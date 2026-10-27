Honduras participa en coalición regional contra los cárteles y el crimen organizado

El ministro de Seguridad Gerzon Velásquez sostuvo reuniones con el mandatario Luis Abinader y el general estadounidense Francis Donovan. (Foto: Cortesía)

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Honduras participó en un encuentro regional orientado a fortalecer la cooperación entre países para enfrentar las operaciones de los cárteles de la droga y otras estructuras del crimen organizado que desarrollan actividades más allá de las fronteras nacionales.

La agenda se centró en la coordinación internacional frente al narcotráfico y otras amenazas criminales que requieren acciones conjuntas entre los gobiernos, en particular en materia de intercambio de información, inteligencia y fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones de seguridad.

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La representación hondureña estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien asistió a la reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante su participación, Velásquez sostuvo encuentros con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan. Las reuniones permitieron abordar asuntos de interés común relacionados con la seguridad y la cooperación entre los países.

La participación de Honduras en este espacio ocurre mientras las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de colaboración internacional para hacer frente a organizaciones criminales cuyas actividades abarcan varios territorios y aprovechan las diferencias entre los sistemas de seguridad y justicia de cada país.

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El narcotráfico utiliza conexiones y rutas internacionales entre distintos países para el traslado de sustancias ilícitas.

Honduras contra el crimen organizado

Uno de los objetivos de la participación hondureña en la A3C es ampliar la coordinación con otros países para facilitar el intercambio de inteligencia y mejorar la respuesta institucional frente a las redes criminales transnacionales.

Este tipo de cooperación permite que las autoridades compartan información relevante para identificar operaciones delictivas, dar seguimiento a estructuras criminales y coordinar acciones frente a amenazas que no se limitan a una sola jurisdicción.

El narcotráfico constituye uno de los principales asuntos de interés dentro de estos mecanismos, dado que las redes dedicadas a esta actividad utilizan rutas internacionales y conexiones entre distintos países para movilizar drogas y desarrollar otras operaciones ilícitas.

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La cooperación entre las instituciones de seguridad busca reducir las dificultades que surgen cuando las investigaciones y las operaciones criminales involucran a más de un Estado. Sin embargo, la información difundida sobre la participación de Honduras no especifica si durante la reunión se acordaron nuevas operaciones conjuntas, mecanismos adicionales de intercambio de información o compromisos con fechas concretas de ejecución.

Estrategia Nacional de Seguridad

En el ámbito interno, la participación de Honduras en la coalición está vinculada con la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones contra las organizaciones delictivas y promueve mecanismos de cooperación internacional para combatir el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

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La presencia de Honduras en la coalición responde a las directrices de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Como parte de las medidas nacionales, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa impulsó reformas orientadas a categorizar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales, dos de ellas con vínculos transnacionales, según datos de las autoridades.

La participación hondureña en la A3C busca complementar los esfuerzos internos con la cooperación de otros gobiernos, bajo la premisa de que las organizaciones que operan en distintos países requieren respuestas coordinadas.

Por ahora, la información difundida destaca la presencia de Honduras en la coalición y los encuentros del Ministro de Seguridad con representantes de República Dominicana y Estados Unidos, pero no detalla nuevos compromisos operativos derivados de la reunión.

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