Una docuserie contará la historia de amor de Paul Newman y Joanne Woodward, una de las parejas más glamorosas de Hollywood

Paul Newman y Joanne Woodward, una de las parejas más glamorosas, discretas y felices de Hollywood, tendrán su documental.

La legendaria estrella de Hollywood Paul Newman formó con su esposa, la también actriz Joanne Woodward, una de las parejas con más glamour de la industria del entretenimiento. Sin escándalos ni episodios para la prensa amarilla, compartieron medio siglo de vida. “Su trabajo, filantropía y vidas sirven como una especie de estrella polar, que ilumina cómo puede ser una vida sustantiva y significativa”, comentó Ethan Hawke a Variety para anticipar que dirigirá The Last Movie Stars, con producción ejecutiva de Martin Scorsese: una docuserie sobre esta historia de amor de la vida real.

El actor (Antes del amanecer) y realizador (Blaze, Seymour: An Introduction) emprendió el proyecto luego de que una de las hijas del matrimonio Newman-Woodward se le acercara a principios de la pandemia para proponerle la idea. “Explorarlos a través de su historia de amor de 50 años ha resultado ser más gratificante de lo que podría haber imaginado”, comentó Hawke.

Ethan Hawke dirigirá "The Last Movie Stars", docuserie con producción ejecutiva de Martin Scorsese. (Getty Images)

Los seis capítulos de la realización se verán en CNN Plus, el servicio por suscripción de la red de noticias que se estrenará en los próximos meses, según consignó Variety, y luego estará disponible para streaming en HBO Max.

“La brillante visión de Ethan ilumina lo que nos fascina de Joanne Woodward y Paul Newman en una película digna de sus talentos y pasiones”, dijo Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo contenido de CNN Worldwide. En efecto, la pareja de actores fue muy celebrada tanto en sus películas conjuntas (una decena, entre ellas Un largo y ardiente verano, Paris Blues, Piscina mortal, Mr. and Mrs. Bridge) como en las que Newman dirigió a Woodward, como Rachel, Rachel o su versión de la obra teatral El zoo de cristal, de Tennesse Williams.

La pareja de actores fue muy celebrada en sus películas conjuntas, como "A New Kind of Love".

De manera separada, al mismo tiempo, Newman fue la estrella de films como Butch Cassidy and the Sundance Kid y El golpe, junto a Robert Redford. El actor también es recordado por su trabajo de beneficencia, parte del cual fue la exitosa línea de comestibles Newman’s Own, cuyas ganancias se donaban a distintas obras de caridad.

A diferencia de lo que acostumbran las grandes figuras de Hollywood, Newman y Woodward no quisieron permanecer en el área de Los Angeles y, cuando decidieron tener a sus hijas se mudaron a Connecticut, en la costa este de los Estados Unidos. Defensores de la justicia social y la filantropía, no solían asistir a los eventos de la industria y mantenían una vida reservada.

A diferencia de lo que acostumbran las estrellas, Newman y Woodward no vivieron en el área de Los Angeles sino en Connecticut. (Getty Images)

The Last Movie Stars incluirá entrevistas realizadas para un proyecto que no se concretó, que Newman pidió a su amigo y guionista Stewart Stern. La docuserie incluirá mucho del material reunido por Stern, por ejemplo entrevistas a grandes figuras de la industria como Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal y la misma Woodward. Incluso Newman fue entrevistado en este proyecto, y habló sin tapujos sobre sus miedos, su primer matrimonio, la pérdida de su hijo Scott, el momento en que conoció a Joanne y otros eventos de su vida personal.

“No existe mayor drama para un padre que la muerte de un hijo”, dice, por ejemplo, el actor de El color del dinero. Scott era hijo de su primer matrimonio y sufrió una sobredosis a los 28 años. “Es algo que no se supera nunca, aunque yo he conseguido al menos aprender a vivir con ello”.

“Explorarlos a través de su historia de amor de 50 años ha resultado ser más gratificante de lo que podría haber imaginado”, comentó Hawke. (Getty Images)

Con todo este material Hawke comenzó su trabajo, al cual sumó a nuevos actores, directores y actrices: así contaremos con las voces de Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, LaTanya Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laura Linney y Sam Rockwell, entre otros.

También se incluirán las voces de las hijas de la pareja y de figuras que coincidieron con ellos en varios proyectos, como Sally Field (Absence of Malice), Melanie Griffith (Nobody’s Fool) y Scorsese. El cineasta y productor de este documental dirigió a Newman en El color del dinero, junto a Tom Cruise; por este film Newman ganó su único Oscar. Woodward fue la voz en off de otra película de Scorsese, La edad de la inocencia.

Paul Newman murió a los 83 años, luego de haber estado junto a Joanne durante 50.

SEGUIR LEYENDO: