Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

La influencer compartió con sus seguidores el divertido ida y vuelta con su hijo menor (Video: Instagram)

En la intimidad de su casa en Inglaterra, Valentina Cervantes compartió en redes sociales la rutina nocturna de su hijo Benjamín, el menor de su relación con el futbolista Enzo Fernández. Los videos, espontáneos y llenos de ternura, mostraron la resistencia de Benja a irse a dormir y la complicidad entre madre e hijo en una escena cotidiana que rápidamente conquistó a sus seguidores.

La secuencia comenzó con Benjamín acostado en la cama, riéndose y negándose a cerrar los ojos. “¿No te vas a dormir?”, le preguntó Valu, y el pequeño respondió con firmeza: “No”. Entre risas y juegos, la mamá insistió: “Dale, dormí. A ver, poné la—apoyá la cabeza, dormí”. Pero Benja se mantuvo firme y repitió la negativa con una sonrisa pícara.

La charla se volvió aún más divertida cuando Valu le preguntó con quién prefería dormir: “¿A vos te gusta dormir con mamá?”. Benja, entre carcajadas, respondió: “¡No! ¿Cómo?”. La pregunta se repitió sobre el papá y, esa vez, el niño contestó con entusiasmo: “Sí”. Valu insistió: “¿Con quién querés dormir?”, y Benjamín lo dejó claro: “Papá”.

Jugando con la cámara, Valu le pidió que saludara y se presentara ante quienes estaban mirando el video: “Decile: ‘Hola, amigos’. Decile: ‘Me llamo Benja’”. El niño repitió obediente y divertido, mientras su mamá intentaba convencerlo de que era hora de hacer “noni”. Pero Benja, firme en su postura, respondió: “¡No!”. Finalmente, tras varios intentos, cerró con un simpático “Chau”.

Benjamín, hijo de Valentina Cervantes, se prepara para dormir con su chupete en una imagen que muestra su tranquila rutina nocturna.

La conversación también incluyó algunas preguntas sobre Enzo Fernández y su trabajo: “¿Y papá, dónde está papá? ¿A dónde se fue?”. Benjamín contestó con seguridad: “Entrenando. En Chelsea”. Cuando Valu le preguntó cuándo volvería papá, Benja respondió sin dudar: “Mañana”.

La escena, con Benjamín acurrucado en la cama, risueño y charlando con su mamá, transmitió ese clima cálido y familiar que caracterizó los posteos de Valu Cervantes. Los seguidores no tardaron en llenar la publicación de likes y comentarios, destacando la ternura, el humor y la simpatía del pequeño, que con cada video se robó todas las miradas y dejó ver el lado más cotidiano y entrañable de la familia Fernández.

Esta no fue la primera vez que Cervantes mostró la complicidad especial que tiene con el pequeño Benja. La pareja de Fernández suele compartir con sus seguidores momentos íntimos y cotidianos junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, regalando escenas de ternura y humor que rápidamente conquistan a sus seguidores.

Valu Cervantes compartió un video en sus historias que generó ternura en las redes (Video: Instagram)

El lunes por la tarde, Valentina volvió a enternecer a todos al publicar un tierno video protagonizado por Benjamín, quien atravesó un pequeño berrinche que enseguida se transformó en risas gracias a la conexión con su mamá. En la secuencia, Benjamín apareció sentado en el piso, visiblemente molesto y con gesto de enojo. Valentina le preguntó con suavidad: “¿Qué te pasa?”, a lo que él respondió: “Nada”, mientras cruzaba los brazos y miraba hacia el costado. La mamá insistió: “¿Estás enojado?”, y Benjamín admitió: “Sí”. Cuando ella indagó el motivo, él respondió: “Oli”, haciendo referencia a su hermana mayor. Valentina le propuso: “Ahora viene. ¿La voy a buscar?”, pero el niño, todavía serio, contestó: “No”.

Para distender la situación, la exparticipante de MasterChef Celebrity recurrió al humor y le dijo: “Te agarro, ¡te agarro el culo! ¡Te agarro el culete!”, logrando finalmente que Benjamín estallara en carcajadas. La última imagen del video mostró al pequeño con una sonrisa amplia, dejando atrás el berrinche y disfrutando del momento junto a su mamá.

La secuencia, que rápidamente sumó cientos de reacciones y comentarios, evidenció cómo Valentina logra transformar un instante de mal humor en un momento de juego y conexión genuina. A través del humor y la ternura, comparte con sus seguidores la espontaneidad y la calidez de la vida familiar, humanizando la crianza y mostrando el lado más real y cercano de su día a día junto a Enzo Fernández y sus hijos.