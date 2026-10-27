El PJ mira el triunfo de Lula: la candidatura de CFK, el futuro de la coalición y el mensaje a Milei

Cristina Kirchner rompió el silencio en las redes sociales para saludar a Lula Da Silva tras su triunfo en Brasil

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El inesperado e histórico triunfo de Lula Da Silva en Brasil sacudió al peronismo en la Argentina. Fue tan fuerte el impacto de la victoria en el balotaje ante Flávio Bolsonaro que Cristina Kirchner, que hacía más de un mes que no se expresaba en público, reapareció con un mensaje en sus redes sociales felicitando presidente brasileño por su triunfo.

La figura de la ex jefa de Estado quedó en el centro de las repercusiones del justicialismo porque algunos dirigentes de su espacio proyectaron la importancia de su liderazgo en las elecciones del año que viene. “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con CFK”, escribió Mayra Mendoza en sus redes, quien tuvo un intercambio con Rodrigo Neves, alcalde de Niterói, ciudad de Río de Janeiro y que se reunió con Cristina Kirchner meses atrás.

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“La juventud de Niterói inició el 5 de octubre el movimiento que se extendió por todo Brasil para darle la vuelta a la elección y elegir al presidente Lula. Estamos juntos, amiga Mayra Mendoza, por la justicia para Cristina —perseguida política— y por la defensa del Mercosur y de América Latina”, escribió Neves.

“Con energías renovadas, a seguir dando en nuestra Patria todas las batallas, en especial la de la liberación de Cristina y el fin del la proscripción para, también acá, recuperar una democracia plena“, sostuvo la diputada nacional Paula Penacca. Eduardo ”Wado de Pedro" publicó una foto de Cristina Kirchner y Lula Da Silva con las banderas de Argentina y Brasil.

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Incluso, el abogado brasileño Rafael Valim, que se hizo cargo de la defensa de la ex presidenta e impulsó la revisión de su condena en la causa Vialidad ante la ONU, dejó un mensaje de alto voltaje político: “Hoy ha sido Lula, el año que viene será Cristina”, publicó en la red social X pocos minutos después de que se conociera el triunfo electoral.

Lula Da Silva ganó el balotaje contra Bolsonaro por cerca de 4.500.000 millones de votos (REUTERS/Amanda Perobelli)

Hubo una intención manifiesta, por parte de los dirigentes del cristinismo, de equiparar la importancia de los dos liderazgos en la región y, en clave electoral nacional, de darle entidad y fortaleza a la figura de Cristina Kirchner de cara a las elecciones del que viene. Advirtiendo, implícitamente, que ella debe ser una protagonista del proceso electoral que se avecina.

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El triunfo de Lula dejó un sabor dulce en los paladares peronistas, que vieron en el resultado de la elección el freno a una ola de triunfos de las opciones de derecha en la región. Como si lo sucedido el domingo en Brasil pueda ser leído como el quiebre de una etapa y la posibilidad de que haya un giro, nuevamente, hacia gobiernos de corte popular.

Dejó también sin efectividad algunas hipótesis que retumbaron con fuerza después del triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta. Aquellas que hablaban de que todos los oficialismos tenían problemas graves para reelegir y la que ponía el foco en una potencial candidatura de Máximo Kirchner, amparada sobre la lógica de que el hijo de un ex presidente preso podía legitimar sus votos y tener un puente para se traspase el flujo de adhesiones de padre o madre a hijo.

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“Las realidades de cada país son distintas, pero si caía Brasil, no quedaba nada”, se sinceró ante Infobae un nombre propio importante dentro de La Cámpora, que agregó: “Milei puede tener un mal fin de año si pierde (Donald) Trump y gana (Pedro) Sánchez”. La mirada cristinista da cuenta, sobre todo, de un golpe duro para el Presidente en términos de representación ideológica de los modelos políticos.

Axel Kicillof aseguró que el triunfo de Lula le pone un freno al discurso de la motosierra de Milei en la región

Milei jugó muy fuerte por Bolsonaro y también lo hará por el mandatario norteamericano. El resultado de los votos podría dejarlo expuesto como estandarte de modelos perdedores. La derrota del candidato del Partido Libertal (PL) en Brasil marca un freno a una avanzada muy clara y contundente de la derecha en toda la región.

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De esa forma lo planteó Axel Kicillof, que ya no solo habla en público como gobernador de Buenos Aires, sino asumiendo el rol de un precandidato presidencial del peronismo. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”, sostuvo en una entrevista con El Destape.

Cerca del mandatario bonaerense aseguraron que el triunfo es importante para “poner un freno a derecha en la región” y que exista “un equilibrio”, pero que en lo que respecta al proceso electoral de la Argentina, el peronismo “no se puede relajar”. “Tiene un impacto emocional alto, pero no resuelve lo que hagamos nosotros”, explicó a este medio un importante funcionario del gobierno bonaerense.

