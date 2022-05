La polémica serie chilena “42 días en la oscuridad” encabeza las novedades de Netflix para esta semana

"42 días en la oscuridad" es una de las novedades de Netflix para esta semana. (Fábula/Netflix)

Comienza una nueva semana y nuevos títulos se suman al catálogo de Netflix, entre ellos la primera producción hecha en Chile para la plataforma, 42 días en la oscuridad. Otras series, un documental imperdible y varias películas completan la oferta de novedades hasta el 13 de mayo.

42 días en la oscuridad - 11 de mayo

"42 días en la oscuridad": la primera serie de la plataforma realizada en Chile se basa en un caso real, el de Viviana Haeger. (Netflix)

La primera serie limitada realizada en Chile para la plataforma, se basa en un caso real: la desaparición de Viviana Haeger en Puerto Varas en 2010. Con producción de Fábula, la compañía de Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, y dirección de Claudia Huaiquimilla (Mala junta) y Gaspar Antillo (Nadie sabe que estoy aquí), en esta versión ficcional Aline Küppenheim será Verónica Montes, quien desaparece de su hogar sin dejar rastros. Su hermana Cecilia (Claudia Di Girolamo) comenzará entonces la pesquisa, que se convertirá en un misterio tortuoso.

El caso Haeger fue de los más polémicos de la historia reciente chilena. La mujer, una contadora que no ejercía y se oscupaba en cambio del hogar y sus hijas, apareció en estado de descomposición, en el entretecho de su casa, 42 días después de que su esposo, el ingeniero Jaime Anguita, denunciara su secuestro. La hermana y la madre de Haeger habian sospechado de él, pero Anguita resultó exonerado por falta de pruebas luego de una detención de dos años. José Pérez Mancilla, exempleado del ingeniero en una propiedad, fue el único que quedó detenido tras confesar haber cometido el asesinato porque Anguita le pagó para que lo hiciera.

El guión se basa en Usted sabe quién: Notas sobre el homicidio de Viviana Haeger, libro del periodista Rodrigo Fluxá que reveló las fallas en la investigación. Completan el elenco Gloria Münchmeyer, Pablo Macaya, Daniel Alcaíno, Amparo Noguera, Néstor Cantillana, Claudio Arrendondo y Julia Lubbert. La serie no cuenta con la aprobación de la familia de Haeger: de hecho sus hijas, Vivian y Susan, se manifestaron molestas por la producción.





El abogado del Lincoln (The Lincoln Lawyer) - 13 de mayo

La serie que protagoniza Manuel García-Rulfo, "El abogado del Lincoln", se basa en las novelas criminales de Michael Connelly. (Netflix)

El mexicano Manuel García-Rulfo protagoniza la serie El abogado del Lincoln, basada en la exitosa saga de novelas criminales de Michael Connelly. cuenta la historia de Mickey Haller, un idealista que ejerce el derecho desde el asiento trasero de su automóvil, un Lincoln.

La primera temporada, de 10 episodios, cuenta los hechos narrados en el segundo libro de Connelly —quien también es productor ejecutivo— con este personaje iconoclasta: The Brass Verdict. El guionista de la serie es David E. Kelley, a cargo también de la producción, conocido por Big Little Lies.

El papel es otro paso importante en la carrera de García-Rulfo, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los actores latinos más importantes de Hollywood: trabajó con Ryan Reynolds (6 Underground), Penélope Cruz (Murder on the Orient Express), Viola Davis (Widows), Benicio del Toro (Sicario: Day of the Soldado), Denzel Washington (The Magnificent Seven) y Tom Hanks (Greyhound).





Nuestro padre (Our Father) - 11 de mayo

Donald Cline, un destacado especialista en fertilidad de Indiana, ocultó un secreto durante décadas: usaba su esperma en lugar del de los padres. (Netflix)

Este documental sigue los pasos de una mujer que, tras realizarse un test de ADN, descubrió un inquietante hecho: no era hija biológica de su padre. En cambio, compartía la mitad de su dotación genética con una gran cantidad de desconocidos. En el centro de la trama se encontraba Donald Cline, un famoso especialista en fertilidad de Indiana.

