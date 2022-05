Kevin Spacey regresa al cine con un drama histórico

"1242 - Gateway to the West" es el título de la película que trae de vuelta a Kevin Spacey. (IMDb)

Cuando fue acusado de abuso sexual por Anthony Rapp, quien lo demandó por haberlo atacado cuando era menor de edad, Kevin Spacey (Oscar por Belleza americana y por Los sospechosos de siempre) quedó fuera de la exitosa serie House of Cards, cuya última temporada se grabó sin él, y también fue reemplazado en el film Todo el dinero del mundo (All the Money in the World) de Ridley Scott por otro actor, Christopher Plummer (La novicia rebelde). Luego de un periodo de ostracismo, hoy hay cuatro títulos en posproducción que lo incluyen. 1242 - Gateway to the West, uno de ellos, acaba de ser anunciado por Variety.

La película dirigida por Péter Soós (Hacktion) es un drama histórico coproducido entre Gran Bretaña, Hungría y Mongolia. Relata la historia de Batu, nieto del conquistador y guerrero mongol Genghis Khan y comandante en jefe de la parte occidental del imperio, quien anhela extender su dominio hasta Europa. Spacey será el otro personaje central: el cardenal Cesareani, enviado del Papa al fuerte húngaro de Esztergom. Su resistencia detendrá a Batu y marcará la caída del imperio de Khan.

Las acusaciones contra Kevin Spacey por abuso sexual afectaron gravemente la carrera del premiado actor. (REUTERS / Brian Snyder)

El resto del elenco lo componen Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark-Jones y Genevieve Florence y el guion está a cargo de Aron Horvath y Joan Lane. A la producción de Bill Chamberlain y Kornel Sipos se suman en las tareas ejecutivas Istvan Bodzsar, Carlos Alperin, Norman Merry, Tim Smith, Paul Brett y Csaba Iski y los mongoles Bayar Banzragch y Battushig Batbold.

Kevin Spacey fue Frank Underwood en "House of Cards", una de las primeras series que lanzó Netflix. (Netflix)

El film será exhibido en el próximo Festival de Cannes en busca de una distribuidora. Se estima que el estreno podría ser en noviembre de 2022.

Ahora resta esperar cómo será recibida 1242 - Gateway to the West en el festival y también por la crítica, que aun no ve con buenos ojos a Spacey. Recordemos que luego de recibir la acusación que sacudió a toda la industria, el actor realizó un descargo que terminó perjudicándolo. Allí comunicó al mundo que él era gay y reconoció que nunca lo había dicho públicamente. Pero el efecto no fue el que él esperaba sino todo lo contrario: el público vio en esta acción una manipulación más que una sinceramiento.

Otras denuncias contra Spacey siguieron a las de Rapp, que todavía está en los tribunales.

