A solas con Merritt Wever, Fivel Stewart y Liz Flahive por “Roar”, un caleidoscopio femenino convertido en una miniserie

"Roar" es una próxima miniserie de Apple TV Plus que adapta la novela de cuentos cortos de la escritora irlandesa Cecelia Ahern. Previo al estreno, conversamos con una de las creadoras, Liz Flahive ("Glow") y las estrellas Merritt Wever y Fivel Stewart, quienes protagonizan dos episodios por separado de la temporada.

¿Cómo se define la experiencia de una mujer desde diferentes escenarios y perspectivas? La escritora irlandesa Cecelia Ahern llevó al mundo de la literatura diversas respuestas en las páginas de Roar, una colección de cuentos cortos que agrupa historias caracterizadas por el drama, la comedia, la extrañez y un poco de la sensación de conquistar la libertad femenina. El próximo 15 de abril, Apple TV+ lanzará una miniserie que adapta este libro bajo la mirada de Liz Flahive y Carly Mensch, las guionistas que plasmaron la célebre Glow.

Mediante una conexión por videollamada, Infobae accedió a conversar con Flahive y dos de las actrices que integraron el elenco, Merritt Wever (Inconcebible) y Fivel Stewart (Atypical). Cada una de ellas compartió su relación con la novela de Ahern y cómo lograron construir historias distintas en episodios cortos para un formato de serie limitada, el cual no permite expandirse demasiado para desarrollar una trama.

Cada episodio de la temporada está centrado en un personaje femenino. Ellas se diferencian por la edad, la etnia y las perspectivas de vida, pero todas tienen algo que contar. (Apple TV Plus)

“Tenemos cerebros muy distintos, así que cuando respondemos a algo juntas se siente especial”, admitió Liz Flahive sobre su trabajo junto a Carly Mensch, y agregó que lo más divertido de esta propuesta era que algunos capítulos eran muy cortos o se desconocía el nombre de los personajes: “ La cosa que amamos del libro es que las historias son en realidad muy escasas […] Había una idea, premisa o alegoría muy pegajosa en cada una de las historias que realmente te atrapan ”.

“Y creo que Cecelia fue muy abierta con nosotras, estaba feliz de que tomáramos historias y las arruináramos por completo y hacerlas nuestras”, dijo al recordar el inicio del proyecto. “Lo que también se siente cuando estás adaptando el trabajo es un baile de ‘¿cuánto quieres que estemos aquí?’. Ella fue muy generosa y dijo: ‘No, tómenlo. Es suyo’. Y es una cosa diferente ahora, así que eso fue emocionante para nosotros”.

Después de trabajar juntas en "Glow", Liz Flahive y Carly Mensch adaptaron los relatos de Ahern para la televisión. "Fue muy abierta con nosotras", admitió Flahive. (Apple TV Plus)

El propósito de llevar Roar a la pantalla chica también se justificó en la gran oportunidad de escribir ocho historias protagonizadas por mujeres y que se diferencien entre sí. Para la co-creadora, sería como una “suerte de caleidoscopio” que destaca por su variedad (de voces, edades y puntos de vista), pero sin caer en una afirmación de que esto, como tal, es todo lo que son las mujeres . Parte de esta visión, fue una herencia de la misma Cecelia Ahern, según detalla.

Al consultarle por su episodio favorito de toda la temporada, Liz Flahive protestó inmediatamente: “¡No puedo elegir a mi hijo favorito!”. Sin embargo, no pudo evitar confesar que ama “The Woman Who Was Fed By A Duck” (”La mujer que fue alimentada por un pato”), protagonizado por Merritt Wever –a quien conoce desde Nurse Jackie–, porque además de escribirlo, pudo encargarse también sentarse detrás de las cámaras para dirigirlo. La experiencia fue… única y sumamente extraña.

“Cuando lo hicimos no sabíamos qué se sentiría ver a una mujer y un pato estar en tantas escenas juntos”, contó. “Fue emocionante, porque estábamos en la cuerda floja, ¿sabes? A veces cuando haces cosas, dices: ‘Esto funcionará, porque lo he visto antes’. Y cuando lo planeábamos, era como que no había visto una escena así antes. No sé exactamente cómo filmar a una mujer hacer una escena sexual con un pato, pero lo averiguaremos”.

