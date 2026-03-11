El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablan mientras posan para una foto durante la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 17 de junio de 2025 REUTERS/Amber Bracken/Foto de archivo

Los líderes del G7 se reunirán este miércoles en una cumbre virtual de emergencia para coordinar su respuesta a la crisis económica desencadenada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde el 28 de febrero ha sacudido los mercados energéticos mundiales. La convocatoria, impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron en su condición de titular de la presidencia del grupo, fue confirmada este martes por el primer ministro canadiense Mark Carney tras una conversación telefónica con el mandatario galo.

La sesión del miércoles será el tercer encuentro en menos de 48 horas entre los miembros del club de las grandes economías industrializadas. El lunes se reunieron virtualmente los ministros de Finanzas y este martes lo hicieron sus homólogos de Energía, convocados también por París. Según el ministro francés de Economía, Roland Lescure, los siete países están listos para actuar “de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles” para estabilizar el mercado del crudo. Sin embargo, hasta el momento ningún gobierno ha tomado una decisión efectiva sobre la liberación coordinada de reservas estratégicas, según informó la cadena CNBC citando fuentes no identificadas. Esa decisión, en caso de producirse, quedaría para después de la cumbre de líderes de este miércoles.

El nudo del problema es el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo de apenas 40 kilómetros de ancho que separa Irán de Emiratos Árabes Unidos y por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado que abastece Asia y Europa. Desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí —bautizada como Operación Furia Épica—, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que ejerce “control completo” sobre el paso y amenazó con convertirlo en una zona de conflicto. Esa advertencia disparó el precio del barril de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, más de un 35% en una semana, superando los 100 dólares.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023 REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Este martes, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas de la Marina destruyeron diez embarcaciones minadoras en el estrecho. Horas antes había advertido a Teherán de que, si Irán coloca minas y no las retira de inmediato, las consecuencias militares serán “de un nivel nunca antes visto”. La acción y la retórica de Washington ilustran la tensión que rodea una ruta vital para el abastecimiento energético global, cuyo cierre prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares, según analistas del sector consultados por el Financial Times.

Desde Ottawa, Carney subrayó que Canadá respalda los esfuerzos para garantizar la libertad de navegación en el estrecho, según un comunicado de su oficina. Él y Macron condenaron los ataques iraníes “contra civiles e infraestructuras civiles” y coincidieron en la necesidad de evitar “una mayor escalada regional”. El primer ministro canadiense también conversó este martes con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, cuyo país ejerció como mediador entre Washington y Teherán en las rondas de negociación nuclear celebradas en febrero, antes del inicio de las hostilidades.

FOTO DE ARCHIVO. El humo se eleva tras una explosión, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Omán jugó un papel central en esos contactos diplomáticos. El canciller omaní Badr Albusaidi facilitó tres rondas de conversaciones indirectas entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el ministro iraní Abbas Araghchi, la última en Ginebra a finales de febrero. Albusaidi calificó el proceso de “buen progreso”. Días después, los bombardeos de Estados Unidos e Israel enterraron esa vía diplomática.

El G7 intenta ahora amortiguar el golpe económico de un conflicto que, a once días de su inicio, ha causado más de 1.200 muertos en Irán según las autoridades de ese país. El FMI advirtió esta semana que un aumento del 10% en el precio del petróleo puede empujar la inflación global al alza de manera significativa. Los siete gobiernos más industrializados del mundo se citan mañana conscientes de que estabilizar los mercados exige algo que ninguna reserva estratégica puede garantizar por sí sola: que el estrecho de Ormuz vuelva a estar abierto.