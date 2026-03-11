Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

El Giganotosaurus fue descubierto en la Patagonia argentina en la década de 1990 a partir de un esqueleto fósil casi completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Giganotosaurus fue identificado en la Patagonia argentina en la década de 1990 a partir de restos fósiles que permitieron reconstruir gran parte de su esqueleto. Su nombre, que significa “lagarto gigante del sur”, alude tanto a su tamaño como a su origen geográfico.

El sitio de divulgación científica HowStuffWorks detalla que el Giganotosaurus carolinii fue nombrado en honor a Rubén Carolini, aficionado a los fósiles que participó en el hallazgo y recuperó el esqueleto principal en la región. Los trabajos paleontológicos respaldan su identificación como uno de los carnívoros más grandes conocidos hasta el momento.

Este terópodo bípedo y carnívoro ocupa un lugar central dentro de las investigaciones sobre depredadores prehistóricos sudamericanos y el conocimiento de la fauna del Cretácico en esta región.

Las estimaciones sobre el tamaño de este dinosaurio se basan en el esqueleto fósil hallado en Argentina, el cual está casi completo. Según los datos del sitio HowStuffWorks, el Giganotosaurus medía cerca de 13 metros de largo y pesaba unas 8 toneladas. Su cráneo, de forma alargada, alcanzaba los 1,8 metros y contenía grandes dientes afilados, adaptados para desgarrar carne.

La estructura corporal del Giganotosaurus mostraba extremidades traseras poderosas y una cola larga que le ayudaba a mantener el equilibrio y sostenerse erguido. Las extremidades delanteras eran considerablemente más pequeñas en relación con el resto del cuerpo, un rasgo observado en otros terópodos gigantes. El tamaño y la disposición de sus músculos le permitían desplazarse con velocidad durante la caza.

El nombre Giganotosaurus carolinii rinde homenaje al aficionado Rubén Carolini, quien participó en el hallazgo de los restos

Comportamiento social del Giganotosaurus

La información existente sobre el comportamiento social de Giganotosaurus proviene de interpretaciones paleontológicas basadas en la disposición de los restos y comparaciones con otros terópodos. Aunque no hay pruebas directas de que viviera en manadas, algunos paleontólogos del CONICET advierten que podría haber existido cierta interacción grupal, probablemente limitada a situaciones particulares como la caza de grandes presas.

El análisis de huellas y fósiles asociados sugiere que este depredador probablemente cazaba solo o, en ocasiones, en pequeños grupos. Los paleontólogos del CONICET consideran que la competencia por alimento y territorio era intensa entre individuos adultos de la especie.

Dieta y estrategias de caza

El Giganotosaurus fue un depredador carnívoro especializado en cazar grandes dinosaurios herbívoros. Su dentadura, compuesta por dientes afilados y curvados, estaba adaptada para desgarrar carne y romper huesos. Los registros indican que este animal se alimentaba, sobre todo, de saurópodos como el Argentinosaurus, que compartía su hábitat.

La estrategia de caza de Giganotosaurus incluía emboscadas y ataques rápidos, aprovechando su tamaño y fuerza para derribar presas de gran porte. El análisis de la estructura de sus patas sugiere que podía alcanzar velocidades considerables para un animal de su masa, aumentando así su eficacia como cazador.

Giganotosaurus fue uno de los mayores depredadores carnívoros del Cretácico en Sudamérica, especializado en la caza de saurópodos como el Argentinosaurus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entorno y hábitat en el Cretácico

El entorno en el que vivió el Giganotosaurus corresponde a la región de la actual Patagonia durante el período Cretácico, hace aproximadamente 98 millones de años, época caracterizada por un clima más cálido y húmedo. Existían extensas llanuras y bosques donde abundaban los dinosaurios herbívoros y otros grandes animales prehistóricos.

Los registros fósiles muestran que este depredador habitaba zonas con abundante vegetación y fuentes de agua, lo que favorecía la presencia de grandes presas. El ecosistema del Cretácico en Sudamérica presentaba diversidad de especies, entre las que el Giganotosaurus era uno de los depredadores dominantes.

Ciclo de vida y crecimiento

La información sobre el ciclo de vida del Giganotosaurus se infiere del estudio de los huesos fósiles, que presentan anillos de crecimiento comparables a los de los árboles. Estos anillos permiten estimar la edad y el ritmo de desarrollo de los individuos, calculándose que alcanzaban su tamaño adulto en poco más de una década.

El crecimiento rápido era fundamental para sobrevivir en un entorno competitivo, donde los ejemplares jóvenes debían evitar a otros depredadores y buscar alimento. No existen pruebas concretas sobre los cuidados parentales, aunque la rápida maduración sugiere independencia temprana de las crías.

El principal registro fósil de Giganotosaurus proviene de la Formación Candeleros en la Patagonia, con cerca del 70% del esqueleto recuperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subespecie y clasificación

El Giganotosaurus carolinii es la única especie reconocida dentro de su género hasta la fecha. Pertenece al clado de los carcharodontosáuridos, un grupo de terópodos gigantes distribuidos en varios continentes durante el Cretácico. Los rasgos distintivos del género incluyen el tamaño del cráneo, la forma de los dientes y la solidez del esqueleto.

La clasificación de Giganotosaurus se basa en análisis comparativos con otros dinosaurios de la familia Carcharodontosauridae, como el Carcharodontosaurus y el Mapusaurus. Estas relaciones filogenéticas fueron establecidas a partir de estudios morfológicos y hallazgos fósiles en Sudamérica y África.

Registro fósil y hallazgos paleontológicos

El principal registro fósil de Giganotosaurus procede de la Formación Candeleros, en la Patagonia argentina. El esqueleto hallado comprende cerca del 70% del animal, incluyendo el cráneo, vértebras, pelvis y extremidades. El descubrimiento inicial realizado por Rubén Carolini, en colaboración con expertos nacionales y extranjeros, es el más completo hasta ahora.

Desde aquel hallazgo, nuevos fragmentos fósiles de Giganotosaurus han sido recuperados en la región, aunque ninguno tan íntegro como el ejemplar original descrito en la década de 1990. Estos restos siguen aportando información relevante sobre la biología y evolución de esta especie.