lo ayudarán para rescatar su nieta.

Luis Zahera vuelve a trabajar con Coronado. En "Entrevías" interpreta a Ezequiel, un policía que va a interferir en el accionar de Tirso. (Mediaset)

Ahí entra en acción Zahera, que interpretará a Ezequiel, un policía de lo más corrupto que intentará seguir manejando los hilos de Entrevías, a pesar de la llegada de Amanda (Itziar Atienza, Mentiras), una nueva inspectora jefe. Ezequiel es el “dueño” del pueblo que se jacta de no contar con un asesinato en años, pero todo esto va a cambiar cuando Tirso entre en acción.

“Es el reflejo de la sociedad actual que nos hará pensar cómo actuamos con los que no son iguales a nosotros”, afirmó Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, productora original de la serie, a la publicación Sensacine.

Irene desafiará todos los límites de su abuelo cuando huya con Nelson. (Mediaset)

Entrevías cuenta con la producción ejecutiva de Aitor Gabilondo (creador de Vivir sin permiso y de la serie de HBO, Patria), David Bermejo (guionista de Vivir sin permiso y de Los hombres de Paco) y de Arantxa Écija (Águila roja: la película), y se compone de 8 episodios en cada temporada.

