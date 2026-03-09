The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

El tráiler final de la temporada final. Míralo. Llora un poco. Y luego prepárate, porque The Boys regresan el 8 de abril.(Prime Video)

Prime Video ha confirmado que la quinta temporada de The Boys será la última entrega de la franquicia y la ha programado para el 8 de abril de 2026, iniciando con dos episodios y una cadencia semanal hasta el final definitivo, previsto para el 20 de mayo de 2026. Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios mantienen al frente del proyecto al equipo original y consolidan el cierre de una de las propiedades más reconocidas del streaming global. El tráiler oficial revela esa hoja de ruta y posiciona a la producción como hito final para una saga de alto impacto en la plataforma.

La estrategia de estreno replica el modelo de lanzamiento escalonado: dos episodios iniciales y entregas semanales, en línea con la tendencia de mantener engagement y conversación social durante la temporada de emisión. La finalización de The Boys representa la culminación narrativa de una serie multipremiada —varias veces ganadora de los Emmy— y un punto de inflexión en la arquitectura de universos de contenido de la plataforma.

El icónico elenco de The Boys, con Homelander al frente, se reúne en el nuevo póster promocional de la esperada temporada final de la aclamada serie de Amazon Prime Video. (Prime Video)

Durante la quinta temporada, la serie traslada el eje de conflicto a un escenario extremo: Homelander controla el mundo y extiende su dominio desde la Oficina Oval, mientras Hughie, Mother’s Milk y Frenchie permanecen confinados en un “Campo de Libertad”, y Annie January lidera una resistencia enfrentada a un poder Supe absoluto. La desaparición de Kimiko y la reaparición de Billy Butcher —ya afectado por el Compuesto-V y dispuesto a liberar un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes— marcan el inicio de una secuencia de eventos irreversible en la lógica interna de la narrativa. Ese planteo está presente en el tráiler y el logline oficial emitidos por el streamer, que anticipan el clímax y cierre definitivo de la saga.

Dentro del ecosistema serial de Prime Video, The Boys ha funcionado como motor de expansión desde 2023 con Gen V, spin-off y ramificación directa orientada a públicos jóvenes. En el avance reciente se confirma la integración de Jaz Sinclair y London Thor al arco principal, profundizando la interconexión del universo narrativo. La estrategia de continuidad se refuerza con la producción aprobada de Vought Rising, precuela que pone el foco en los personajes de Soldier Boy y Stormfront, interpretados por Jensen Ackles y Aya Cash. Este movimiento asegura la continuidad del universo The Boys en la agenda de producción de Amazon MGM Studios, pese al cierre de la serie madre.

El elenco principal de "The Boys", incluyendo a Karl Urban, posa en un escenario post-apocalíptico para el póster de su temporada final, disponible en Prime Video a partir del 8 de abril. (Prime Video)

El planeamiento narrativo de Eric Kripke y el modelo de producción

La decisión de poner fin a The Boys en su quinta temporada responde, según Eric Kripke declaró a The Hollywood Reporter, a un esquema argumental definido desde el inicio del proyecto. El showrunner señaló: “siempre quise concluir todo hacia la quinta temporada”, desacreditando presiones externas para alargar la continuidad o modificar la duración original del título. Kripke deja abierta la puerta a nuevas exploraciones dentro del mismo universo, en sintonía con la tendencia de capitalizar franquicias mediante secuelas, precuelas y spin-offs.

he BoysT mantiene una estructura de producción diversificada que reúne a Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios junto a Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures. El equipo de productores ejecutivos lo integran Garth Ennis y Darick Robertson —creadores del cómic en el que se basa la serie—, junto a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin y Jason Netter. La presencia de los creadores originales en la sala de producción garantiza continuidad conceptual y refuerza la fidelidad a la fuente gráfica.

Karl Urban, interpretando a Billy Butcher, aparece de pie sobre escombros en una ciudad destruida, anticipando el épico desenlace de la temporada final de The Boys en Amazon Prime. (Prime Video)

Cierre de franquicia y proyección del universo The Boys

El anuncio oficial de cierre de The Boys y la publicación del tráiler de la temporada final marcan el cierre de una de las franquicias de mayor impacto del streaming en la segunda mitad de la década de 2020. La confirmación de proyectos derivados y la integración de personajes de Gen V y Vought Rising refuerzan, en términos industriales, la protección del valor de marca y la capitalización sobre el público construido alrededor del universo de superhéroes adultos.