Lo que sí es seguro es que tenían muy claro todo lo que no debían hacer. Por ejemplo, no dieron por supuesto que las víctimas debían estar histéricas y no calmadas, no creyeron que sería sencillo encontrar señales de lesiones físicas, y no dieron por sentado que las personas tendrían absolutamente claros todos los detalles de lo ocurrido. Sabían que sus preguntas no debían sonar a interrogatorios y mucho menos amenazar con hacer una prueba de polígrafo (detector de mentiras). En suma, no las revictimizaron ni reprodujeron lo que en Estados Unidos -pero seguramente también en muchos otros países- son vicios institucionalizados.