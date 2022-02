La docuserie sobre Juan Martín del Potro llegará a Star+ en este 2022

"Juan Martín del Potro, el último Match Point", es el nombre de la producción que se centrará en el deportista. (Star Plus)

Juan Martín del Potro, el último Match Point, es la nueva serie documental de Star+ y dirigida por Matías Gey, que llegará este año a la plataforma de streaming.

Esta producción audiovisual tuvo acceso a su intimidad y a ese recorrido de superación, en el camino de recuperación para poder volver a jugar al tenis profesional luego de su última lesión de rodilla. Este proyecto se desarrolla en dos líneas de tiempo (presente y pasado), que se van intercalando a lo largo de 3 episodios. La serie registrará el regreso del tenista a la competencia con su participación en el ATP 250 de Buenos Aires, luego de la ausencia más larga de las canchas en su carrera como tenista.

La producción fue filmada en diferentes ciudades de Argentina y Estados unidos. (Star+)

Esta puesta en escena fue filmada en distintas ciudades de Argentina y Estados unidos, mientras las cámaras fueron testigos del duro proceso que atravesó Juan Martín del Potro para recuperarse e intentar volver a competir. Se retrata esa lucha por volver a jugar y el deseo de conseguirlo para dedicárselo a la memoria de su padre.

“Hoy me cuesta subir una escalera. No puedo salir a correr. La esperanza la tengo; yo internamente siento que todavía al tenis voy a seguir jugando. Es lo que me toca y ojalá que sea la última”, dice el propio deportista en las primeras imágenes que compartió Star+.

Juan Martín del Potro se sometió en los últimos años a cuatro cirugías en la rodilla derecha. (Star+)

Una producción audiovisual que cuenta con testimonios de su familia, y también de grandes figuras del deporte y del equipo médico que lo han acompañado en su recuperación durante estos años. La serie es una biografía del tenista que alcanzó a llegar al Top 10 de la ATP a sus 20 años y así empezó a construir su futuro como tenista profesional; transformándose en el abanderado de la primera obtención de la Copa Davis para su país y de memorables encuentros en los Juegos Olímpicos, donde consiguió dos medallas.

Aún se desconoce la fecha de estreno de esta producción.

