Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

Jugó en Belgrano y Newell’s, y luego se dedicó a la dirección técnica y la formación. Dejó un legado imborrable en su Río Cuarto natal. Los mensajes del mundo del deporte

Ricardo Aimar, con sus hijos
Ricardo Aimar, con sus hijos Pablo y Andrés. En la imagen falta Laura, su otra heredera

El fallecimiento de Ricardo Aimar, padre de Pablo, ayudante de campo de la selección argentina, generó un profundo pesar en el fútbol argentino. El exjugador, entrenador y reconocido formador cordobés murió este martes y su partida conmovió a la comunidad deportiva y a las entidades en las que dejó huella, como Estudiantes de Río Cuarto y Club Atlético Banda Norte.

“Payo” Aimar -de su apodo surgió el “Payito” o “Payasito” que acompañó a su hijo mayor a lo largo de su carrera- fue una figura histórica del fútbol de Río Cuarto y de Córdoba. Desarrolló una extensa trayectoria como jugador y entrenador. Con los botines y los pantalones cortos, mostró su talento entre 1967 y 1982. Sportivo Belgrano de San Francisco, Belgrano y Newell’s fueron algunos de los clubes en los que jugó. Luego se dedicó a la dirección técnica y a la formación.

Impacto y legado en el fútbol local

El legado de Aimar trascendió su desempeño en el campo de juego. Se destacó como entrenador y formador de jóvenes futbolistas, acompañando el desarrollo de múltiples generaciones en Río Cuarto. Su participación como parte del cuerpo técnico de la Selección de Río Cuarto, que en 1973 conquistó el Campeonato Argentino de Ligas, sigue siendo un hito recordado en la historia deportiva local.

El homenaje de Estudiantes de Río Cuarto

Admirador de César Luis Menotti, impulsó un estilo de juego arriesgado y ofensivo, que supo ser reconocido a nivel provincial y nacional, a partir de las promesas que moldeó. Entre ellos se encuentran Pablo y Andrés Aimar.

“Era un lírico como técnico. A mí me dejó mucho de lo que trato de predicar. Es un Menottista, le puso Pablo César por Menotti”, le supo contar a Infobae Flavio Robatto, entrenador del Bolívar y quien supo crecer bajo su tutela.

Ricardo Aimar permaneció internado en el Instituto Médico de Río Cuarto en sus últimos días, debido a problemas de salud. El velatorio y el sepelio fueron programados para el miércoles, de 8 a 17 horas, en el cementerio Parque Perpetual. La noticia de su muerte impactó hondamente tanto en la ciudad de Río Cuarto como en el fútbol de Córdoba.

Vale recordar que en 2022, poco antes del Mundial que consagró a Argentina en Qatar, Pablo y Andrés habían perdido a su mamá, Mary Giordano.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Ricardo Payo Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor”, fue el mensaje publicado por el club cordobés en el que se retiró el ex enganche de River.

“En nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar”, posteó la AFA en X (antes Twitter). “Mi más sentido pésame para Pablo Aimar por el fallecimiento de su padre, Ricardo. Te envío un fuerte abrazo en este momento tan difícil. Toda la familia del fútbol argentino te acompaña y está con vos”, sumó el titular de la institución en sus redes.

El recuerdo de Ricardo “Payo” Aimar vive en el afecto de colegas, discípulos y vecinos, quienes resaltan su generosidad y el lazo inquebrantable que mantuvo con el deporte y su comunidad.