Una suerte de prócer local por haber ayudado a numerosas familias, Cline en realidad escondía un secreto perverso: durante décadas había cambiado el esperma de los hombres que querían ser padres por el suyo. Una red de hermanos que nunca habían sospechado de su identidad se une entonces en esta investigación en busca de justicia.

Junto con la estela de dolor que dejó el caso —y que posiblemente aguarda en el futuro a muchas personas más, ya que no se sabe qué cantidad de hijos engendró Cline—, el documental de Lucie Jourdan analiza también la trama de poder e influencia que hasta el día de hoy permite a este médico ser una de las personas más influyentes de Indiana.





El arma del engaño (Operation Mincemeat) - 11 de mayo

Colin Firth y Charles Cholmondeley interpretan a dos oficiales británicos de inteligencia que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. (Netflix)

En 1943, cuando las fuerzas aliadas buscan la manera de lanzar un asalto definitivo a la Europa sometida por los nazis, dos oficiales de inteligencia británicos, Ewen Montagu (Colin Firth, Oscar por El discurso del rey) y Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen, Succession), desarrollan un plan que cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Esta película se basa en el libro de Ben Macintyre, que a su vez se inspiró en una historia real. John Madden (Shakespeare enamorado) dirigió este drama histórico en el que también actúan Kelly Macdonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn y Jason Isaacs.





El año de mi graduación (Senior Year) - 13 de mayo

Rebel Wilson protagoniza "El año de mi graduación", la historia de una estudiante que luego de 20 años en coma quiere brillar en su baile de graduación. (Netflix)

A los 17 años, la estudiante de la escuela secundaria Stephanie Conway realizaba una acrobacia cuando sufrió un accidente que le dejó en coma. Al despertar, 20 años más tarde, sigue teniendo los mismos anhelos. La porrista regresa entonces a su escuela para terminar sus estudios y ser la reina de su baile de graduación. El único inconveniente es que tiene 37 años en una clase de adolescentes.

Protagonizada por Rebel Wilson (Ritmo perfecto), la película cuenta con un elenco en el que participan Alicia Silverstone (Clueless), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (The Afterparty, Love Life), Chris Parnell (Brooklyn Nine-Nine), Jeremy Ray Taylor (IT), Angourie Rice (Spider-Man: No Way Home) y Mary Holland (Happiest Season).





Nuevas alturas (New Heights) - 13 de mayo

Julian Koechlin, Rachel Braunschweig y Sophie Hutter protagonizan la serie "Nuevas Alturas". (Netflix)

Primera temporada de esta serie sobre un consultor de negocios, Michi Wyss, que hereda la granja de su padre. De pronto el pasado rural del que se había desconectado golpea a su puerta, a la vez que debe hacerse cargo del futuro de su familia. Con Julian Koechlin, Rachel Braunschweig y Sophie Hutter.





Bling Empire - 13 de mayo

Christine Chiu, Kevin Kreider y Jamie Xie son algunos de los jóvenes millonarios que participan en este reality show. (Netflix)

Segunda temporada de este reality show que sigue a un grupo de millonarios asiáticos de Los Ángeles. Entre el glamour y el drama, nuevos amores y nuevas amistades surgirán en el grupo del que participan Christine Chiu, Kevin Kreider, Jamie Xie, Guy Tang, Cherie Chan, Jessey Lee Gabriel Chiu y Henry Chang.





Workin’ Moms - 10 de mayo

Llega la sexta temporada de esta sitcom canadiense sobre las agitadas vidas de mujeres que tienen hijos y un empleo. (Netflix)

Esta sitcom canadiente sobre las dificultades de equilibrar el trabajo y la maternidad cuenta la historia de un grupo de amigas que protagonizan Catherine Reitman, Jessalyn Wanlim, Dani Kind, Enuka Okuma y Juno Rinaldi. En esta sexta temporada las esperan más problmas en la oficina y en la casa.

