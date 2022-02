“Fresh”: un thriller psicológico sobre la obsesión y las relaciones tóxicas

"Fresh": el thriller psicológico que cuenta la relación entre Steve y Noa. (Hulu)

Fresh se trata de un thriller psicológico que habla acerca de lo fácil que puede resultar engañar a una persona. El film que tiene previsto su estreno en Star Plus en América Latina el próximo 4 de marzo , cuenta la historia de Noa (Daisy Edgar-Jones), quien ha fracasado en todas las búsquedas de parejas a través de los sitios de citas. Un día cualquiera, esta joven está haciendo compras en un supermercado y se cruza en su camino con Steve (Sebastian Stan), un muchacho buen mozo, amable y caballero que la invita a salir. Steve se presenta como el mejor partido que podría haber encontrado Noa, lo cual lo hace a su vez más que sospechoso.

Luego de un coqueteo sano y divertido, Noa acepta la invitación y enseguida comienzan una relación. Pero rápidamente se dará cuenta de que no conoce mucho acerca de Steve, y por lo contrario, tiene poca o casi nada de información sobre él. No tiene redes sociales y no hay forma de rastrearlo por internet. Así, el chico comenzará a mostrarle su lado más perverso y la relación que parecía ser la definitiva en la vida de Noa, se termina convirtiendo en una tremenda pesadilla de la que no puede escapar.

Sebastian Stan interpreta a un psicópata en el thriller "Fresh". (Star+/Hulu)

Así, a medida que el vínculo entre ellos avanza -marcado por el atractivo sexual entre ambos- Noa queda atrapada en una telaraña de mentiras y abusos una vez que deciden realizar una escapada de fin de semana juntos. Por suerte, Noa cuenta con Mollie, una amiga bastante escéptica que está al tanto de la relación y seguirá de cerca los pasos de ambos.

Fresh tuvo su paso por el Festival de Sundance donde recibió las mejores críticas centradas en el dúo que la protagoniza. Mimi Cave debuta en esta película como directora y comentó en una entrevista durante el Festival, cuál es el sentido del film: “Es realmente una especie de thriller clásico del chico que conoce a la chica, pero tiene un giro y se enfoca en los peligros de las citas contemporáneas”.

También dijo que la producción intenta abrir otras aristas más allá del clásico planteo del thriller y que también se trata de “una película sobre amistades femeninas y una especie de extraño film sobre la mayoría de edad”.

Noa (Daisy Edgar-Jones) conoce a un atractivo hombre durante la compra nocturna en un supermercado en el film "Fresh". (Star Plus(Hulu)

Tanto Stan como Edgar-Jones están pasando un gran momento de exposición y trabajo. En el caso de la actriz, viene de recoger las mejores críticas por su papel en la serie Normal People, de la que incluso, logró cosechar premios y nominaciones. Stan, por su parte, viene de haber estrenado la primera temporada de Falcon y el Soldado de invierno en Disney Plus y la serie Pam & Tommy de Star Plus, en la cual recrea al músico Tommy Lee, pareja durante años de Pamela Anderson.

En Fresh también veremos a Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoi), Andrea Bang (Luce) y Dayo Okeniyi (Runner Runner).

