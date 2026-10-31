El Gobierno encara una semana determinante para reorganizarse y aplacar internas antes de la llegada del Papa

La mesa política podría reunirse el martes en Casa Rosada

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Después de varios días en los que la Casa Rosada quedó atravesada por la tensión diplomática con Brasil, el operativo que permitió la salida de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos y las discusiones internas sobre cómo responder a ese escenario, el Gobierno buscará volver a concentrarse en la agenda local, con el objetivo de llegar más ordenado a la visita del papa León XIV y sancionar leyes que considera importantes antes de que finalice el periodo legislativo.

La semana comenzará con el desafío de reactivar las conversaciones dentro del propio oficialismo que quedaron pendientes por la situación internacional y por los roces entre algunos de sus integrantes.

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La mesa política, que habitualmente se reúne los martes en la Casa Rosada, no tuvo encuentro esta semana que pasó y podría volver a convocarse ahora para revisar las negociaciones parlamentarias, la estrategia electoral y el vínculo con los aliados.

Si ocurre, sería la primera vez que la secretaria general, Karina Milei, s vuelva a ver personalmente con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien continúa dando señales de autonomía y marcando sus diferencias frente a algunas decisiones del Gobierno.

La senadora nacional comenzó a alimentar las especulaciones sobre una posible candidatura con el video que publicó en sus redes sociales un día después de anticipar la movida con una enigmática foto suya y la frase “Se vienen cositas…”.

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La senadora sigue diferenciándose del Gobierno

Después de eso, durante una entrevista en Infobae en Vivo, la ex ministra de Seguridad afirmó que está preparada para ser Presidente, aunque aclaró que “una tiene que saber esperar su momento”.

Más recientemente, se diferenció de Milei en temas como la política internacional, principalmente en la reacción. ante las elecciones en Brasil y las declaraciones del mandatario contra periodistas.

La dirigente fue una de las pocas referentes libertarias que pidió reconocer la victoria del socialista Lula da Silva, en momentos en los que el Poder Ejecutivo opta por el silencio y la cautela.

Bullrich no estuvo en la última reunión de Gabinete, una ausencia que desde su entorno atribuyeron tanto a una situación personal como al malestar que le generaron algunas actitudes del mandatario, aunque la dirigente no volvió a hablar públicamente.

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Aunque en Balcarce 50 decidieron no confrontarla, sus intervenciones ya forman parte del análisis de algunos de los miembros de la mesa política.

El Presidente, por su parte, se mantiene al margen del conflicto y remarca que las opiniones de la senadora son a título personal y que, si bien no comparte todas sus declaraciones, remarca que “los liberales no son manada”, por lo que hay lugar para las discrepancias.

En tanto, Bullrich no piensa romper con el oficialismo, pero mantiene la estrategia de conservar un perfil propio y dejar abierta su proyección hacia 2027, tanto para una eventual candidatura presidencial como para integrar una fórmula junto a Milei.

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Mientras la discusión interna crece, el Gobierno sigue sin resolver una de sus principales prioridades legislativas: la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno quiere modificar el sistema electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Senado, Bullrich todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar y las conversaciones con los gobernadores continúan sin una definición cerrada, en un contexto en el que la cúpula libertaria no se pone de acuerdo sobre los tiempos para concretar los acuerdos electorales.

Cuando algunos funcionarios reclaman que las alianzas se hagan lo antes posible para garantizar gobernabilidad, cerca de Karina Milei consideran que no es el momento para las concesiones, ya que nada garantiza que luego las provincias retiren el apoyo si el Gobierno comienza a tener complicaciones.

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El PRO tampoco terminó de dar garantías sobre el Presupuesto 2027. Si bien varios de sus dirigentes manifestaron disposición a acompañar la ley de leyes, pidieron modificar aspectos tributarios, incorporar reglas de transparencia para las concesiones viales, extender regímenes de promoción industrial y, sobre todo, resolver los fondos de coparticipación pendientes para la Ciudad de Buenos Aires, un viejo reclamo de este espacio.

