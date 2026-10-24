Bariloche: denunciaron a un candidato constituyente por mensajes que reivindican a Videla y al terrorismo de Estado

Integrantes de organizaciones de derechos humanos se manifestaron con pancartas frente a la sede del Ministerio Público Fiscal en Bariloche (Facebook APDH Bariloche).

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Adrián Marcelo Grau, candidato a convencional constituyente de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, fue denunciado por publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook que reivindican a Jorge Rafael Videla y el terrorismo de Estado.

El postulante ocupa el sexto lugar de la nómina que competirá el 1 de noviembre por los 15 cargos titulares encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal.

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Grau apoyó la candidatura presidencial de Javier Milei y está alineado políticamente con el gobernador de Bariloche, Walter Cortés

La denuncia fue presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito, con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. La presentación deberá determinar la autoría de los mensajes y si su contenido configura un delito.

Las capturas fueron difundidas durante el programa radial Nada Personal, de Voz Radio, y correspondían a un perfil identificado con el nombre de Grau. Entre los mensajes figuraban elogios a Videla, frases que relativizaban los crímenes de la dictadura y expresiones contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

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La APDH de Bariloche difundió en redes sociales el comunicado contra declaraciones atribuidas a Adrián Grau, postulante a convencional constituyente local (Facebook APDF Bariloche)

Una de las publicaciones afirmaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. En otra, el perfil lamentaba que el régimen militar “no terminó su trabajo” y reproducía la consigna: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.

Los mensajes estaban fechados el 22 de marzo, en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tras su difusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

Una publicación de Adrián Grau en apoyo al dictador Jorge Rafael Videla que desató la controversia (Facebook)

La denuncia y el reclamo de apartar al candidato

La APDH sostuvo que las publicaciones atribuidas a Grau reivindican delitos de lesa humanidad y “ensucian la memoria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. La entidad recordó que esos organismos impulsaron la búsqueda de personas desaparecidas y la restitución de identidad de niños apropiados durante la dictadura.

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Otro de los posteos del candidato a convencional constituyente, Adrián Grau, en esta ocasión atacando a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Facebook)

El organismo recordó que se restituyeron identidades a 140 nietos y estimó que el número de personas apropiadas durante ese período se aproxima a 500. También pidió a los partidos políticos que revisen las expresiones públicas de sus candidatos y definan su posición frente a la defensa de los derechos humanos.

Alhue Gavuzzo y Jorge “Jure” Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores, integrada por el PTS y el MST, reclamaron el retiro de la candidatura. “No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche”, expresaron.

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El repudiable mensaje de Grau en relación a los desaparecidos durante la última dictadura (Facebook)

También repudiaron los mensajes Tomás Guevara, de Fuerza Bariloche; Osvaldo Nemirovsci, del Movimiento Vecinal por Bariloche; y Rodolfo Sánchez, del Frente de Izquierda por el Socialismo. El bloque Vamos con Todos anticipó, además, que promoverá un pronunciamiento de rechazo en la Legislatura de Río Negro.

La explicación de Cortés y la alianza oficialista

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, afirmó que Grau le dijo que su cuenta había sido vulnerada. No se difundieron pruebas técnicas que permitan confirmar esa versión ni establecer de manera definitiva quién realizó las publicaciones.

El jefe comunal cuestionó que la oposición llevara el tema a la campaña y evitó referirse al contenido de los mensajes. “Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, respondió al ser consultado sobre el caso.

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“Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, minimizó el intendente de Bariloche, Walter Cortés, al ser consultado sobre el caso

Grau integra la lista encabezada por Yanina Sánchez de la alianza que reúne al Partido Unión y Libertad, vinculado a Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, fuerza liderada por el gobernador Alberto Weretilneck.

Antes de incorporarse a Estamos Haciendo Bariloche, Grau ocupó el sexto puesto en la lista de candidatos a legisladores provinciales de Primero Río Negro durante las elecciones de abril de 2023. Esa fuerza era liderada por Ariel Rivero y estaba alineada entonces con Javier Milei.

La elección constituyente contará con 13 listas. Los representantes electos discutirán normas sobre la organización del gobierno local, la representación política, los mecanismos de participación vecinal y los controles sobre la administración pública.

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