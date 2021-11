Jeremy Renner no volverá a ver “Avengers: Endgame”

El actor acaba de estrenar su propia serie, "Hawkeye", en Disney+. (Crédito/REUTERS/Mario Anzuoni)

Con el estreno de Hawkeye en Disney+, Jeremy Renner ha retomado su faceta heroica en Marvel después de que su última aparición fuera en Avengers: Endgame. En la película estrenada en 2019, los Vengadores se enfrentaron en una última batalla contra el villano Thanos para salvar el universo y evitar el chasquido del Titán Loco luego de que tome poder de las Gemas del Infinito. A la fecha, se le considera como un evento singular en el cine por la magnitud de la producción que involucró en cuanto a reparto, creatividad y presupuesto, sin embargo, hay algo que no permite al actor estadounidense volver a ver esta cinta dirigida por los hermanos Russo.

Aunque la cinta se haya convertido en una de las más vistas de la historia, Renner solo la vio una vez durante la premiere oficial junto a todos sus compañeros de elenco. Recientemente, confesó para una entrevista con la BBC Radio 1 que no planea volver a darle una mirada, debido a que resulta muy emotivo para él: “Vi [Avengers: Endgame] en la premiere, pero fue algo para celebrar para todos nosotros. Todos reíamos y lloramos, era demasiado. Nunca volveré a ver [la película]”, comenzó en su declaración.

“Fue una experiencia difícil. Todos [en el elenco] éramos un desastre de sollozos y también nos reíamos. Fue asombroso, éramos como miembros de la audiencia y fue increíble experimentarlo. Fue una experiencia maravillosa y hermosa para compartir”, agregó el protagonista de la nueva apuesta televisiva de Marvel en la que vuelve como el famoso superhéroe de las flechas para vivir nuevas aventuras con su joven aprendiz, Kate Bishop, una neoyorquina que tiene una gran admiración hacia él.

Jeremy Renner da vida al personaje de Marvel desde 2012, cuando se estrenó la primera entrega de "Avengers". (Crédito/REUTERS/May James)

Avengers: Endgame dejó secuelas en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y no solo a nivel narrativo: fue el final de un camino para muchas estrellas del reparto principal. Chris Evans, Scarlett Johansson y Robert Downey Jr., quienes integraron el equipo original de Avengers en la pantalla grande, se despidieron de sus papeles ante los fatales destinos de sus pares en la ficción. Los únicos que quedaron en pie de este primer grupo fueron Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Jeremy Renner, los tres con proyectos actuales ­–o a futuro– con Marvel Studios.

HAWKEYE Y EL RECUERDO DE BLACK WIDOW

En el primer episodio de Hawkeye, Clint Barton asiste acompañado de sus tres hijos a una función de Rogers, el musical, una obra de teatro que repasa con música y canto la vida del Capitán América. El protagonista mira con atención la escena, pero al ver a una actriz interpretando a Natasha Romanoff, su mejor amiga, recuerda con pesar la forma en la que ella se sacrificó para ayudar en la lucha de sus compañeros y no dejó que él lo hiciera porque tenía una familia esperándolo en casa.

La nueva ficción de Marvel explora las aventuras de Clint Barton en la víspera de Navidad cuando cruza su camino con Kate Bishop, una joven que podría convertirse en su sucesora. (Crédito/Disney+)

A pesar de haber pasado cierto tiempo desde la gran batalla de los Vengadores, el héroe aún se siente afectado por la pérdida de Black Widow. Por otro lado, desde la película protagonizada por Johansson, se dejó entendido que Yelena Belova (Florence Pugh) irá tras los pasos de Barton con el objetivo de asesinarlo, ya que la condesa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) –quien debutó en The Falcon and The Winter Soldier– le dijo que este hombre sería el culpable de la muerte de su hermana adoptiva.

Previo al estreno de la nueva serie se confirmó que, junto a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, Pugh se sumaría al elenco bajo su rol de Yelena, personaje que se introdujo por primera vez en Black Widow. Probablemente, su presencia será clave en los siguientes episodios como villana o una futura aliada.

Hawkeye estrenará su capítulo 3 el próximo miércoles 31 de noviembre en Disney+.

