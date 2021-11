Estrenos de Netflix en diciembre: La Casa de Papel, The Witcher, Emily en París, Élite y más

"La casa de papel" llega a su final luego de cinco temporadas. (Foto cortesía)

La plataforma de streaming, Netflix, estrenará nuevos títulos que estarán disponibles durante los primeros días de diciembre. Entre ellos, la segunda, y última, parte de la quinta temporada de la exitosa serie española La casa de papel, y otras temporadas de series como The Witcher, Cobra Kai, Emily en París y otras.

Los estrenos comenzarán a partir del primer día de diciembre , cuando estará disponible el volumen 2 de la quinta temporada de la serie JoJo’s Bizarre Adventure y la tercera entrega de la serie Lost in Space, la producción de ciencia ficción en tendencia.

Posteriormente, el tres de diciembre , estará disponible la séptima temporada de la serie Brooklyn Nine-Niene y el esperado final de la serie La casa de papel. El 10 de diciembre los usuarios podrán disfrutar del estreno de la primera temporadada de la serie Saturday Morning All Star Hits! y la segunda de la producción Cómo cargarse las Navidades. También se estrenará la primera temporada de la serie Aranyak.

El próximo 15 de diciembre de estrenará una entrega de la famosa saga juevin, Élite, ahora en su modalidad de “Historias Breves”. Esta vez se desarrollará la historia de Phellipe Caye Felipe.

También durante la primera mitad del último mes del año regresará a la plataforma The Witcher, protagonizada por Henry Cavill. Hay que recordar que la producción de esta serie de ficción se pausó luego de la primera temporada por un accidente que sufrió el actor durante las grabaciones, así como por impedimentos derivados de la pandemia por COVID-19.

Ahora, después de unos años, la serie regresa para su segunda entrega. E l día 20 estará disponible otra entrega de Élite, esta vez sobre la historia de Samuel Omar, así como el estreno de American Crime Story: El caso Lewinsky.

Para terminar el año con broche de oro, la plataforma estrenará el 22 de diciembre la siguente temporada de la serie protagonizada por Lily Collins, y que fue todo un éxito entre el público, Emily en París. Esta volumen ha causado especial revuelo entre los amantes de la primera entrega.

El 23 de diciembre, Netflix soltará otra historia breve de Élite, esta vez centrada en Patrick . Para cerrar el año, la plataforma estrenará una miniserie titulada Gente ansiosa, el 29.

La plataforma pondrá a la disponibilidad del público la serie Kitz e l 30 y el 31 estrenará la sexta temporada de Queer Eye, así como el cuarta temporada de Corba Kai y la primera de Quédate a mi lado.

En el área de películas, la plataforma estrenará múltiples títulos. Entre ellos destacan los títulos navideños: El poder del perro, Soltero hasta navidad, La cinta de música, El chico de Asakusa, Nos volvemos a casa, Imperdonable, Fue la mano de Dios, Navidades en California: Luces en la ciudad, Un padre no tan padre, No mires arriba y A 1000 km de la Navidad, son algunas de las películas que estarán disponibles en este mes.

Respecto a cine de no ficción, o documental, durante este mes, la plataforma estrenará siete títulos: Colton sale del armario, un show de telerealidad, Nicole Buery BBW (Big Beautiful Weirdo), Carolin Kobeus: The last Christmas special, Esos locos años veinte, El diario del futuro, Tampa: la bahía del oro y Globo y las maravillas del arrecife.

