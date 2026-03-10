Malditos Nerds

Arnold Schwarzenegger prepara su regreso en grandes secuelas de Predator y King Conan con presupuesto récord

El actor austríaco reveló que los estudios le han ofrecido protagonizar secuelas de sus películas icónicas

Guardar
Austrian-born American actor Arnold Schwarzenegger
Austrian-born American actor Arnold Schwarzenegger on the set of Conan the Barbarian, directed by John Milius. (Photo by Dino De Laurentiis/Universal Pictures/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Arnold Schwarzenegger, considerado un ícono del cine de acción, sorprendió recientemente a fanáticos y expertos al anunciar que se encuentra en conversaciones avanzadas para volver a protagonizar nuevas entregas de Depredador y Conan. Sus declaraciones, recogidas durante el Arnold Sports Festival en Ohio y confirmadas por diversos medios, detallan que los estudios han decidido adaptar los guiones a su edad actual, apostando por versiones renovadas y más ambiciosas de ambas franquicias.

El regreso de un clásico de los años ochenta

Las películas originales Conan, el Bárbaro y Depredador se convirtieron en fenómenos culturales en la década de los ochenta, redefiniendo el género de acción y consolidando a Schwarzenegger como una figura indiscutible del cine. Más de cuarenta años después, su posible regreso genera expectativas en los fanáticos de siempre y también en nuevas generaciones, abriendo debate sobre la manera en que se readaptarán los personajes y tramas a los tiempos actuales y a la realidad de un protagonista que hoy tiene 78 años.

Durante el evento en Ohio, Schwarzenegger precisó que su retorno no consiste en una simple repetición de sus antiguos papeles, sino en una reinvención que tiene en cuenta el paso del tiempo. En el caso de King Conan, la historia abordará los últimos años del monarca, obligado a dejar el trono tras cuatro décadas de gobierno. El actor afirmó ante el público que el papel está siendo escrito de manera acorde a su edad y que seguirá desempeñando un rol de acción, aunque será diferente.

Christopher McQuarrie aportará una visión moderna a King Conan

Uno de los principales atractivos de King Conan es la incorporación de Christopher McQuarrie, reconocido guionista y director de las más recientes entregas de Misión Imposible con Tom Cruise. Schwarzenegger destacó que McQuarrie ya ha sido contratado para escribir y dirigir la película, aportando una perspectiva actualizada a la mitología creada por Robert E. Howard.

Según Schwarzenegger, ahora los guionistas están pensando el papel para que encaje con su edad. Esto implica una adaptación novedosa tanto en la acción como en el conflicto emocional de Conan, quien deberá enfrentar la insurrección y el exilio tras décadas en el poder. Además, se anticipa el uso de efectos especiales de última generación y un presupuesto considerable, lo que eleva las expectativas en cuanto a la escala e impacto visual de la película.

La saga ya había intentado revivir sin éxito en el pasado, como ocurrió en 2014 con el fallido lanzamiento de King Conan. Ahora, la presencia de talentos como McQuarrie y la participación activa de Schwarzenegger aportan nueva energía al proyecto, aunque hasta el momento no se han anunciado fechas concretas para el inicio de la producción o el estreno.

Nuevas perspectivas en Depredador y Commando 2

Por su parte, Fox Studios busca integrar a Schwarzenegger en una secuela de Depredador, una franquicia que recientemente exploró nuevas dimensiones bajo la dirección de Dan Trachtenberg en la película titulada Tierras Salvajes. El propio actor elogió el trabajo de Trachtenberg y declaró que está en conversaciones para participar en la próxima entrega.

El resurgimiento de la saga representa un ejemplo de la tendencia de Hollywood de recurrir a figuras emblemáticas para revitalizar franquicias de larga trayectoria. Fox, según palabras de Schwarzenegger, ha vuelto a fijarse en él y no solo quiere que regrese a Depredador, sino que también le ha propuesto protagonizar Commando 2, secuela de otra película destacada de su carrera.

Actualmente, los detalles sobre las tramas y los personajes de estas películas se mantienen bajo estricta confidencialidad. Sin embargo, se anticipa un enfoque en el que la evolución vital y física del actor tendrá un papel relevante en la narrativa, alejándose del cliché del héroe inmutable para asumir los desafíos que implica el paso del tiempo.

Captura video
Captura video

Nostalgia y su impacto en el público y la industria

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo entre los admiradores de Schwarzenegger, quienes consideran su regreso como una oportunidad para reencontrarse con las historias y estilos que definieron el arquetipo del héroe de acción. En redes sociales, los fanáticos destacan la disciplina física y el carisma del actor, mientras que especialistas subrayan tanto los riesgos como las oportunidades de adaptar papeles icónicos para un intérprete de setenta y ocho años.

Las productoras responden así a una tendencia creciente en Hollywood: reciclar y expandir universos ficticios basándose en la nostalgia, una estrategia que ha dado buenos resultados tanto en taquilla como en la conexión emocional con el público. Sin embargo, esto supone el reto de crear productos nuevos que respeten el legado original sin quedar atrapados en el pasado. De concretarse estas secuelas, pondrán a prueba la capacidad de combinar efectos visuales de alto nivel, historias novedosas y una adaptación realista a la situación actual de sus protagonistas.

Por su parte, Schwarzenegger se muestra seguro y motivado. A pesar de la falta de fechas confirmadas para el inicio de la producción, la magnitud de los proyectos y la participación de figuras relevantes detrás de cámara indican que los estudios buscan aprovechar el peso simbólico del actor y ofrecer espectáculos en pantalla grande que respondan tanto al recuerdo compartido como a las expectativas del público contemporáneo.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasArnold SchwarzeneggerDepredadorConan

Más Noticias

Elle Fanning lidera el estreno de ‘Margo tiene problemas de dinero’ con elenco de lujo

Interpretando a una madre soltera enfrentando facturas y trabajos precarios, Elle Fanning lidera el reparto junto a figuras como Michelle Pfeiffer y Nick Offerman

Elle Fanning lidera el estreno

Sylvester Stallone cede el legado a Noah Centineo en la precuela sobre el origen de John Rambo

Stallone deja el protagonismo y produce la precuela sobre el pasado militar de Rambo

Sylvester Stallone cede el legado

Animalkind llega a Early Access el 30 de marzo con animales y mechas en una colorida aventura postapocalíptica

El nuevo juego de Uncommon Games mezcla supervivencia relajada y creatividad en un entorno animalista futurista

Animalkind llega a Early Access

‘Motorslice’ llega a Steam esta primavera, ofreciendo parkour extremo y combate sobre megaestructuras industriales

Motorslice apuesta por la dificultad, la exploración y una atmósfera cyberpunk en paisajes desolados y gigantes

‘Motorslice’ llega a Steam esta

‘SiN: Reloaded’ revive el clásico de 1998 con una nueva remasterización para todas las plataformas

La remasterización moderniza gráficos, controles y jugabilidad, incluyendo la expansión ‘Wages of SiN’

‘SiN: Reloaded’ revive el clásico

ANIME

Retrocultura Activa | Cyber City

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

PELÍCULAS

Sylvester Stallone cede el legado

Sylvester Stallone cede el legado a Noah Centineo en la precuela sobre el origen de John Rambo

Entrevistamos a Penélope Cruz, actriz de la película ‘¡La Novia!’

‘Super Mario Galaxy: La película’ presenta su tráiler final y confirma a Donald Glover como Yoshi

Pixar recupera la corona con ‘Hoppers: Operación Castor’ y bate récords en taquilla internacional

Entre el fracaso financiero y la censura, ‘Elio’ enfrenta críticas por elección de Pixar

SERIES

La segunda temporada de Beef

La segunda temporada de Beef enfrenta a Oscar Isaac y Carey Mulligan con Charles Melton y Cailee Spaeny

La serie documental ‘Los dinosaurios’ de Steven Spielberg arrasa y bate récords de audiencia

Jacob Tierney prepara una nueva serie basada en la vida de Alejandro Magno

Homelander toma la Casa Blanca en el nuevo tráiler de la temporada final de The Boys

The Bear terminará en 2026: Jeremy Allen White confirma rodaje de última temporada junto a Abby Elliott