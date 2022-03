David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas: “Los Oscar son cada vez más internacionales”

David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, dialogó con Infobae sobre los desafíos de esta nueva entrega. (WarnerMedia)

Es uno de los eventos más esperados del año que concluye toda la temporada de premios que comienza en enero. Luego de los Globos de Oro, los SAG y los Critics Choice, llegan los Oscar. El domingo 27 de marzo se llevará a cabo la entrega número 94 de los premios en el clásico Dolby Theatre de Los Ángeles, que contará nuevamente con conductores. En este caso fueron elegidas tres talentosas actrices que provienen de las comedias: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Para ahondar en este nuevo desafío que presentan los Oscar, dialogamos con David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

¿Cómo decidieron regresar al esquema de los maestros de ceremonias y cómo fue la elección de estas tres mujeres?

-A lo largo de los años entendimos que la audiencia disfrutaba mucho de que la ceremonia estuviera liderada por alguien y nuestro productor, Will Packer, que no tiene miedo de asumir grandes desafíos, decidió hacerse cargo de este tema. No hemos tenido un host (conductor) a lo largo de tres años y decidimos ahora tener tres. Conocíamos mucho a Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, que son muy famosas en Estados Unidos. Cada una de ellas es divertida y tremendamente interesante en su propio derecho, y nunca se habían presentado juntas. En la televisión cualquier cosa puede pasar, y tenemos a tres habilidosas mujeres que pueden sorprendernos. Esta es la mejor explicación que podría darte. Estamos muy entusiasmados con ellas tres.

La entrega de los premios se llevará a cabo el 27 de marzo. (Lewis Joly/Pool via REUTERS)

Los últimos años la ceremonia ha perdido audiencia por diversos factores y de eso sabe también Rubin que es un estudioso de la historia de los Oscar: “He estudiado la historia de los Oscar y es una gran historia de evolución. Esta es la 94 entrega y lo bueno es poder pararse y ver lo bueno que se ha hecho. Podemos ver dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Y creo que es muy saludable darnos cuenta, así nos inspiramos entre cada uno. Las películas afectan directamente a la cultura y la cultura forma a las películas también. Es una relación estimulante. Creo que por eso amamos la longevidad de los Oscar”, reflexionó Rubin, quien tiene en su pasado laboral haber sido director de casting de El paciente inglés, El talentoso Sr. Ripley, Hombres de negro, La boda de mi mejor amigo y Cuatro bodas y un funeral, entre muchas otras.

Este año se logró ampliar la cantidad de votantes. “ Tenemos más miembros que nunca votando este año y eso incluye gente de todo el mundo. Son grandes noticias y eso se refleja en los nominados de este año”, afirmó satisfecho Rubin, quien agregó que: “Estamos muy orgullosos de la amplitud de los miembros internacionales de nuestro jurado. Nosotros nunca decimos que somos la Academia de películas estadounidense, aunque parezca así, somos la academia de todos. Y los Oscar son muy internacionales, cada vez más. Eso es un crédito de la industria que logró incluir a más miembros a través de los años. Sabemos que hay mucho más para hacer que implica atravesar fronteras en todo el mundo. Pero definitivamente nos hemos expandido, por el número de miembros del jurado que se han sumado, y también por incluir diversidad en las historias”.

David Rubin: "Las películas son concebidas como una experiencia que se comparte: extraños que se reúnen en un cine oscuro y se pierden a sí mismos en una historia en la gran pantalla. Y la Academia cree profundamente en esa experiencia única", afirmó en diálogo con Infobae. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cómo se llegó a la idea del Oscar Fan Favorite ?

-No es un secreto que siempre estamos buscando nuevas maneras de conectar con los fans de las películas. El Oscar Fan Favorite está en el centro de la visión de Will Packer (productor de esta edición) para el show, que es reunir a todos los amantes de las películas, traerlos todos a la misma carpa con nosotros. Los votantes de la Academia comparten sus favoritos y también queríamos escuchar las favoritas de los fans, y fue divertido ver su entusiasmo y cómo están comprometidos con las películas que les gustan. Y tienen una energía especial.

Tal vez uno de los retos más grandes que tuvo que afrontar la Academia de cine fue la explosión de las películas que llegaron a las plataformas. Muchas de ellas eran de calidad y fueron incluidas de a poco en las categorías para el Oscar. Rubin fue consultado sobre el aumento de consumo de films a través de las plataformas, que se acrecentó muchísimo durante la pandemia: “Todos nos hemos dado cuenta del cambio que significó y cómo la audiencia recibe las producciones que se presentan en el streaming. Las películas son concebidas como una experiencia que se comparte: extraños que se reúnen en un cine oscuro y se pierden a sí mismos en una historia en la gran pantalla. Y la Academia cree profundamente en esa experiencia únic a. Pero con los años debíamos afrontar el desafío que presentó la evolución en la manera en que las audiencias toman y reciben las historias que les contamos. Y eso es algo que la Academia debe comprender”, reflexionó Rubin y agregó: ”La Academia valora mucho la experiencia de ir al cine y compartir con otras personas. Pero también debemos entender la evolución de la experiencia de las audiencias. Es una conversación que sigue. Tengo la sensación de que todos seremos parte de esa conversación porque los cambios van a seguir sucediendo. La pregunta sobre qué es una película y qué es elegible para la Academia es un tema que aún persiste”.

Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, las nuevas conductoras de la ceremonia de los premios Oscar. (Reuters)

“La conexión entre la audiencia y la Academia, y la relevancia de los Oscar es muy importante como imaginarás. Entonces, le prestamos mucha atención a ambos. Honestamente es un desafío, y la Academia debe ser responsable de los cambios que todos estamos experimentando como cultura global. Los cambios siempre son un desafío y así es como avanzamos juntos”.

Para concluir, Rubin fue consultado también sobre el rol de las redes sociales en la circulación de los títulos incluidos en la entrega de los Oscar. “La Academia debe estar atenta a todos nuestros miembros. Eso incluye la comunicación y la conexión. Por suerte las redes sociales conectan con los amantes de las películas, con el público. Tenemos mucha presencia en todas las plataformas de redes sociales. Cada año discutimos cómo resolvimos los desafíos pasados y los que vendrán. De hecho, las películas nominadas reflejan las problemáticas actuales. Creo que el mundo está cambiando y la industria también”.

