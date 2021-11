HBO Max censuró “Birds of Prey” en su catálogo y explica cuál fue el problema

¿Qué pasó con la película de Harley Quinn en HBO Max? (Crédito/Warner Bros.)

Estrenada en cines a comienzos del año pasado, Birds of Prey fue una de las pocas películas que se salvó de la pandemia y no tuvo que enfrentar un retraso o las bajas en ganancias de un estreno exclusivo en digital. Aunque fue calificada muy por debajo por los críticos, muchos fans le tomaron cierto cariño a la cinta centrada en Harley Quinn que nos presenta a la villana junto a un poderoso grupo femenino (Black Canary, Huntress, Renée Montoya y Casandra Cain), todas ellas se unirán para enfrentar una misma amenaza.

Tal como el resto de producciones de cine y TV basadas en DC Comics, se puede ver desde HBO Max, aunque la plataforma la censuró y en los primeros minutos incluyó un anuncio : “Esta película ha sido modificada de la siguiente manera de la versión original: ha sido editada por contenido”. Según los reportes, sucedió en el acceso para Estados Unidos y también en Latinoamérica.

Pese a ello, casi todo se ve igual a lo que se proyectó en la pantalla grande, a diferencia de ciertos detalles como las groserías por escrito o habladas. Por ejemplo, la novia del Joker ya no se llama así misma “Harley fucking Quinn” o, en otra escena, la camiseta de Renée Montoya ha sido modificada, ya que originalmente decía “I shaved my balls for this” (Me rasuré las bolas para esto), pero se puede apreciar el texto parcialmente difuminado. Cabe recordar que, previo a su estreno, fue clasificada en la categoría R por tener incluir violencia y lenguaje adulto.

"Birds of Prey" estuvo protagonizada por la estrella australiana Margot Robbie. (Crédito/Warner Bros.)

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) estuvo dirigida por Cathy Yan, y el elenco estuvo compuesto por Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ella Jay Basco y Ewan McGregor. Se estrenó el 6 de febrero de 2020 y recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla, un rendimiento relativamente bajo para una apuesta del género de superhéroes.

HBO MAX RESPONDE A LA POLÉMICA

A raíz de la controversia por la censura del filme, HBO Max salió al frente para brindar una explicación a lo sucedido con el título en el servicio streaming. En declaraciones para TV Line, un vocero de la compañía aclaró que la versión para transmitir por televisión se agregó “por error al servicio” y que pronto el metraje original “estará disponible” , pero no especificó una fecha en la que se podrá visualizar.

Por otro lado, la jefa del grupo de redes, estudios y comunicaciones globales de WarnerMedia, Johanna Fuentes, escribió un tuit en el que indicó que pronto “se actualizará” en la plataforma. “Tenemos una versión de la película que se emitirá por televisión por cable y la versión sin editar para streaming que ha estado disponible por un año. Será actualizada en Max”, se lee en su pronunciamiento vía esta red social.

Así como indica la representante de WarnerMedia, Birds of Prey se ha podido ver antes en HBO Max sin ningún problema, pero los usuarios alertaron sobre esta versión apenas este 27 de noviembre. Desde el lanzamiento de la plataforma en Latinoamérica, todo el contenido relacionado al Universo extendido de DC (DCEU) ha estado disponible junto a otras series y películas subidas durante todo este período de tiempo.

SEGUIR LEYENDO: