“Neymar: el caos perfecto”: la docuserie sobre el jugador de fútbol más popular de Brasil

"Neymar: el caos perfecto": la docuserie que llega a Netflix el 25 de enero y recorre la carrera del futbolista brasileño.

“Todas las películas de superhéroes comienzan con tragedia y caos. El caos emerge y el superhéroe nace. Sin caos no tendríamos a Batman”: la voz del padre de Neymar compara al jugador brasileño más popular del momento con una figura de ficción. Ese hilo recorre el documental Neymar: el caos perfecto, cuyos tres episodios se podrán ver en Netflix desde el 25 de enero.

La docuserie recorrerá los inicios del actual jugador del PSG, que tuvo otros momentos de gloria junto al argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Lucho Suárez durante los años que compartieron en el club Barcelona. Kylian Mbappé, Tiago Silva, Dani Alves y David Beckham son otros de los jugadores consagrados que recorren las habilidades de Neymar.

Su paso por el Barça, junto a Lucho Suárez y Leo Messi, dejó una huella de triunfos. (Netflix)

“Es rápido, es inteligente”: así define Messi a su compañero Neymar, con quien entabló una gran amistad en estos años que nunca se vio afectada por el hecho de que provienen de dos países rivales en el estadio. Cabe recordar el último triunfo de la selección argentina de fútbol cuando ganó la Copa América luego de vencer a la selección brasileña, en el que ambos jugadores se abrazaron y bromearon entre ellos.

“Todo pasó de cero a 100″, reflexiona Neymar en el documental sobre los efectos colaterales que acompañaron sus triunfos con la pelota. Se convirtió en una celebridad; el dinero aparecía de lugares impensados. Nada mal para un chico criado en un hogar muy humilde. Sin embargo, muchas veces se lo ha señalado como una persona arrogante y muy consciente del poder de su fama. Así y todo, Neymar afirma: “No elegí ser una estrella. Prefiero ser anónimo que famoso”.

"Neymar: el caos perfecto" muestra al jugador desde sus orígenes, cuando era un niño que ya mostraba destreza en el fútbol. (Netflix)

“Hoy es un día muy especial para mí y también para todos los que me han acompañado en este largo viaje futbolístico”, presentó el anuncio de Neymar: el caos perfecto. “¡Ansioso es poco!”. Mientras esperamos el estreno del informe sobre otra figura del fútbol, Diego Simeone, tendremos la oportunidad de conocer detalles sobre la vida de uno de los mejores jugadores de la actualidad.

Dueño de un carisma inigualable, Neymar es también una figura de gran interés fuera de la cancha. (Netflix)

“Que Neymar es un monstruo, que no se qué, que tal. Con todas las personas hablando mal de mí y después... Me conocerán, ja. Aparezco hablando de mi familia, de lo que se viene. Para ellos, soy su Batman. Y para los que no me conocen, soy el Guasón”, agregó la estrella deportiva en el anticipo de este documental que lo tiene como protagonista.

