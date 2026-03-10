Sylvester Stallone cede el legado a Noah Centineo en la precuela sobre el origen de John Rambo

No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage. Mandatory Credit: Photo by StudioCanal/Shutterstock (10077873a) Sylvester Stallone Rambo III - 1988 Director: Peter McDonald Carolco USA Scene Still Action/Adventure Rambo 3

Sylvester Stallone, reconocido como uno de los grandes nombres del cine de acción, vuelve a la franquicia que lo hizo famoso, aunque en esta ocasión lo hará fuera del rol protagónico. El anuncio de una precuela de John Rambo ha generado una gran expectación entre los fanáticos de la saga. En esta nueva producción, ambientada antes de Rambo: Primera sangre, Stallone participará como productor, mientras que el papel del icónico soldado recaerá en Noah Centineo. El proyecto, que ya se encuentra en fase de rodaje en Bangkok, tendrá a Jalmari Helander como director y tiene como objetivo explorar los orígenes de los traumas y habilidades que definieron al personaje.

Explorando los orígenes de uno de los grandes íconos del cine de acción

John Rambo se presenta como una precuela que profundizará en los hechos anteriores a Rambo: Primera sangre, película en la que el protagonista afrontaba las consecuencias emocionales y sociales de la guerra. En las cinco cintas anteriores, Stallone no solo interpretó, sino que también escribió y dirigió a Rambo; en esta oportunidad, su rol será exclusivamente como productor ejecutivo. Según han confirmado Lionsgate y el propio Stallone, la película llevará al público a los años formativos del protagonista durante la guerra de Vietnam.

Aunque el argumento se mantiene en secreto, se anticipa un enfoque realista y duro, enfocado en temas como la supervivencia, la resiliencia y la pérdida de la inocencia. El director Jalmari Helander, seguidor de la franquicia desde su infancia, ha destacado estos elementos como esenciales. Esta nueva visión busca que los espectadores comprendan mejor la psicología del personaje y el entorno adverso que lo moldeó, aspectos que existían en la serie pero que no fueron el eje central de las películas anteriores.

Un relevo generacional en la interpretación del personaje

Por primera vez, Stallone cede el protagonismo de Rambo a un actor más joven. Noah Centineo, reconocido por su participación en producciones juveniles y de acción, asumirá el desafío de interpretar al soldado en su juventud. Esta decisión marca un cambio importante para la franquicia, similar a lo que ocurrió en la saga Creed, donde Stallone dio paso a una nueva generación de personajes.

El elenco incluye además a Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, lo que sugiere un enfoque más colectivo en la narración de los primeros años de Rambo. Los guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes ya demostraron su talento en el género con Black Adam, tendrán la tarea de adaptar el universo de Rambo a una nueva etapa. La producción ejecutiva estará a cargo de Anthony y Joe Russo, junto con Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk, quienes buscan garantizar el éxito comercial y de crítica de esta nueva entrega de Lionsgate.

La importancia cultural y económica de la saga Rambo

La franquicia original, iniciada en 1982 con Rambo: Primera sangre, se consolidó como un fenómeno por su taquilla —más de 800 millones de dólares recaudados a nivel mundial— y el impacto social que generó el personaje. Rambo, un veterano de Vietnam, fue presentado como un antihéroe marcado por la soledad, el dolor emocional y la violencia, reflejando el drama de muchos excombatientes que enfrentaron dificultades para reincorporarse a la vida civil.

Las películas impulsaron debates acerca del trato a los veteranos y la representación de la violencia, inspirando cómics, videojuegos e incluso series animadas. La decisión de explorar los orígenes del personaje en un contexto de guerra y cambio personal pretende, según los responsables, actualizar la reflexión en torno a los traumas de la guerra y su influencia en el cine y la cultura popular. Jalmari Helander asegura que su enfoque mantendrá la crudeza y respeto del material original, alejándose de innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y optando por métodos de filmación tradicionales.

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre la historia y los desafíos específicos que afrontará el joven Rambo, la anticipación en torno al proyecto sigue aumentando. La distancia hasta su estreno, previsto para 2027, plantea preguntas sobre cómo se adaptará la franquicia al contexto actual y si podrá conectar con un público que ha cambiado significativamente desde el éxito de las primeras entregas. Muchos seguidores temen que el cambio generacional traicione la esencia del personaje, mientras que otros ven en la precuela una oportunidad para renovar una de las grandes figuras del cine de acción y acercarla a nuevas generaciones.