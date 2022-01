Temuera Morrison y Ming-Na Wen a solas con Infobae por el estreno de “El libro de Boba Fett”

Temuera Morrison se convierte en el famoso cazarrecompensas y protagoniza su propia serie, "El libro de Boba Fett". Ming-Na Wen, como Fennec Shand, acompaña en el protagónico a Boba Fett en las aventuras del icónico personaje de "Star Wars".

“Cuando me contrataron para representar a Jango Fett -personaje que aparece en Star Wars Episodio 2 (2002)- fui rápidamente a un videoclub. En esos días, teníamos tiendas de video para obtener el casete. Y estaba mirando y Boba Fett ni siquiera estaba en el primer episodio”, recuerda Temuera Morrison haciendo referencia a su llegada al universo Star Wars.

Su protagónico en El libro de Boba Fett no es su primer personaje dentro de la saga aunque lucen igual. Morrison aparece por primera vez en una galaxia muy muy lejana como Jango Fett en El ataque de los clones. ¿Quién es Jango Fett? Básicamente es el hombre que prestó su cuerpo para que hagan un ejército de clones (de ahí el nombre de la película) y pidió uno de ellos para criarlo como su hijo. Más de 20 años después de su primera entrada al universo Star Wars, Morrison regresa como uno de los personajes más icónicos de la saga con una historia bastante particular: Boba Fett solo tiene cuatro líneas de diálogo y aparece seis minutos y 32 segundos en las dos películas donde participa: El imperio Contraataca y El regreso del Jedi.

“El libro de Boba Fett”, la serie que explora el origen del cazarrecompensas. (Francois Duhamel / Lucasfilm Ltd)

“Cuando salió Star Wars, la original, yo era solo un adolescente que había terminado la escuela. Y creo que me lo perdí todo. Al estar en Nueva Zelanda, creo que mi enfoque estaba más en jugar al rugby e intentar entrar en los All Blacks para poder vencer a los Pumas -el equipo argentino de Rugby-, pero eso no funcionó, así que empecé a actuar y pensé: ‘Bueno, trataré de hacer esto’. Especialmente siendo un maorí de Nueva Zelanda, no éramos muchos de nosotros -actores- en esa época”, relata Marrison con mucho entusiasmo y una alegría poco antes vista en un actor.

En otro lugar, conectada por videollamada, su compañera Ming-Na Wen, una leyenda de Hollywood, comparte el mismo entusiasmo: “La Fuerza era mi religión”. La actriz debutó en Star Wars como Fennec Shand, una cazarrecompensas que ayuda a Din Djarin (Pedro Pascal) en el quinto episodio de la primera temporada de The Mandalorian. Sobre su debut y presente en estas series, aseguró: “Este es mi sueño. Cuando era niña quería ser parte del mundo de Star Wars. Solía fantasear y dibujarme como una Han Solo femenina porque realmente me gustaba ese tipo de personajes”.

Luego de su regreso en "The Mandalorian", Boba Fett ahora tiene su propia ficción. (Disney Plus)

La carrera de la actriz nacida en Macau, China, fue en ascenso constante. Se instaló en Hollywood desde hace más de 30 años. En Disney comenzó en 1998 y le dio vida a Mulan en la película del mismo nombre. También interpretó a Chun-Li en la adaptación live-action del videjuego Street Fighter en 1994. Pasó por Marvel (Guardianes de la Galaxia y Agentes de SHIELD) y trabajó en series como Two and a Half Men y E.R. Emergencias. Sin embargo, asegura que su cabeza siempre estuvo en Star Wars: “Tenía los juguetes, todo. Vivirlo hoy en tiempo real, en este momento de mi vida, es increíble de verdad. Me pellizco todos los días”.

Hoy la dupla Morrison-Wen protagonizan El libro de Boba Fett, la serie de acción real que inicio en The Mandalorian, y recupera a uno de los más representados, recordados y comercializables personajes de toda la franquicia. Una especie de reparación histórica para Boba Fett luego de su supuesta muerte en El regreso del Jedi. Según Dave Filoni, el hombre que hoy creativamente mantiene en acción las diferentes historias creadas por George Lucas, “el personaje es una conexión directa con los sucesos de Star Wars. Él es un testigo de lo que sucedió”, aseguró en una entrevista luego del anuncio de la serie. Entre los rumores de lo que se viene para la serie, el más fuerte es la llegada de su archienemigo y tan querido por los fans, Han Solo, además de nuevos enemigos.

Temuera Morrison le da vida a Boba Fett en la serie de Disney+. (Europa Press/Marvel)

El libro de Boba Fett estrena capítulos nuevos todos los miércoles por Disney Plus.

