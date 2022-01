“Estamos muertos” nos prepara para un nuevo apocalipsis zombie en su terrorífico tráiler

Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado. (Netflix)

Los zombies invaden Corea del Sur en la próxima serie, Estamos muertos, que llegará a Netflix el 28 de enero. La historia sigue a un grupo de estudiantes de una escuela secundaria que ha sido tomada por los infectados y deberá sobrevivir en una misión suicida para salir del lugar, mientras aún mantienen la esperanza de ser rescatados. La producción se basó en el webtoon Now at Our School, creado por Joo Dong-geun.

Recientemente, el servicio streaming compartió el tráiler oficial de la ficción surcoreana y se observa más detalles sobre esta aventura de acción durante un apocalipsis zombie. Todo inicia como cualquier día en el instituto, hasta que de pronto una joven muere delante de un salón de clases. Los pocos que quedaron con vida tendrán que enfrentarse a una estampida de muertos vivientes para salir a salvo y, más adelante, enfrentarse al caos de la ciudad en la que se propagó este virus. “Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”, apunta la sinopsis oficial.

La primera temporada se estrenará el 28 de enero. (Netflix)

La historieta digital de Dong-geun se publicó entre 2009 y 2011 con gran éxito en su país natal. Casi una década después de finalizar, en 2020, Netflix anunció el desarrollo de una adaptación televisiva en colaboración con JTBC Studios y Film Monster, sin embargo, el rodaje se retrasó por la pandemia y recién los 12 episodios que conforman la primera temporada podrán verse este año.

Estamos muertos está protagonizada por Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Cho Yi-hyun y Son Sang-yeon. Entre los actores secundarios figuran Lee Kyu-hyung, Kim Byung-chul, Shin Jae-hwi, Lee Chae-eun, Kim Bo-yun, Bae Hae-sun, Yoon Gyung-ho, Kim Jin-young, Lee Sang-hee, Jeon Bae-soo, Kim Ji-soo, Ahn Ji-ho y Ahn Seung-gyun, entre otros más. La serie está escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su.

Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon y Yoo In-soo componen el elenco principal. (Netflix)

El género de zombies en Corea del Sur

Esta no es la primera vez que la industria surcoreana de cine y televisión apuesta por los zombies en la ficción. La película Estación zombie sentó un precedente con su estreno en 2016 que fue todo un fenómeno entre la audiencia global, y que intentaron continuar con la secuela para Netflix, aunque sin igualar el éxito que obtuvo la primera. En esta misma plataforma también se lanzó Kingdom, una serie de época que retrata el periodo de la dinastía Joseon en el imaginario de una epidemia de zombies. Contó con dos temporadas de seis episodios cada una.

El turno ahora llega para Estamos muertos, cuya trama escolar promete atraer mayormente a una audiencia más juvenil a través de sus personajes adolescentes y los problemas propios de su edad en medio de una catástrofe provocada por un virus que trae de vuelta a la vida a los muertos. Su estreno será el próximo 28 de enero.

SEGUIR LEYENDO: