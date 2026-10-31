Milei visita Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica: tensiones internas y señales de cara a las elecciones 2027

Javier Milei

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El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar, a las 19, de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez. El acto se realizará durante el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y congregará a referentes nacionales y provinciales del oficialismo.

La construcción del edificio comenzó hace 15 años en la capital neuquina y el auditorio tendrá capacidad para unas 4.000 personas. La familia Márquez informó que la obra fue financiada con los diezmos y las ofrendas de los fieles.

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La presencia presidencial pondrá en primer plano a Nadia Márquez, una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro del Senado. Su nombre comenzó a circular como posible compañera de fórmula del Presidente para las elecciones de 2027, aunque esa alternativa aún no derivó en una definición política formal.

La diputada neuquina, Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem

Lo más probable es que no lo sea. Márquez es vista como una de las senadoras más importantes del círculo karinista. En las próximas semanas, su nombre será postulado por el bloque de La Libertad Avanza para formar parte del Consejo de la Magistratura como enviada de la Cámara Alta. Es uno de los pocos miembros de su bloque que puede integrarlo, por ser abogada de profesión.

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Además, Milei se reserva la posibilidad de que su compañero de fórmula sea un aliado partidario o alguien de confianza de su hermana, pero que no tenga múltiples responsabilidades.

Lo interesante es que a la actividad en la iglesia evangélica donde Márquez es pastora asistirá el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien el Presidente mantiene un buen vínculo. En su último viaje a la provincia, Milei lo felicitó por los avances de Vaca Muerta en su distrito. Pese a todo, esa cordialidad no se replica con los referentes distritales de La Libertad Avanza, siempre en el plano político.

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Los armadores nacionales de La Libertad Avanza ya decidieron presentar a Márquez como candidata a gobernadora. “El modelo de Rolo y el nuestro son muy diferentes”, afirma una fuente de primera línea en ese armado. Las críticas que realizan desde la esfera libertaria apuntan a que el oficialismo local no llevó adelante bajas tributarias. “Parece que ellos quieren un Estado presente, nosotros no”, agregaron. Un segmento más dialoguista de la Casa Rosada no está de acuerdo con esta confrontación y consideran que debe existir un pacto de convivencia, incluso para esos comicios.

Javier Milei y Rolando Figueroa, juntos en en el aeropuerto de Neuquén (Gobierno de Neuquén)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, tiene en sus manos la decisión más importante del calendario político provincial: la convocatoria a elecciones es una atribución exclusiva del Ejecutivo. La ley electoral neuquina no establece una fecha fija para los comicios provinciales, lo que deja en manos del mandatario la posibilidad de adelantar o postergar los tiempos con amplio margen de maniobra. La fecha que circula con más fuerza es el domingo 14 de febrero de 2027, aunque en los pasillos del poder provincial nadie descarta que el anuncio llegue antes de que termine noviembre de 2026.

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El límite que impone la norma es procedimental: una vez que Figueroa firme el decreto de convocatoria, el juez electoral tiene la obligación de solicitar los padrones provisionales a la Justicia Nacional Electoral con al menos 90 días de anticipación. Eso significa que, si la elección fuera el 14 de febrero, el gobernador debería oficializar la convocatoria, como máximo, en noviembre. El precedente más cercano data de la última elección provincial: Omar Gutiérrez firmó la convocatoria el 3 de enero de 2023 para unos comicios que se realizaron el 16 de abril.

Karina Milei también asistirá a la ceremonia junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y legisladores nacionales de La Libertad Avanza. Milei estuvo en Neuquén como presidente en dos ocasiones. La primera fue el jueves 8 de agosto de 2024: en una visita exprés que no dejó anuncios, pisó por primera vez Vaca Muerta y fue recibido en la pista del aeropuerto por Figueroa. La segunda visita fue el lunes 19 de octubre de 2026, cuando inauguró la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 en el Espacio DUAM de la capital neuquina.

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El viaje se producirá en medio de las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector alineado con Karina Milei por la conducción política del bloque oficialista en la Cámara alta. La disputa quedó expuesta en torno a la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Ese cargo quedó vacante tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. La comisión analiza, entre otros asuntos, los pliegos de jueces y de otros funcionarios que requieren acuerdo parlamentario, por lo que su conducción tiene peso en la agenda legislativa.

Patricia Bullrich

Una primera versión que trascendió fue que se le había propuesto a Márquez esa comisión. Esa opción quedó descartada porque prefieren impulsarla para el Consejo de la Magistratura y consideran poco habitual que una misma persona lidere tanto el espacio que propone a los jueces como el que los aprueba.

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Aun así, las intenciones de designarla sí existieron. Esto generó enojo en Bullrich, ya que considera que se trató de una imposición directa de la Casa Rosada hacia el Senado. En rigor, quien pidió su designación fue Karina Milei. “Lo que no termina de entender es que no se puede despreciar a los aliados poniendo a alguien que no tiene consenso”, explican en el entorno de la jefa de bloque.

Entre los senadores aliados surgió la posibilidad de que el radical Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la comisión, asumiera de manera transitoria hasta la renovación de autoridades prevista para marzo próximo. Esto no cuenta con el aval del oficialismo. “Se trata de una comisión de gobierno que corresponde informalmente al oficialismo”, justifican. El sector de Bullrich tampoco descartó impulsar a un candidato propio para impedir que la presidencia quedara en manos de la Unión Cívica Radical.

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