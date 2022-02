¿De qué trata “Suspicion”, el nuevo thriller de Apple TV+? Infobae conversó con el elenco principal

La serie de Apple TV somete al espectador a un viaje entre la confusión y la búsqueda de la verdad, mientras todos los personajes parecen ocultar algo detrás de sus simples vidas.

Cuatro británicos que parecen ordinarios son repentinamente acusados del secuestro del hijo de una magnate de los medios de Estados Unidos: esa es la premisa inicial de Suspicion, que estrena sus dos primeros episodios el 4 de febrero en Apple TV+. Los actores Kunal Nayyar, Elizabeth Henstridge y Tom Rhys-Harries conversaron con Infobae sobre sus roles en esta nueva ficción televisiva de suspenso que también incluye la participación de la estrella estadounidense Uma Thurman.

Nayyar, ampliamente conocido por su rol en The Big Bang Theory, nos comparte un poco de su salto al misterio y la acción con el papel de Aadesh Chopra. “Está implicado en el secuestro de Leo Newman, con quien estaba en el hotel esa noche. Está viviendo con sus suegros y quiere algo mejor para él y su esposa, está trabajando en la cooperativa de un almacén, pero en realidad es un experto en seguridad informática y quiere un poco de luz para él. Ahora está implicado en el secuestro que pudo o no haber cometido”, detalló.

Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Angel Coulby y Tom Rhys Harries protagonizan la ficción del género thriller. (Apple TV+)

Por su parte, Tara McAllister es todo lo contrario. “Ella trabaja en la Universidad de Oxford. Tiene una hija y se acaba de recuperar de un matrimonio roto con el padre de la niña. También estuvo en el hotel en la noche del secuestro”, cuenta Henstridge, reconocida por Agents of SHIELD. Rhys-Harries da vida a uno de los alumnos de esta universidad que, casualmente, también estuvo en el lugar y momento equivocado: “No sabemos si estuvo involucrado en el secuestro o no. Nos encontramos un poco después con estos chicos”, dijo en referencia a sus compañeros de reparto.

Tanto Nayyar como Henstridge vienen de grandes programas de televisión: ¿cómo ha sido para ellos esta transición de pasar de una comedia de situación y una historia de Marvel a una propuesta completamente distinta con Suspicion, basada en el thriller israelí False Flag?

Uma Thurman ("Kill Bill") y Noah Emmerich ("The Americans") sortean una intriga internacional que involucra al FBI y la NCA. (Apple TV+)

KN: —Interpreto un personaje muy diferente al que tenía en The Big Bang Theory, completamente distinto en alguna forma y también con ciertas similitudes. Pienso que ha sido un gran reto. He aprendido mucho de increíbles actores y he hecho un género diferente. Se necesitan un enfoque y una intensidad distintos. Realmente me disfruté a mí mismo [en esta serie] para ser honesto.

EH: —El trabajo de un actor es realmente el mismo, cualquiera sea el género, la cadena de televisión o el servicio streaming en el que estés: quieres encontrar la verdad en ese momento. Pienso que los dos nos sentimos muy atraídos hacia el guion; obviamente era un proyecto atractivo del que queríamos formar parte. Es gracioso cuando llegas al set y todo hace clic. Se siente muy similar [a trabajar en televisión] en muchas formas. En los dos programas en los que solía participar disfruté de la camaradería y la unidad. Es solo una alegría estar involucrada en algo de un alto calibre de figuras. Voy a encender [mi televisión] y estaremos en Apple TV+, ¡se siente un poco loco!

"Suspicion" estrenará sus dos primeros episodios y el resto de la temporada se lanzará semanalmente en el servicio streaming. (Apple TV+)

Para Rhys-Harries es la primera gran oportunidad en una producción grande que involucra a grandes estrellas del cine y la TV, como Thurman y Noah Emmerich. ¿Qué significa eso para él en el ascenso de su carrera actoral?

TRH: —Independientemente de quién está produciendo, solo quieres contar buenas historias. Creo que tú mismo puedes atar los nudos, si piensas en el alcance del programa, sobre dónde podría terminar. Para el momento en que se lance [la serie], no pertenecerá a nosotros, sino a la audiencia. Espero hacer un buen trabajo como sea posible y que la gente lo disfrute.

Kunal Nayyar y Tom Rhys-Harries en sus roles como Aadesh Chopra y Eddie Walker. (Apple TV+)

—¿Cómo describir Suspicion en una sola palabra?

EH: —Historia de misterio.

TRH: —Esas son tres palabras. ¡Acción!

EH: —Tiene que tener un signo de interrogación. Como… ¿verdad?

KN: —¿Sexy? ¿Con signo de interrogación?

EH: —¡No de interrogación, de exclamación!

—Tal vez “Suspicion” sea la que mejor funciona…

EH: ¡Es una buena palabra!

Los dos primeros episodios de Suspicion estarán disponibles para ver en Apple TV+ desde el 4 de febrero; luego se estrenará uno cada viernes subsiguiente.

