De Francia a Italia, 32 fotos de las protestas que se extendieron por toda Europa
Desde Milán y Madrid hasta Lisboa y Tirana, miles de manifestantes volvieron a salir a las calles por las pensiones, la vivienda, la educación, la corrupción y la oposición a la guerra, lo que refleja una diversa combinación de reclamos en todo el continente
Manifestantes participan en una protesta contra el aumento del costo de vida en Estrasburgo, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026 (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Una manifestante sostiene una bandera francesa durante la protesta en Estrasburgo (Foto AP/Jean-Francois Badias)
Las autoridades francesas reportaron casi mil detenidos por los disturbios de este sábado (AP Photo/Laurent Cipriani)
Agentes de policía corren hacia los manifestantes durante una protesta en París (Foto AP/Thibault Camus)
Una mujer le grita a los agentes de seguridad durante la marcha en Lyon (AP Photo/Laurent Cipriani)
Las estimaciones del gobierno y de los organizadores de las manifestaciones indican que se habrían movilizado entre 400.000 y 800.000 personas en toda Francia (AP Photo/Thibault Camus)
Tirana, capital de Albania, fue escenario de una nueva jornada de violentos disturbios durante la marcha contra el Gobierno (AP Photo/Hameraldi Agolli)
Manifestantes albaneses quemaron un contenedor durante los enfrentamientos con la Policía en Tirana (AP Photo/Hameraldi Agolli)
Un manifestante encapuchado arroja un objeto contra la policía francesa en París (AP Photo/Thibault Camus)
Miembros de grupos estudiantiles de derecha marchan por las calles de Roma el sábado 24 de octubre de 2026, durante una manifestación denominada "Desbloquéenlo todo", organizada en oposición a las recientes protestas estudiantiles de izquierda (Foto AP/Gregorio Borgia)
La policía antidisturbios italiana contiene el avance de los manifestantes frente al Coliseo de Roma (Foto AP/Gregorio Borgia)
Dos jóvenes se toman la mano frente a las fuerzas de seguridad italianas en Roma (AP Photo/Gregorio Borgia)
Manifestantes franceses se movilizan en París disfrazos como Stormtroopers de Star Wars (REUTERS/Abdul Saboor)
Personas sentadas en un pub observan a manifestantes durante una protesta al margen del congreso de la Agrupación Nacional (RN), de extrema derecha, en Orleans (Foto AP/Teresa Suarez)
Pensionistas y simpatizantes marchan para defender sus derechos de jubilación en Madrid, España (Foto AP/Bernat Armangue)
Miembros de grupos estudiantiles de derecha marchan por las calles de Roma en contra de las recientes movilizaciones que terminaron en violentos disturbios (Foto AP/Gregorio Borgia)
Pensionistas y simpatizantes marchan para defender sus derechos de jubilación en Madrid, España (Foto AP/Bernat Armangue)
Personas sostienen llaves durante una protesta para exigir viviendas asequibles en Lisboa, Portugal (Foto AP/Ana Brigida)
Una mujer sostiene una pancarta en referencia al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, durante una protesta para exigir viviendas asequibles en Lisboa; el texto dice en portugués: "Montenegro también vive en el mundo de Barbie. Tiene 50 propiedades y, sin embargo, los egoístas somos nosotros" (Foto AP/Ana Brigida)
Manifestantes disfrazados de Spider-Man se movilizan en Rennes, Francia (AP Photo/Jeremias Gonzalez)
Los portugueses siguen acompando y movilizándose contra el Gobierno (AP Photo/Ana Brigida)
Miles de portugueses se volvieron a movilizar este sábado para protestar por la crisis de vivienda (AP Photo/Ana Brigida)
Manifestantes italianos se movilizaron frente al Coliseo romano con banderas de Palestina (crédito: Bruno Matta @brunoejes)
Cientos de italianos se movilizaron frente al Coliseo, en Roma (crédito: Bruno Matta @brunoejes)
Los manifestantes italiano rechazaron las medidas del gobierno de Meloni (crédito: Bruno Matta @brunoejes)
Cientos de personas protestaron en Roma contra el coste de la vida y el Gobierno (crédito: Bruno Matta @brunoejes)
Los manifestantes italianos pidieron "paz" y rechazaron la guerra (crédito: Bruno Matta @brunoejes)
Un manifestante romano se para frente a los carros hidrantes mientras la policía arroja agua para dispersar la concentración (REUTERS/Vincenzo Livieri)
Manifestante encapuchados rompen los vidrios de un local de la automotriz alemana Audi, en Francia (REUTERS/Dylan Martinez)
Los estudiantes albaneses no ceden y siguen saliendo a las calles para exigir la renuncia del primer ministro (REUTERS/Valdrin Xhemaj)
Carabineros con equipo antidisturbios se enfrentan a manifestantes que ondean banderas italianas durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Bolonia, Italia, el 24 de octubre de 2026 (REUTERS/Michele Lapini)
Un artefacto pirotécnico explota cerca de manifestantes durante una protesta antigubernamental de estudiantes en Tirana, Albania, el 24 de octubre de 2026 (REUTERS/Valdrin Xhemaj)