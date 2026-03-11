Mundo

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

El presidente ucraniano teme que Moscú, con mayores ingresos energéticos, acelere la producción de armamento

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, canta un himno nacional durante una ceremonia conmemorativa de los soldados ucranianos muertos en la batalla por la aldea de Moshchun, considerada una batalla clave para la defensa de la capital ucraniana durante el ataque de Rusia, en la región de Kiev, Ucrania. 21 de marzo de 2023 Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Volodímir Zelensky advirtió este martes que un levantamiento de las sanciones al petróleo ruso causaría un “golpe serio” tanto a Ucrania como al orden internacional, y cuestionó que Washington pudiera ofrecer esa concesión a Moscú mientras Rusia sigue siendo la potencia agresora. La declaración llega un día después de que Donald Trump anunciara la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras para contener el alza del crudo, disparada por el conflicto que Estados Unidos e Israel libran contra Irán.

“Sin duda sería un golpe serio. Para nosotros sería un golpe desde el punto de vista de las armas —que Rusia podría fabricar con los consiguientes ingresos—, y para el mundo sería un golpe muy serio de imagen. ¿Cómo es posible levantar las sanciones a Rusia si es la agresora?”, dijo Zelensky en un mensaje de voz distribuido a periodistas.

El mandatario confía en que Washington no realice esas concesiones, aunque Moscú podría plantear ese escenario en sus contactos con Trump. Para Kiev, la relajación de las restricciones permitiría a Rusia financiar una mayor producción bélica y prolongar una guerra que ya completa cuatro años sin señales de resolución política.

Tras recibir información de inteligencia exterior, Zelensky publicó en redes sociales que el Kremlin calcula cómo prolongar el conflicto en Medio Oriente con la expectativa de que la presión sobre Rusia “se debilite tanto como sea posible”. Moscú también buscaría aprovechar las fluctuaciones de precios para colocar sus recursos energéticos en condiciones más favorables. “Tenemos información de que los rusos quieren hablar sobre un levantamiento total de las sanciones a su sector energético”, subrayó.

FOTO DE ARCHIVO-Campo petrolífero Ashalchinskoye
FOTO DE ARCHIVO-Campo petrolífero Ashalchinskoye propiedad del productor de petróleo ruso Tatneft cerca de Almetyevsk, en la República de Tatarstán, Rusia. 27 de julio de 2017. Fotografía tomada el 27 de julio de 2017 REUTERS/Sergei Karpukhin

Trump anunció el lunes la suspensión de algunas sanciones durante una rueda de prensa en Doral, Florida, tras hablar por teléfono con Putin. “Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó, según recogió Infobae. Dejó abierta la posibilidad de no reimponerlas si los mercados se estabilizan.

La medida no fue improvisada. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado en Fox Business que la administración evaluaba retirar restricciones al crudo ruso para aliviar la oferta global, y el Tesoro ya había autorizado a la India a negociar durante treinta días con cargamentos de petróleo ruso varados en el mar. Desde el inicio de los ataques contra Irán, los barriles de referencia en Europa acumularon un alza cercana al 30%.

Las sanciones al sector energético ruso son uno de los pilares de la presión occidental sobre Moscú desde la invasión de Ucrania en 2022. Su eficacia resultó parcial: China e India se convirtieron en los principales compradores del crudo ruso a precios rebajados. Aun así, esos ingresos han sostenido el esfuerzo bélico del Kremlin.

Para Zelensky, la cuestión trasciende lo económico. Un levantamiento de sanciones, aunque parcial, enviaría una señal peligrosa sobre las consecuencias de la agresión internacional. El temor de Kiev es que la guerra en Medio Oriente opere como cuña entre los intereses energéticos de Washington y sus compromisos con Ucrania, justo cuando las negociaciones de paz podrían retomarse la próxima semana en Turquía o Suiza. El dilema de Trump es preciso: contener los precios del petróleo para su economía doméstica, o sostener el régimen de sanciones diseñado para castigar a la potencia que desencadenó la guerra más grave en Europa desde 1945.

