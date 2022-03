Apple TV+ anunció más de 10 películas para el 2022: Martin Scorsese, Adam McKay y Ridley Scott entre los directores confirmados

La plataforma disponible en más de 100 países logró la consolidación en la temporada de premios del 2022 y todavía falta. Consiguió premios grandes en la última entrega de los SAG Awards por CODA, que además compite por el premio mayor en los Oscar de este año. En el terreno de series de televisión, conquistó de la misma manera al público y la crítica con Ted Lasso y hoy transmite Severance, una de las ficciones más potentes del 2022. Pero este es solo el comienzo porque acaba de confirmar más de 10 películas con directores prestigiosos.

Las propuestas son más que atractivas y dejan en claro que Apple apuesta a la calidad por encima de la cantidad y a conquistar público en más territorios. Actualmente, Apple Original Films estrenará títulos destacados con narradores, autores y estrellas reconocidas que buscan los grandes estudios y plataformas. Solo para mencionar algunos: Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Antoine Fuqua y Adam McKay. Entre las estrellas delante de las cámaras, también estarán Dakota Johnson, Oprah Winfrey, Will Smith, Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer, Bill Murray, Russell Crowe y más. A continuación, una lista de cada uno de los títulos.

La película protagonizada por Denzel Washington fue uno de los estrenos más potentes del catálogo de Apple TV del 2021.

Cha Cha Real Smooth

La película fue la ganadora del Premio Dramático de la audiencia estadounidense del Festival de Cine Sundance 2022. Cooper Raiff (Shithouse) es el guionista y director, pero también se pone en la piel de un joven universitario recién graduado atrapado de vuelta en su casa familiar y trabajando como animador de fiestas. En medio de ese presente, conoce a una madre joven, interpretada por Dakota Johnson y su hija adolescente. Se estrenará globalmente en Apple TV+ el 17 de junio.

Cooper Raiff y Dakota Johnson en "Cha Cha Real Smooth", el próximo estreno de Apple TV+ Crédito: Apple TV+

Luck

Es la nueva película animada de Skydance Animation sobre la chica más desafortunada del mundo, protagonizada por Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger y Adelynn Spoon. Se estrena el 5 de agosto.

The Dragon (Jane Fonda), Bob (Simon Pegg) y Sam Greenfield (Eva Noblezada), entre otros, protagonizan "Luck"

Raymond & Ray

Dirigida por el colombiano Rodrigo García, el drama de Apple que sigue a los medios hermanos Raymond y Ray que han vivido a la sombra de un padre terrible. La película está protagonizada por Ewan McGregor y Ethan Hawke.

Ewan McGregor y Ethan Hawke en "Raymond and Ray", la película anunciada de Apple Tv Plus Crédito: Apple Tv +

The Greatest Beer Run Ever

Dirigida por Peter Farrelly, el ganador de dos Oscar por Green Book, prepara una nueva comedia dramática protagonizada por Zac Efron y Russell Crowe basada en la historia real de John “Chickie” Donohue, quien en 1968 dejó Nueva York para buscar a sus amigos de la infancia y compartir unas cervezas con ellos, quienes se encuentran ahora en el ejército, luchando en Vietnam.

Crédito Apple TV+

Spirited

Es el lanzamiento navideño del año para Apple. Este largometraje será la versión actual y musical de la clásica historia navideña de Charles Dickens “A Christmas Carol”. La misma está protagonizada por una dupla explosiva: Ryan Reynolds y Will Ferrell más la actuación destacada de Octavia Spencer.

Crédito Apple TV+

Killers of the Flower Moon

Estreno destacado de la lista de largometrajes de Apple Original Films y de la industria en general: Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se juntan con Robert De Niro para Killers of the Flower Moon. La película sigue una serie de asesinatos en la rica nación petrolera Osage. Violencia y crímenes brutales que llegaron a titular el reinado del terror. Además de DiCaprio y De Niro (los dos actores favoritos de Scorsese juntos) son parte del reparto Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow y más.

