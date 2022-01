Keanu Reeves, muy cerca de trabajar con Martin Scorsese y Leo DiCaprio en una nueva serie

Keanu Reeves ha sido centro de los comentarios en los últimos días gracias a su protagónico en la nueva cinta de "Matrix". REUTERS/Carlos Osorio

Tom Cruise y Kathryn Bigelow fueron dos de las figuras que buscaron hacerse con los derechos de “The Devil in the White City”, la obra literaria de Erik Larson lanzada en el 2003. Pero fue Leonardo DiCaprio (No mires arriba) quien pudo quedarse con los mismos en el 2010. Desde esa época viene este nuevo proyecto que sería una serie de televisión y estaría protagonizada por Keanu Reeves.

El actor de Matrix se encuentra en negociaciones para protagonizar la adaptación en formato serie para Hulu (en América Latina se vería por Star Plus), según informó el medio Deadline. El proyecto, en caso de concretarse todo lo que se rumora, sería el primer papel de Reeves en una serie y un envión drástico para la concreción del producto.

La obra literaria cuenta la historia real de dos hombres, un arquitecto y un asesino en serie, cuyos destinos estuvieron vinculados para siempre por la Feria Mundial de Chicago de 1893. Daniel H. Burnham, un arquitecto brillante, y Henry H. Holmes, un médico apuesto y astuto que diseñó su propio “Castillo del asesinato”, un palacio construido para seducir, torturar y mutilar a mujeres jóvenes. La historia lleva al espectador a un recorrido por el asesinato, el romance y el misterio en la época dorada.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, las mentes tras la serie basada en el libro “The Devil in the White City”. (Natalie Behring)

El proyecto no es nuevo y aquí es donde entra Martin Scorsese: DiCaprio compró los derechos cinematográficos del libro en 2010 y empezó a vender el proyecto como un largometraje para Paramount con el director de El Irlandés. DiCaprio también sería el protagonista del film interpretando al Dr. H Holmes, el asesino en serie que se cree, mató entre 27 y 200 personas en un momento en que la ciudad de Chicago estaba fascinada con la celebración de la Feria Mundial de 1893.

El proyecto se convirtió en una serie de televisión y Keanu Reeves sería uno de los protagonistas. Todavía no hay confirmación del rol del actor ni que esté 100% en la serie, pero el proyecto avanza. Mientras tanto, Reeves tiene por delante el estreno de John Wick 4 para el próximo año.

Keanu Reeves volverá a la pantalla grande con otra cinta: "John Wick 4". (Europa Press)

