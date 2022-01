De “Luis Miguel” a “¿Quién mató a Sara?”: las novelas de Netflix conquistan al público de América Latina

Netflix prepara un año lleno de nuevos títulos con los rasgos inconfundibles de la novela latinoamericana. (Fotos cortesía)

“La gente amó, idolatró, moría, gritaba cuando Verónica Castro estaba haciendo Los ricos también lloran. Iba a Moscú y la gente enloquecía. Años después, tienen la posibilidad de verla en La casa de las flores, de disfrutarla. Ahí está presente el valor de la nostalgia”, expresó Roberto Stopello, Vicepresidente de series originales de Netflix para Latinoamérica, en diálogo con Infobae y sobre el éxito y consolidación de las novelas en Netflix.

El pasado 24 de marzo del 2021 se estrenó ¿Quién mató a Sara? en Netflix. La serie alcanzó rápidamente la lista de las 10 series más vistas en los diferentes mercados de América Latina. En tan solo un mes, la ficción había alcanzado las 55 millones de visualizaciones, solo 10 millones menos que La casa de las flores, otro de los títulos más buscados de la plataforma. El éxito se refleja también con el impresionante rendimiento de Luis Miguel: la serie. Más cercano al 2022, Rebelde, la nueva serie que funciona de relanzamiento y secuela de Rebelde Way también se ubicó entre las más vistas muy rápidamente. La plataforma y los productores y guionistas conocen sus armas y preparan un año lleno de nuevos títulos con los rasgos inconfundibles de la novela latinoamericana.

José Ignacio Valenzuela Güiraldes, mejor conocido como "Chascas", escribió para Netflix "¿Quién mató a Sara?".

José Ignacio Valenzuela Güiraldes, mejor conocido como Chascas, es escritor y guionista chileno. Autor de guiones para telenovelas nacionales y extranjeras como Amor a domicilio y La familia de al lado. Pero quizá no sabías que escribió para Netflix ¿Quién mató a Sara? y prepara su nueva novela para el 2022: Donde hubo fuego. Hoy Chascas es uno de los autores destacados de la plataforma y tiene un contrato de exclusividad por tres años. Sobre trabajar y escribir para Netflix, destacó la libertad que le brinda todo el equipo de producción de originales, pero también remarca que puede ser una gran responsabilidad: “Yo aprendí en el colegio, en una clase de filosofía y a muy temprana edad, que la libertad es una condena. Porque la libertad te exige definirte, la libertad te exige elegir permanentemente. Y a veces uno no quisiera elegir, quisiera que le digan ‘escribe ciento veinte capítulos’ y ya. Pero cuando te dan la libertad absoluta, estás condenado a ser mejor profesional”.

Con apenas días de comenzado el 2022, el grande del streaming planea un año de ampliar horizontes. Se consolidó como la empresa que marca las pautas de consumo a nivel global y compite con las más importantes firmas en la industria cinematográfica y televisiva. Se afianzó arriba de los 200 millones de suscriptores, pero todavía le quedan objetivos. Uno de ellos es producir más novelas con historias y figuras latinoamericanas, pero con una base sólida. Según Stopello, “la única manera de que eso tenga éxito es hacerlo con excelencia creativa, que viene de la libertad creativa” que len dan al autor.

"Luis Miguel: la serie" ha sabido enamorar al público de diferentes generaciones. (Netflix)

-¿Que es para ustedes un éxito en el terreno audiovisual del 2022?

-Roberto Stopello: Podría darte una respuesta muy amplia, pero en mi caso y desde Netflix, un éxito es cuando puedes lograr el objetivo principal que nosotros tenemos que es entretener a nuestras audiencias. Y entretenerla me refiero a entretenerlo masivamente, cuando logras conquistar no solamente el país para el que estamos haciendo la producción, se llame Argentina, México, Chile, Colombia. En la medida en que nosotros podamos traer la mayor cantidad de gente a que se divierta, se entretenga con una serie, con un show, con una novela, con lo que hacemos, eso para mí es un éxito.

-Chascas Güiraldes: En mi caso, yo siempre he pensado que un escritor es aquel que es capaz de anticiparse unos segundos a aquello que va a repercutir. Un escritor es aquel que adivina o es capaz de leer lo que está pasando y dice: “en tres minutos más lo que va a estar caliente es eso”. Para mí el éxito es cuando soy capaz de leer eso. Cuando soy capaz de discernir que lo que podría gustar es tal combinación o tal cosa. Y ese riesgo hoy lo puedo hacer porque tengo un jefe fabuloso que me permite poder hacerlo, poder lanzarme al vacío a veces con ciertos temas y ver que me anticipé. Por supuesto, no siempre funciona eso.