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En el esquema político que trabaja cerca de la candidatura de Kicillof la mirada fue cauta, pero positiva. “Para el peronismo el triunfo de Lula es una enorme esperanza. Demuestra que con una unidad ampliada y una propuesta que convoque a las mayorías se puede derrotar a Milei. Y que nunca hay que subestimar a la gente”, expresó un diputado nacional que, en el rompecabezas del peronismo, se ubica cerca del Gobernador.

En el PJ creen que Milei salió golpeado de la elección brasileña y que afecta su discurso de ultra derecha en la región y el país (REUTERS/Jean Carniel)

La unidad política y el ordenamiento del Partido de los Trabajadores (PT) fue otro de los temas que surgió entre las repercusiones justicialistas. En el peronismo son muchos los dirigentes que creen que en la unidad del espacio político se encuentra una de las claves determinantes para poder intentar ganarle a Milei el año que viene. Y en esa línea también destacan la importancia de ampliar fronteras y sumar otros sectores, como han dicho en público, durante las últimas semanas, Axel Kicillof y Máximo Kircher.

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La diferencia mayor que existe en esa comparación obligada es el rol que ocupa cada fuerza política en su país. El PT es el oficialismo y, en su versión ampliada conseguida cuando Lula Da Silva volvió al poder en el 2022, está bastante ordenado detrás de la figura del Jefe de Estado. En cambio, el peronismo en Argentina está fragmentado, sin un liderazgo que concentre a la mayoría, atravesado por odios y rencores, y, al día de hoy, no está asegurada su unificación en el campo electoral.

La amplitud de una posible coalición para tratar de vencer a Milei fue otro de los temas centrales en las repercusiones post electorales. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz planteó que “en el pragmatismo de Lula” hay una parte importante del resultado.

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Recordó la decisión de Lula de incorporar a Geraldo Alckmin a la fórmula presidencial de 2022, en una alianza que permitió acercar a sectores de San Pablo, industriales y de centroderecha, “que necesitaban ser parte del proceso de ratificación de la industrialización de Brasil”.

“Lula, con proyección de un nuevo mandato, es el líder regional indiscutido. Todos los presidentes del Escudo de las Américas lo han saludado y se preparan para trabajar con él. Milei, asilado en su odio, perdió. Jugó fuerte, al punto de romper todo puente, y ahora quedó debilitado”, analizó otro dirigente del peronismo con experiencia en el campo internacional.

En un mensaje de mayor contenido territorial, un referente social que trabaja en la candidatura de Kicillof planteó: Esperemos que sirva para movilizar al peronismo, dejarse de joder con el internismo y salir a ampliar para construir un gran frente. El resultado puede entusiasmar a la militancia nuestra y deprimir un poco a la de ellos", aseguró ante la consulta de este medio. Una reflexión con anclaje electoral y vinculado a las diferencias interminables en la política bonaerense.

El Presidente de Brasil fue apoyado por todas las vertientes del peronismo en la Argentina

“Es una gran noticia el triunfo de Lula y haber salido de la lógica del pronóstico fatalista de que la elección estaba perdida. Si a eso se suma lo que pueda pasar en Estados Unidos, son noticias muy malas noticias para Milei, y son buenas para nosotros”, explicó un ex gobernador del peronismo a Infobae. Existe la sensación, que está latente en el universo justicialista, de que la victoria de Lula puede dar pie al inicio de una cadena de derrotas de los representantes de derecha y que ese camino incluye a Milei.

Son lecturas de largo plazo que después están atravesadas por múltiples factores locales e internacionales, y que pueden potenciarse o achicarse a una expresión más terrenal. Sin embargo, lo que está claro en el peronismo es que el golpe de efecto positivo que generó para las expresiones populares la victoria del presidente brasileño, no hubiese sido lo mismo si Bolsonaro se alzaba con la victoria.

“Para el peronismo y su sistema de alianzas, el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso”, afirmó Sergio Massa ayer. En el PJ sienten que es un empuje importante, desde el país vecino, para la etapa que viene.

Respecto a la derrota de los oficialismos, que se cortó con el resultado de ayer en Brasil, un ex funcionario de primera línea del gobierno del Frente de Todos lo analizó al detalle y explicó por qué es un error haber leído esa seguidilla como un comportamiento global uniforme.

“Nosotros perdimos por que el oficialismo se rompió desde adentro y eso nunca se saldó. En Uruguay, en Chile y en Colombia hay alternancia (no hay reelección), en Bolivia también la interna hizo perder al gobierno. En Perú se venía de una enorme inestabilidad política. En Ecuador hubo continuidad y en Venezuela, una intervención.El pueblo brasileño ya hizo su parte. Ahora nos toca a los argentinos”, dijo en un mensaje cargado de optimismo pensando en tiempo electoral que viene.