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en la primera imagen de "Killers of the Flower Moon", la nueva pelicula de Martin Scorsese. Crédito: Apple Tv +

Argylle

Matthew Vaughn deja el universo de Kingsman, pero no el de espías y agentes secretos y ya prepara Argylle. El próximo thriller de espías tiene el protagónico de Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, John Cena y las participaciones especiales y destacadas de Dua Lipa y Samuel L. Jackson.

Crédito Apple TV+





Emancipation: Antes de finales de 2022, Antoine Fuqua (Día de entrenamiento) estrena su nueva película con Will Smith y Ben Foster como protagonistas que sigue la historia triunfal de un hombre que escapa de la esclavitud.

Sharper: Un thriller de suspenso ambientado en la ciudad de Nueva York de los escritores Brian Gatewood y Alessandro Tanaka protagonizado por Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton y John Lithgow.

Tetris: Protagonizada por Taron Egerton, el film sigue el extraordinario viaje de uno de los juegos de computadora más icónicos del mundo.

Napoleon: Película de Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix como el líder militar y emperador francés. Vanessa Kirby también es parte del proyecto e interpretará a Josephine.

Fotografía de archivo en la que se registró al cineasta británico Ridley Scott, en París (Francia). EFE/Étienne Laurent

Ghosted: Una película romántica de acción y aventuras protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas, dos de los actores más buscados de Hollywood se unen en la nueva película de Dexter Fletcher, quien hoy prepara la serie The Offer.

Spellbound: Es otro proyecto de Skydance Animation que sigue a una joven que se propone romper el hechizo que ha dividido su reino en dos. Está dirigida por Vicky Jenson, directora de la primera Shrek.

The Beanie Bubble: Inspirada en la historia detrás de una de las mayores locuras especulativas que ardió en la cultura estadounidense en los años 90 y protagonizada por Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook y Geraldine Viswanathan. A cargo de la dirección están Kristin Gore y Damian Kulash.

Bad Blood: Director de No mires arriba y productor de Lakers: Tiempo de ganar, Adam McKay dirigirá su próxima película para Apple Film Originals sobre el ascenso y la caída de la directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, con Jennifer Lawrence como protagonista en el papel de Holmes.

Jennifer Lawrence protagoniza la próxima película "Don't Look Up". (Crédito/Netflix)

Bride: Apple asegura que es “la película que desafía el género”. Está producida y protagonizada por Scarlett Johansson. El director será Sebastian Lelio (A Fantastic Woman).

Snow Blind: Con Jake Gyllenhaal como protagonista, es la historia de un adolescente que descubre que su familia ha estado secretamente en el Programa de Protección de Testigos durante años y que ahora alguien los está rastreando.

Dolly: Es un nuevo largometraje escrito por la nominada al Premio de la Academia Vanessa Taylor y Drew Pearce con la nominada al Premio de la Academia Florence Pugh como protagonista.

Florence Pugh (Foto: Shutterstock)

Además, una adaptación de las memorias más vendidas de Judy Heumann Being Heumann de Siân Heder; una película biográfica de Audrey Hepburn; y un thriller con George Clooney y Brad Pitt, escrito y dirigido por Jon Watts, sobre dos reparadores solitarios que son asignados al mismo trabajo.

Otras películas originales de Apple son el documental producido por Oprah Winfrey y dirigido por Reginald Hudlin sobre la carrera y la vida del difunto Sidney Poitier; y Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong, una mirada definitiva a la vida y el legado del maestro músico como padre fundador del jazz, producido bajo acuerdo preliminar de Apple con Imagine Documentaries. También el documental The Sound of 007 por el 60° aniversario de la serie de películas de James Bond y un par de documentales complementarios titulados Number One on the Call Sheet, que celebran a las mujeres y hombres negros líderes en Hollywood.

Apple TV+. (foto: K-Tuin)

