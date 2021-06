K-Pop: BLACKPINK lanzará su película como parte del festejo de su quinto aniversario

BLACKPINK lanzará su película como parte de festejo de su quinto aniversario (EFE/YG Entertainment)

Como parte del festejo del quinto aniversario de BLACKPINK, la empresa a la que pertenece la agrupación, YG Entertainment, anunció que se lanzará la película “BLACKPINK The Movie” que se podrá encontrar en cines a partir de agosto, mes en el que el grupo cumple años.

Hoy YG Entertainment emitió un comunicado en el que dio a conocer este proyecto que rápidamente emocionó a las blink, quienes no esperaban una película que podría llegar a Latinoamérica. Este film se basará en celebrar los logros de las integrantes a través de la recapitulación de algunos conciertos.

La película se dividirá en algunas secciones, como La habitación de los recuerdos, en donde se resumirá la carrera de Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé; Belleza se tratará de los contrastes entre las personalidades de cada una de las miembros y Entrevista especial será una pequeña plática en la que se verán revelados algunos de los secretos de la agrupación.

La película se estrenará el 8 de agosto y llegará a 100 países alrededor del mundo (Foto: Twitter / @ygent_official)

A pesar de que en la misiva de la empresa no se explicita a que países llegará este proyecto, sí se dijo que será a 100 alrededor del mundo. La película tendrá algunas características técnicas que posiblemente interfieran la apreciación, pues se realizó para salas de cine con alta tecnología.

En Corea del Sur, el film se proyectará en la cadena de cines CGV, la cual se caracteriza por tener Screen X, la cual es una pantalla que no sólo ocupa la pared frontal a los asientos, sino que también se proyecta la imagen a la izquierda y derecha de la sala, brindándole a los espectadores una experiencia más inmersiva.

Además, cuentan con una capacidad sonora que permite casi la misma resonancia que en un concierto.

Según comunicó la YGE, la película se proyectará a nivel nacional en estas salas debido a que se busca llegar a que los fans puedan disfrutar de los segmentos de los conciertos como si estuvieran verdaderamente dentro de uno.

Además de las secciones especiales, los conciertos que se incluirán son The Show y In Your Area, de los cuales se seleccionaron cinco presentaciones y se integraron para que conformen un mismo concierto.

La película conforma una de las sorpresas que la YG preparó para las y los blinks (Foto: Twitter / @ygent_official)

Esta película es un “regalo especial” al fandom y forma parte de un proyecto más grande que anteriormente ya había sido anunciado, 4 + 1 Project, con el cual se irán presentando más sorpresas hasta el próximo 8 de agosto, día en el que BLACKPINK debutó.

El año pasado el grupo presentó un documental en el que se evidencia como fue que las cuatro integrantes se prepararon para debutar, los obstáculos y las críticas que afrontaron, además de cómo fue su ascenso al éxito. Blackpink: Light Up the Sky se encuentra en Netflix y después de su lanzamiento permaneció por varias semanas en el Top 10 de lo más visto en México.

El documental de BLACKPINK tuvo muy buena aceptación del público mexicano (EFE/ YG-Netflix)

BLACKPINK debutó el 8 de agosto de 2016, pero incluso antes de su primera presentación oficial ya era esperado en los escenarios, pues la empresa había compartido algunos videos en los que las integrantes bailaban al ritmo de algunas canciones.

Su gran éxito las convirtió en el primer grupo de K-Pop en presentarse en el festival de Coachella, uno de los más grandes de Estados Unidos, en 2019, además de haber roto récords de reproducción en Spotify y YouTube con algunos de sus temas, entre los más reconocidos How You Like That, DDU-DU DDU-DU y Kill This Love.