Entre otros puntos, el macrismo busca prorrogar las normas vinculadas con los regímenes de promoción automotriz y autopartista, para dar previsibilidad a las empresas del sector. A eso sumó una reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los huevos y sus derivados, del 21% al 10,5%, con el objetivo de equiparar su tratamiento con el de otras proteínas animales.

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En el caso de la Ciudad, el PRO reclama que el Presupuesto incluya las transferencias correspondientes al 1,55% de la coparticipación y que contemple el pago de la deuda acumulada desde abril, que asciende a $628.196.960.411, actualizada por inflación hasta septiembre de 2026.

Asimismo, propone incorporar un régimen para combatir la evasión a través de billeteras virtuales, incorporando un artículo que promueve la adhesión de las provincias a mecanismos armonizados de recaudación.

En ese contexto, esta semana debería realizarse el encuentro quincenal que mantienen La Libertad Avanza y el PRO. De la mesa suelen participar, por el lado libertario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Martín y Eduardo “Lule” Menem, mientras que Cristian Ritondo y Fernando de Andreis representan al macrismo.

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Reunión del Gobierno con el PRO

Hasta el momento, los aliados no habían recibido la invitación formal, aunque las últimas veces la convocatoria llegó incluso horas antes de la cita, que suele ser los jueves.

La necesidad de cerrar acuerdos se volvió más urgente porque el Congreso tendrá una actividad limitada durante los próximos días. Varios diputados y senadores viajarán a Washington para seguir las elecciones de medio término en los Estados Unidos, un proceso que el oficialismo mira con atención por su alineamiento con Donald Trump y por el impacto que podría tener sobre la política interna norteamericana.

La visita de León XIV también condicionará el calendario parlamentario. El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. El lunes 9 será feriado nacional y, según reconocen en el Congreso, no se espera actividad relevante en ninguna de las dos Cámaras durante todos esos días.

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El Presupuesto 2027, la reforma política, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y distintas iniciativas vinculadas con inversiones forman parte de una agenda que el Gobierno pretende llevar al recinto antes de que termine el período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre.

Mientras Santilli negocia con gobernadores y legisladores, y Karina Milei trata de organizar la política interna, el Presidente volverá a viajar a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

Será su segunda visita a la capital española en pocas semanas y coincidirá con una campaña electoral intensa, ya que España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre.

Milei volverá a España (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

En esta oportunidad, el mandatario volverá a cruzarse con Pedro Sánchez, anfitrión de la cumbre y uno de los dirigentes con los que Milei mantiene una relación más confrontativa. Durante su último viaje, el libertario calificó al jefe del Gobierno español de “ladrón corrupto” y pidió que la derecha lograra desplazar a los socialistas del poder.

Milei se reunió entonces con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de sus principales aliadas en España, pero no tuvo un encuentro presencial con Santiago Abascal. El líder de Vox mantuvo una videollamada con el mandatario argentino, aunque no viajó a Madrid por cuestiones de agenda.

La próxima cumbre será diferente porque tendrá un formato institucional y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de toda Iberoamérica. Milei tendrá que compartir el espacio con Sánchez. La agenda del viaje también se da después de la crisis con Brasil, pero Lula da Silva no viajará y será reemplazado por su canciller, Mauro Vieira.

El regreso del Presidente coincidirá con los últimos preparativos para recibir a León XIV, cuya visita tiene una dimensión política y social que genera expectativa en el Gobierno.

La Iglesia viene manifestando críticas sobre la situación social en el país, en especial por el impacto de la situación económica, la pobreza y las políticas de discapacidad.

En la Casa Rosada esperan que el Pontífice mantenga un mensaje general sobre los conflictos internacionales, la paz, la exclusión y los desafíos de la humanidad, sin cuestionamientos directos a Milei ni referencias puntuales al rumbo económico.

La secretaria general fue quien siguió de cerca los contactos con el Vaticano y apuesta a que la visita contribuya a descomprimir parte de la tensión política doméstica.