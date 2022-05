“Nicolas Cage está en mi ADN”: Pedro Pascal habló sobre su trabajo con el actor en “El peso del talento”

Pedro Pascal dialogó con Infobae sobre la experiencia de rodar "El peso del talento".

En El peso del talento (The Unbearable Weight of Massive Talent) un popular actor, e incluso icono de una época del cine, Nicolas Cage, debe hacer de sí mismo. O una versión de muy cercana a él, con su carrera en un momento crítico y su vida personal que no marcha mucho mejor. Recibe entonces la invitación de un fan millonario, Javi, quien le devolverá un poco de su confianza y será generoso con el dinero de su fortuna non sancta. Pedro Pascal es Javi. En conversación con Infobae, el actor confesó que no tuvo que hacer demasiado para asumir este desafío: “Cuando comencé mis estudios, y luego ya en mi carrera como actor, Nicolas Cage estaba dentro de mí”.

El intérprete chileno definió su vocación desde muy joven. Su fama se disparó cuando participó de Game of Thrones y protagonizó uno de los capítulos más recordados y comentados de la serie como Oberyn Martell. Tuvo grandes oportunidades en Narcos y Kingsman: The Golden Circle, pero terminó de consolidarse en The Mandalorian, la serie de Star Wars que lo confirmó como una estrella. Pero nunca dejó de recordar sus inicios, y su protagónico en El peso del talento lo llevó a esos comienzos. En varias entrevistas señaló que trabajar con el actor de Rumble Fish lo devolvió a aquellos años cuando tomó la decisión de dedicarse a la actuación.

Nicolas Cage es Nick Cage y Pedro Pascal es Javi en la increíble historia de un narco fan del actor. (Katalin Vermes/Lionsgate)

Nick Cage, como se presenta el actor en el primer trailer de la película, está en realidad en una nueva etapa de su carrera, que ha recuperado el interés del público. Desde Mandy a Pig hasta un futuro proyecto llamado Renfield, en el que interpretará a Drácula, vive un inmejorable presente. Pero Pascal reconoció que su etapa favorita del actor es la inicial, que lo hace viajar a hermosos recuerdos con su familia: “Soy alguien que ha visto todas las películas de Nicolas Cage”, se definió.

“Mi familia es chilena”, siguió. “Teníamos Telecable. Recién empezados los ochenta, sus películas se veían en la tele. Y después empezamos a ir al cine: Peggy Sue Got Married, después Raising Arizona y Vampire Kiss, Moonstruck y Wild at Heart. Todas con mis papás”.

La producción ha tenido un estreno paulatino en Latinoamérica. (Katalin Vermes/Lionsgate)

Eso, cree, es algo que los productores entendieron muy rápido: conocía la filmografía de Cage, en particular los títulos “más importantes, que se mencionan en la película”, sumó Pascal sobre la preparación inicial, que tuvo poco de previa. Las películas a las que se refiere son las más icónicas de su filmografía: Con Air, Contracara, La roca, Ojos de serpiente, 60 segundos y más.

Sobre el trabajo juntos, explicó: “Nos dieron la confianza total de meternos y hacerlo como estaba escrito. Nicolas tenía muchas ideas que contribuyeron al día a día y a las escenas, y yo lo que tenía que hacer realmente era seguirlo a él por donde iba”.

Pedro Pascal trabajó en "Game of Thrones", "Narcos", "Kingsman: The Golden Circle" y consolidó su fama en "The Mandalorian". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Javi Gutierrez es un adinerado miembro de una familia dedicada al narcotráfico. Tiene sueños ligados al cine, es el mayor fan de Nicolas Cage y su máximo objetivo es que el actor tome un guion que él escribió para llevarlo a Hollywood. El camino que encontró para concretar su plan es pagarle un millón de dólares e invitarlo a su cumpleaños. Pero no contó con el plan de la CIA: contratar a Cage para desbaratar los negocios de los suyos. “Lo que me sorprendió más que nada fue que el tono de la película”, dijo menos sobre esa trama que sobre el rodaje “Sabía lo que quería contar y nada dominó la experiencia de pasarlo bien, de estar en un cuento. Había algo de nostalgia: la experiencia de ver esta película en cines es de lo que más disfruté”.

El actor chileno también destacó el valor humano que tiene The Unbearable Weight of Massive Talent: “Nicolas Cage la persona es alguien muy relacionable. Su neurosis, la crisis que tiene, también el ser padre, es todo muy humano. Estar medio perdido con su carrera. O desilusionado. Pero también ser un fan es algo muy común. Así que lo que nos tocó interpretar es verdad realmente”.

El personaje de Cage, con problemas de dinero, acepta hacer una aparición pagada en la fiesta de un fan narco, pero en realidad es un informante de la CIA. (Corazon Films)

Con una excelente repercusión en los países donde ya se estrenó la película, Nicolas Cage y Pedro Pascal lograron formar una dupla que nada debe envidiarle a los protagonistas de Arma mortal o Dos tipos peligrosos. La explicación de esto es sencilla para Pedro: “Nicolas Cage está en mi ADN”.

El peso del talento se estrenó en Perú el 22 de abril, en México el 28 de abril y en Colombia el 12 de mayo, y se verá en Argentina el 19 de mayo .

