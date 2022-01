Estafa y glamour en el tráiler oficial de “¿Quién es Anna?”, la nueva miniserie de Shonda Rhimes

Es la historia de una periodista que pasa por una crisis laboral y se mete a investigar el caso de Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana que primero se roba los corazones de la alta sociedad neoyorquina y después su dinero. (Netflix)

Una glamoroso relato de estafa llegará a Netflix con la miniserie ¿Quién es Anna? (Inventing Anna), creada y producida por Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy y Bridgerton) en base a hechos reales sobre un escándalo que sacudió a la élite más adinerada de Nueva York. La controversia en torno a esta falsa heredera de una fortuna se describe a detalle en el artículo de la revista New York Magazine, titulado How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, en el cual la periodista Jessica Pressler habla sobre una mujer fascinante que habría podido engañar al mundo entero.

El tráiler oficial ya está aquí y podemos ver cómo la productora Shondaland plasmó la relación entre la reportera Vivian y Anna Delvey, una supuesta influencer alemana que enamoró a los millonarios de la ciudad y les robó su dinero. En el camino de investigación para descubrir qué hay detrás de este personaje, se crea una dinámica entre ambas que permite conocer más de cerca a esta misteriosa estafadora.

Creada y producida por Shonda Rhimes, la historia cuenta los hechos reales de una gran estafa. La actriz Julia Garner da vida a Anna Delvey. (Netflix)

Según la sinopsis oficial de Netflix, “es la historia de una periodista que pasa por una crisis laboral y se mete a investigar el caso de Anna Delvey, una personalidad de Instagram y supuesta heredera alemana que primero se roba los corazones de la alta sociedad neoyorquina y después su dinero. ¿Es la peor estafadora de Nueva York o el nuevo modelo del sueño americano? A la espera del juicio, la periodista forma un extraño lazo de amor y odio con la acusada mientras trabaja contra reloj para responder la pregunta clave: ¿quién es Anna Delvey? La serie está basada en How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (Cómo engañó Anna Delvey a la alta sociedad neoyorquina), un artículo de la New York Magazine escrito por Jessica Pressler”.

Para llevarla a la televisión, se contó con las actaciones de Julia Garner (dos veces ganadora del Emmy por Ozark), Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Co x, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney y Jennifer Esposito. Entre los guionistas, figuran Shonda Rhimes, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi y Nick Nard; y los episodios han sido dirigidos por David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras y Nzingha Stewart.

La miniserie está basada en el artículo periodístico "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People", publicado por la revista New York Magazine. (Netflix)

¿Quién fue realmente Anna Delvey… o Anna Sorokin?

Anna Sorokin, también conocida bajo su falsa identidad como Anna Delvey, saltó a la fama por un delito de fraude. Se hizo pasar como una socialité adinerada de la alta sociedad en Nueva York, y sus estafas en total sumaron más de 270 mil dólares. Ella vivía en hoteles lujosos, vestía ropa de diseñador y asistía a fiestas exclusivas, en las que conocía a sus futuras presas.

Entre 2013 y 2017, la veinteañera ideó y emprendió esta forma de sustraer dinero para su beneficio sin que las víctimas se dieran cuenta del robo: aseguraba tener un fondo fiduciario de 60 millones de dólares y recaudaba dinero para el proyecto de una fundación vinculada al mundo del arte. En realidad, Sorokin era simplemente una joven ordinaria y su origen se remontaba una simple familia de inmigrantes rusos que vivieron en Alemania.

En mayo de 2019, se le dictó una sentencia de entre 4 y 12 años de prisión, pero recobró su libertad –condicional– en febrero del año pasado. Al salir de la cárcel, Netflix le pagó 320 mil dólares por los derechos de contar su historia a propósito del llamativo caso judicial que había acaparado los medios de comunicación en ese entonces.

¿Quién es Anna? se estrenará el 11 de febrero en el servicio streaming.

SEGUIR LEYENDO: