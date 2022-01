“Siete personas pueden mirar algo y ver siete cosas diferentes”: los actores de “The Afterparty” comentan la serie que mezcla comedia y policial

"The Afterparty": la nueva comedia de Apple TV con el sello de Chris Miller y Phil Lord.

La reunión de ex compañeros de escuela es un género difícil de la comunicación humana, y por eso mismo buena materia para una ficción, según comprueba The Afterparty. Uno de sus mensajes de esta nueva serie de Chris Miller y Phil Lord (Spider-Man: Into the Spider-Verse, La gran aventura de Lego) es “No juzgues un libro por su portada”. Eso planteó Ike Barinholtz, uno de los intérpretes de la serie, en un encuentro de la prensa con los medios:

—Una de las cosas en las que se profundiza en The Afterparty es que todo el mundo atraviesa sus propias dificultades —dijo a Infobae el actor de Suicide Squad y The Mindy Project—. Es muy frecuente que todos juzguen que una persona hizo algo porque así era en la escuela secundaria, pero creo que deben dar un paso atrás y ver que cada uno de nosotros tiene muchas capas diferentes. Nos permite no solo evaluar a alguien por su apariencia sino aprender un poco más antes de juzgarlo.

Ben Schwartz y Sam Richardson se reúnen en "The Afterparty" para interpretar a dos ex compañeros de la escuela secundaria. (Apple TV+)

Esta comedia que estrena Apple TV+ mezcla otros géneros, como la pesquisa policial. La reunión de ex compañeros se lleva a cabo en la mansión de Xavier (Dave Franco), un influencer excéntrico, mezcla de pop star y youtuber, más interesado en mostrarse ante un público cautivo de su pasado que en generar un reencuentro verdadero.

Entonces sucede lo inesperado: Xavier aparece muerto. Todos los ex compañeros reunidos en su casa son sospechosos para la detective Danner (Tiffany Haddish), quien hará las veces de Hercules Poirot, el investigador de Agatha Christie, e irá interrogando a cada invitado. En cada episodio conocemos un poco más acerca de cada personaje, y lo que al comienzo parece una serie de estereotipos se va desplegando en su complejidad a medida que los invitados se quitan las máscaras y muestran su verdadero yo.

El anfitrión es Xavier (Dave Franco), un influencer excéntrico, mezcla de pop star y youtuber. (Apple TV+)

El elenco central lo completan Ben Schwartz como Yasper, Ileana Glazer como Chelsea, Zoe Chao como Zoe y Sam Richardson como Aniq. Barinholtz, que interpreta a Brett, completó su idea sobre el mensaje de The Afterparty:

—En cierta medida todos pueden ver las cosas desde una perspectiva diferente: siete personas pueden mirar algo y ver siete cosas diferentes. Estás mirando las cosas a través de los filtros de sus experiencias.

En la rueda de prensa, Chao agregó sobre la presencia de la perspectiva femenina: “Creo que las mujeres de esta serie son seres humanos realmente interesantes, divertidos y plenos. Yo realmente amo la interpretación que Ileana hace de Chelsey. Cada vez hay más historias centradas en protagonistas femeninas complejas. ¡Somos la mitad del mundo!”.

—El mundo de la comedia ha cambiado con los años: lo que hacía gracia ayer, hoy ya no tanto. ¿Cuáles son sus referentes en el género? —les preguntó Infobae.

Todos los ex compañeros reunidos en la casa del asesinado son sospechosos para la detective Danner (Tiffany Haddish). (Apple TV+)

Schwartz: —Yo quiero decirlo: Bill Murray.

Richardson: —John Candy, para mí, también es grande. Fue un notable improvisador. Y también su actuación en la pantalla, sus escenas dramáticas, son enormes para mí. Es como el mundo de Jim Carrey o Robin Williams, esos tipos que hacen drama y comedia. ¡Bueno, esto es injusto! ¡Es como Eddie Murphy!

Schwartz: —Sí, yo iba a decir Eddy Murphy.

Richardson: —Murphy es enorme para todos nosotros.

El elenco de The Afterparty se quedó discutiendo nombres, y como cierre de la entrevista agregó otros dos: “Las comedias románticas de Ben Stiller de principios del 2000 son increíbles”, eligió Schwartz. Y Richardson, tras coincidir, agregó: “Y Jim Carrey. También fue importante para mí”.