Roberto Stopello, Vicepresidente de series originales de Netflix para Latinoamérica. (Jason Kulakowski)

-Ese trabajo específico de satisfacer a las audiencias y, desde el guion, de anticiparse, es difícil cuando se estrena la temporada completa. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Es temporada a temporada o también siguen la repercusión en redes, lo que hoy sería el minuto a minuto?

-Roberto: Bueno, hay distintas maneras de medirlo, por supuesto nosotros tenemos unos sistemas internos con los que podemos medir lo que está pasando. Pero a lo que tú te refieres específicamente yo creo que hay un momento que es muy importante para lo que hacemos y es cuando empezamos a ver el material. Cuando empezamos a ver el resultado de lo que planeamos. Como bien dices, no tienes la capacidad de maniobrar como cuando nosotros estábamos como escritores, como creadores en televisiones abiertas en nuestras vidas anteriores, porque ahí sí se podía medir el minuto a minuto. En el caso de las plataformas es distinto, tú lo acabas de decir, va todo de una y ahí ya se coció el arroz. Lo que sí es muy interesante y el punto clave para nosotros es la planeación, desde el momento que le dices al autor, que llamas un escritor como el Chascas, y le dices: “tienes la libertad creativa”, que es lo que me parece que es el gran acierto de nuestro presente.

-Chascas, Roberto te da esa libertad creativa. ¿Cómo sientes esa libertad? ¿Cómo manejas esa presión y responsabilidad?

-Chascas: En mi caso no es una presión, no es una angustia, pero sí es una responsabilidad. ¿Y cómo respondo a esa responsabilidad? Educándome y enfrentándolo. Estudié guion de series de una hora específicamente para streaming porque cuando tú tienes la posibilidad de salir al mundo en ciento noventa países tienes que ser capaz de defender hasta la última coma que pusiste en un libreto. Yo pienso que esa es la mejor manera de ser un buen profesional y esa es la manera de enfrentar esas presiones. Y como dice Roberto, la fórmula no la tenemos, pero yo te puedo justificar como autor, por qué puse esos diálogos, por qué incluí estos temas.

Hace algunos días Netflix estrenó su nueva producción con tintes de novela: "Rebelde".

-Se estrenó Rebelde, una serie que une generaciones de espectadores. ¿Juega el factor nostalgia diferente en Latinoamérica que en otras partes del mundo?

-Roberto: Depende de los países, pero por supuesto que la mayor parte de la nostalgia tiene que ver con nosotros porque estamos marcados de alguna manera por muchas cosas. Cuando dices un nombre, una historia, un topacio, etc., son momentos que te llevan al pasado. Yo creo que la nostalgia es parte de nuestra educación sentimental y es importante para satisfacer a los miembros.

-Chascas: Me gustaría agregar una cosa: la nostalgia está súper unida a la experiencia emocional que te produjo la telenovela cuando la viste originalmente. A veces uno ni se acuerda muy bien de la trama de la telenovela, pero te acuerdas de lo que te provocaba. Porque la veías con tu abuela o porque llegabas del colegio y te ponían una bandeja de pan con palta con un vaso de leche con chocolate como se come en Chile, y entonces te conecta.

José Ignacio Valenzuela Güiraldes, guionista chileno conocido también como el "Chascas", habló con Infobae sobre sus próximas producciones y la libertad creativa que le da Netflix. (Jason Kulakowski)

- Están en un punto inmejorable en la región. Hoy las producciones originales que se lanzan tienen éxito. ¿Cuál es el objetivo más cercano?

-Roberto: Lo que nos lleva de cabeza es el entretenimiento de nuestros miembros. Podemos hacer los mejores productos posibles, pero a medida que vamos pasando series, también estudiamos, queremos saber de las audiencias, queremos escucharlos. Queremos saber cómo están, cómo les fue, cómo vivieron la experiencia y trabajar con base en eso para seguir trayendo cosas novedosas. Yo creo que la oportunidad que tenemos es extraordinaria.

Netflix planea seguir creciendo en la región y en el mundo en general. Para todo el 2022 la inversión será superior al 2021 en un 25% y buscará, además, conquistar nuevo público con iconos de la televisión latinoamericana y temas surgidos en la tradición televisiva de la región. Donde hubo fuego, su nueva novela, buscará consolidar la llegada del Chascas y repetir el éxito de ¿Quién mató a Sara?, una de las sorpresas más grandes de la plataforma el año pasado.

