Selena Gomez anunció el lanzamiento de canción a dúo con Blackpink

Selena Gomez y Blackpink estrenarán una canción cuyo nombre aún se desconoce (Foto: Instagram@ selenagomez/@blackpink )

El grupo femenino más popular de K-Pop es sin duda Blackpink, representantes de un género que ha dejado de ser de culto para llegar al mundo occidental apoderándose del fanatismo del público, especialmente el más joven.

La agrupación femenina, que incluso rompió records en YouTube, ya ha colaborado anteriormente con solistas norteamericanas, tal es el caso de Dua Lipa y Lady Gaga, y ahora toca el turno de lanzar un sencillo a dúo con Selena Gomez.

Luego de las especulaciones en días pasados acerca del lanzamiento de esta canción, pues la cuenta oficial de la agrupación asiática ya habían anunciado una nueva colaboración aunque no especificó con quién, ahora es cuando las reacciones positivas no se han hecho esperar pues ambos proyectos musicales confirmaron que el single será lanzado el próximo 28 de agosto.

“Muy, muy emocionada de anunciar que Black Pink y yo tenemos una nueva canción, a estrenarse el 28 de agosto. Pueden pre-ordenarla aquí”, escribió la ex de Justin Bieber en un mensaje donde arrobó a todas las integrantes de la banda.

Ésta es la identidad gráfica del sencillo próximo a lanzarse (Foto: Instagram)

Pese a que las condiciones actuales en distintos países del mundo, debido a la prevalencia de la pandemia por COVID-19, no han propiciado la filmación de un videoclip para promocionar la canción, se especula que el lanzamiento será únicamente un video lyric, y a juzgar por el fandom de Blackpink, se espera que la canción también rompa records de visitas en YouTube.

El grupo femenino estuvo un año sin producir música nueva y hace un mes lanzó su sencillo How You Like That, que ya suma más de 400 millones de visitas. Por su parte, Selena Gómez lanzó a principio de año su álbum Rare, que incluye canciones como Lose You To Love Me y Boyfriend.

La noticia de la colaboración fue del agrado tanto de los fans de Selena como de los seguidores del grupo oriundo de Corea del Sur, lo que generó que el hashtag Selepink se convirtiera en tendencia en Twitter durante varias horas.

La canción aún sin título, seguiría la línea de How You Like That, el último lanzamiento hace semanas de la girlband, que alcanzó su punto más alto en el puesto 33 del Hot 100 de Billboard. La primera vez que la agrupación de chicas alcanzó el top 40 de hits musicales en las principales listas de Billboard fue con el tema Sour Candy, canción incluida en el álbum Chromatica de la neoyorquina Lady Gaga.

Las chicas surcoreanas se han ido posicionando en los charts de Occidente (Foto: AFP)

El sencillo lanzado el pasado 26 de junio y la nueva canción a estrenarse a dueto con Gómez, harán parte del próximo álbum de estudio que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa preparan y que verá la luz el próximo 2 de octubre a través de YG Entertainment e Interscope Records. El pasado 8 de agosto, Blackpink celebró su cuarto aniversario con una serie de videos, fotos y conversaciones con sus blinks, como se hacen llamar sus seguidores.

Eso no es todo en el horizonte de proyectos de Selena Gomez, quien también dio a conocer la semana pasada que formará un triángulo amoroso con dos veteranos de la comedia estadounidense, Steve Martin y Martin Short, en la serie Only Murders in the Building.

La plataforma digital encargada de la producción de dicha serie señaló en un comunicado que Selena además de figurar como actriz, también será productora ejecutiva de este nuevo proyecto para la pantalla chica. “Esta serie sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gomez) que comparten una obsesión por el género del true crime, y que de repente se ven envueltos en un caso”, difundió la productora.

Steve Martin y John Hoffman, el creador de Grace & Frankie son los creadores de esta serie en la que también participará como productor ejecutivo Dan Fogelman, el creador detrás de This is Us.

