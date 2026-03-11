Deportes

La Conmebol sorteó los Sudamericanos Sub 17 masculino y femenino: los rivales de Argentina

Los dos torneos comenzarán en abril en Paraguay. El formato

Placente conducirá al combinado masculino
Placente conducirá al combinado masculino (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La confirmación de los grupos y el calendario del Sudamericano Sub 17 para las ramas masculina y femenina marca el inicio formal de la carrera rumbo a Paraguay 2026. La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos, tanto en la rama masculina como la femenina.

El torneo Sudamericano Sub 17 masculino se jugará del 3 al 19 de abril de 2026 y el femenino del 24 de abril al 9 de mayo de 2026, ambos en Paraguay. En ambos casos, las diez selecciones nacionales de Sudamérica competirán divididas en dos grupos de cinco equipos cada uno bajo el formato de todos contra todos.

El formato y sistema de clasificación del Sudamericano Sub 17

La Conmebol estableció que la competencia tendrá dos fases principales: fase preliminar y fase final. En primer lugar, los diez equipos de cada rama serán distribuidos en dos grupos de cinco y disputarán una rueda de partidos bajo el sistema de todos contra todos.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. Por su parte, los conjuntos que terminen en la tercera y cuarta posición jugarán por los puestos del quinto al séptimo lugar mediante cruces directos entre pares opuestos de cada grupo para definir el orden final.

La fase final comprende los partidos de semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la gran final. Además, se disputarán encuentros adicionales para determinar las posiciones restantes, asegurando competencia para todos los seleccionados hasta el final del torneo.

Los siete primeros de cada torneo accederán al Mundial de la categoría.

Preparación y agenda de la selección argentina Sub 17

El conjunto masculino compartirá el Grupo B con Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú. Luego de una semana de preparación en Uruguay, que incluyó dos victorias por 2 a 1 frente a la selección local, el plantel argentino reanudó sus entrenamientos ayer en Ezeiza. Bajo la dirección de Diego Placente, el equipo trabaja con una nómina de 24 futbolistas, profundizando su puesta a punto de cara al certamen sudamericano.

Durante las recientes sesiones, los jugadores alternaron ejercicios en campo, rutinas técnicas y trabajos con balón orientados a la precisión y el juego colectivo. Según detalló la AFA, la actividad incluyó circuitos de pases y labores tácticas dispuestas en el complejo deportivo Lionel Messi.

Para cerrar la jornada, el grupo volvió a las canchas, manteniendo un nivel de exigencia constante en su preparación hacia Paraguay 2026.

El elenco femenino, orientado por Christian Meloni, integrará el Grupo A junto al local, Colombia, Chile y Bolivia.

