Seis documentales para entender mejor el conflicto entre Ucrania y Rusia

El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene al mundo en vilo. Los medios de comunicación han usado todas sus herramientas para explicar lo que está sucediendo actualmente y lo que podría pasar en un futuro. Pero, además de los medios, algunos documentales también dan cuenta de lo sucedido, y sin duda, son un gran material para entender los hechos que precedieron esta disputa. Aquí algunos de ellos.

Winter on Fire

Este documental, que se encuentra en Netflix, sigue las grandes manifestaciones que se realizaron en Ucrania entre 2013 y 2014, pues los ciudadanos y activistas decidieron protestar contra las decisiones de Viktor Yanukovych, primer ministro del país en ese momento y quien estaba a favor de Putin.

Y lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó convirtiéndose en una violenta revolución que llevó a Yanukovych a su salida, y quien huyó a Rusia. Es una buena producción para entender los antecedentes que llevaron a la invasión actual y la necesidad de Ucrania por tener libertad y hacer parte de la Unión Europea.

Crimea As It Was

Se trata de un documental de Kostiantyn Kliatskin, que se enfoca en el momento en que Rusia ilegalmente se anexó la península de Crimea, considerada la mayor apropiación de tierras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La producción sigue dos líneas: los oficiales de Ucrania durante la invasión y los engaños de Rusia que llevaron a aquel desenlace.

Ukraine on Fire

Este documental que cuenta con el trabajo de Oliver Stone, tiene de fondo una perspectiva histórica que muestra las divisiones de la región, pero también, todo lo que llevó a las violentas movilizaciones del 2013 y 2014. De acuerdo con Ukraine On Fire, estas manifestaciones no fueron producto de un movimiento popular, sino que fueron alentadas por Occidente. Esta producción se puede ver en YouTube.

Donbass

Este documental vuelve a mostrar aquella invasión de Crimea en el 2014, pero además, también revela cómo Rusia se apoderó en aquella época de varias ciudades ucranianas en la región de Dombás. Esta operación fue conocida como la Guerra del Dombás. La producción, de Sergei Loznitsa, mezcla la ficción con la realidad para mostrar el verdadero rostro del conflicto.

Frost

Esta producción tiene como protagonistas a Rokas e Inga, una pareja de lituanos que decidieron ofrecerse como voluntarios para entregar ayuda humanitaria al ejército ucraniano. Sin embargo, cuando menos se lo esperan, son abandonados en parajes desconocidos y es entonces cuando comienza su peligrosa aventura para sobrevivir en medio del conflicto.

Maidan Massacre

Este documental investiga una matanza ocurrida durante las revueltas del 2014, cuando cerca de 50 personas fueron asesinadas en la Plaza de la Independencia de Kiev. Las autoridades de ucranias responsabilizaron a Rusia por este hecho. Se puede alquilar en Prime Video.