“The Woman Who Was Fed By A Duck” es el sexto episodio de la temporada y está protagonizado por Merritt Wever. (Apple TV Plus)

La mujer que “amó” un pato y otra que amó a los caballos

Merritt Wever, recordada por dar vida a Zoey Barkow en Nurse Jackie y por ser la intrépida detective de Inconcebible, protagoniza uno de los capítulos más bizarros de Roar. Desde un inicio, ella consideró que actuar con un animal real iba a ser lo más difícil. Al llegar al set, la complicidad entre la protagonista y Justin, el pato, hizo posible el romance entre estos dos personajes. Lo complicado terminó en lo usual: la actuación y cómo hacer que se sienta honesto al interpretar una escena.

“ Una parte de la narrativa que inventé para mí es que este personaje está en un lugar muy incierto . Está muy desconectada de las personas más cercanas a ella, como que sufrió mucho. Y se encuentra con este ser que ella cree que la está alimentando con cosas buenas, que la van a ayudar”, sostuvo acerca de “The Woman Who Was Fed By A Duck”. “ En el transcurso del episodio, se da cuenta de que él la está alimentando con cosas muy malas y, al final del episodio, aprende a alimentarse sola ”.

La actriz trabajó junto a un pato real para traer a la vida esta historia con tintes de gaslighting y relaciones tóxicas. (Apple TV Plus)

Wever considera también que este capítulo hace un eco al gaslighting, un tipo de abuso emocional muy común en las parejas, pero que, en este caso, sucede en una relación que mantiene una mujer con un pato. Por otro lado, un aspecto que consideró “desafiante” de esta producción televisiva fue entregar la historia de este personaje al público con base a un guion bastante corto.

“Una de las partes difíciles de este episodio es que estamos tratando de contar una historia sobre algo que puede suceder lenta y repentinamente durante un período de tiempo y solo tenemos un límite realista [de tiempo] que sucedió rápido. Así que, espero que todavía se vea de manera honesta y creíble. Pero estoy de acuerdo en que media hora o 30 páginas no es mucho tiempo para contar una historia y se necesita mucha habilidad para hacerlo bien”, añadió.

A diferencia de su colega de reparto en Roar, el capítulo de Fivel Stewart es el único que no estuvo originalmente en el libro y fue una escritura pura para la televisión. “The Girl Who Loved Horses” (”La chica que amaba los caballos”) requirió un duro entrenamiento para la joven actriz, aunque ella ha estado completamente familiarizada con este entorno desde su niñez. ¿Realmente los ama en la vida real?

Fivel Stewart, conocida por su papel de Izzie en "Atypical", cumplió el sueño de actuar en una producción de época gracias a "Roar".(Apple TV Plus)

“¡Oh, sí! Cien por ciento. Crecí con caballos ”, reveló. “ Sabía montar a caballo con silla de montar americana, así que fue útil. Y Jane, mi personaje, monta sin una, así que tuve que aprender ese estilo y eso fue un mundo diferente ”, resaltó sobre su experiencia en el set que la obligó a tener unas siete semanas de práctica antes de filmar. “Tuve una experiencia más larga con Roar, más que una semana y media o ir y filmar y terminar […] Se sintió como si grabara una película”.

Además de cumplir el sueño de actuar en una pieza de época, Stewart destacó que la idea principal detrás de esta historia es que “la violencia no es el camino usualmente”. En un inicio, Jane busca tomar venganza contra el hombre que asesinó a su padre, pero la hija del pastor –quien podría considerarse su amiga– se apura en sus intentos para que desista de esta misión suicida.

"Se sintió como si grabara una película", destacó la estrella de 25 años sobre su experiencia al filmar “The Girl Who Loved Horses”. (Apple TV Plus)

“Espero que las mujeres o cualquiera que vea este episodio entienda que incluso si estás lastimado o tan enojado, solo toma un respiro y entiende la situación y que las cosas correctas finalmente sucederán”, expresó. A pesar de que este fragmento no estuvo entre las páginas de Cecelia Ahern, ella lo leyó durante el rodaje: “Las historias en general son increíbles y el hecho de que lo sean, pero que también sea tan impactantes… Ella hizo un trabajo increíble”.

A propósito de su rol más reciente como Izzie Taylor en Atypical, consultamos a Fivel Stewart si estaría de acuerdo en regresar con un spin-off centrado en su par ficticio y el de Casey Gardner, la hermana menor de Sam. “Lo haría completamente. Trabajar con Brigette [Lundy-Paine] en una serie sería un sueño”, reconoció entre risas. “Tendría la vida resuelta. Diría: ‘está bien, es todo lo que necesito’. Eso sería asombroso”.

Los ocho episodios de Roar estarán disponibles desde el 15 de abril en Apple TV+ .

