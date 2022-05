Confirmado el estreno en cines de “Todo en todas partes al mismo tiempo”: ¿cuándo se puede ver en América Latina?

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien lucha por mantener su negocio a flote, comprobar sus impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora, y a mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En su camino Evelyn descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombrante y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

Todo en todas partes al mismo tiempo sin dudas se convirtió en una de las películas más comentadas del año. El buen debut, las reseñas a favor y la aceptación del público la llevaron a ser de las verdaderamente esperadas. Y esta semana llegó la confirmación de su llegada a Latinoamérica. Será en junio y la fecha exacta va a depender de cada país confirmó Diamond Films.

Protagonizada por Michelle Yeoh, la elogiada película de ciencia ficción sabe que cuenta con un buen material en sus manos y así comenzó su campaña de marketing en los países de habla hispana: “¡El real multiverso está llegando! ¿Están preparados? Todo en todas partes al mismo tiempo tendrá estreno en junio de 2022. Exclusivamente en cines”. Tiene un 96% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, 8.8 de calificación en IMDB y en la app de reseñas de cine Letterboxd logró acceder a la calificación de la “película mejor valorada de la historia” (cabe aclarar que Letterboxd es una app muy joven).

Imágenes de "Todo en todas partes al mismo tiempo", película que ya tiene confirmación de su llegada a los cines en Latinoamérica. (Diamond Films)

Según el comunicado oficial, Todo en todas partes al mismo tiempo se centra en la vida de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que está tratando de mantener su negocio a flote, sortear el pago de impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora, y a mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En el camino, ella descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombroso y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

La sinopsis dice lo siguiente: “Una inmigrante china, en medio de una investigación de Hacienda, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso”.

La producción se mueve por diferentes universos. (Diamond Films)

Los escritores y directores son Dan Kwan y Daniel Scheinert, mejor conocidos como Daniels, y son los creadores de esta película. Esta dupla viene de estrenar la comedia Swiss Army Man, con Paul Dano, Daniel Radcliffe y Mary Elizabeth Winstead, y de ganarse algunos buenos comentarios sobre su creatividad. Además, Everything Everywhere All at Once (su titulo original) es una comedia negra de ciencia ficción que tiene el sello del reconocido estudio A24 (Lamb, Euphoria), hoy casi un sello de calidad.

El film posee una duración de 132 minutos y tuvo su estreno en el festival South by Southwest el pasado marzo. Luego se estrenó oficialmente el 8 de abril de 2022 por A24 convirtiéndose en otro hit de la productora. Hoy es considerada una de las películas más controversiales, divertidas y aplaudidas por la audiencia, pero también todo un fenómeno en redes sociales. La repercusión por el tema también se expande al tener un tema en común con el estreno de Marvel Studios, Doctor Strange en el multiverso de la locura.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" se centra en la vida de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien tiene el poder de viajar en el tiempo. (Diamond Films)

Sobre el estreno de Todo en todas partes al mismo tiempo, en Argentina fue confirmada para el 9 de junio y en Perú el 23 del mismo mes. En México, Colombia y el resto de América Latina está anunciada para junio, pero sin fecha exacta.

SEGUIR LEYENDO: