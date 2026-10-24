Política

Bariloche: denunciaron a un candidato constituyente por mensajes que reivindican a Videla y al terrorismo de Estado

Se trata del oficialista Adrián Marcelo Grau, quien apoyó a Milei en las elecciones de 2023 y al que se le atribuyen posteos en redes en apoyo a la última dictadura miltar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hizo una presentación ante el MPF por “apología del delito”. El intendente Walter Cortés minimizó el tema. El polémico perfil de Facebook ya no está online

Un grupo de personas sostiene carteles y un pañuelo blanco frente al edificio del Ministerio Público Fiscal de Río Negro en Bariloche
Integrantes de organizaciones de derechos humanos se manifestaron con pancartas frente a la sede del Ministerio Público Fiscal en Bariloche (Facebook APDH Bariloche).
Guardar

Adrián Marcelo Grau, candidato a convencional constituyente de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, fue denunciado por publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook que reivindican a Jorge Rafael Videla y el terrorismo de Estado.

El postulante ocupa el sexto lugar de la nómina que competirá el 1 de noviembre por los 15 cargos titulares encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal.

PUBLICIDAD

Javier Milei con una chaqueta de cuero junto a un hombre con una camiseta que dice Ariel Rivero Gobernador 2023
Grau apoyó la candidatura presidencial de Javier Milei y está alineado políticamente con el gobernador de Bariloche, Walter Cortés

La denuncia fue presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito, con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. La presentación deberá determinar la autoría de los mensajes y si su contenido configura un delito.

Las capturas fueron difundidas durante el programa radial Nada Personal, de Voz Radio, y correspondían a un perfil identificado con el nombre de Grau. Entre los mensajes figuraban elogios a Videla, frases que relativizaban los crímenes de la dictadura y expresiones contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación de Facebook con un texto titulado Comunicado de prensa y firmas de autoridades al pie
La APDH de Bariloche difundió en redes sociales el comunicado contra declaraciones atribuidas a Adrián Grau, postulante a convencional constituyente local (Facebook APDF Bariloche)

Una de las publicaciones afirmaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. En otra, el perfil lamentaba que el régimen militar “no terminó su trabajo” y reproducía la consigna: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.

Los mensajes estaban fechados el 22 de marzo, en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tras su difusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

Captura de pantalla de una publicación digital con una fotografía de Jorge Rafael Videla en uniforme militar y textos añadidos
Una publicación de Adrián Grau en apoyo al dictador Jorge Rafael Videla que desató la controversia (Facebook)

La denuncia y el reclamo de apartar al candidato

La APDH sostuvo que las publicaciones atribuidas a Grau reivindican delitos de lesa humanidad y “ensucian la memoria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. La entidad recordó que esos organismos impulsaron la búsqueda de personas desaparecidas y la restitución de identidad de niños apropiados durante la dictadura.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook con un meme y texto crítico hacia Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
Otro de los posteos del candidato a convencional constituyente, Adrián Grau, en esta ocasión atacando a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Facebook)

El organismo recordó que se restituyeron identidades a 140 nietos y estimó que el número de personas apropiadas durante ese período se aproxima a 500. También pidió a los partidos políticos que revisen las expresiones públicas de sus candidatos y definan su posición frente a la defensa de los derechos humanos.

Alhue Gavuzzo y Jorge “Jure” Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores, integrada por el PTS y el MST, reclamaron el retiro de la candidatura. “No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche”, expresaron.

Imagen con fondo negro y letras blancas y rojas con las frases "No fueron 30.000", "No fueron Inocentes" y "No fueron Suficientes"
El repudiable mensaje de Grau en relación a los desaparecidos durante la última dictadura (Facebook)

También repudiaron los mensajes Tomás Guevara, de Fuerza Bariloche; Osvaldo Nemirovsci, del Movimiento Vecinal por Bariloche; y Rodolfo Sánchez, del Frente de Izquierda por el Socialismo. El bloque Vamos con Todos anticipó, además, que promoverá un pronunciamiento de rechazo en la Legislatura de Río Negro.

La explicación de Cortés y la alianza oficialista

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, afirmó que Grau le dijo que su cuenta había sido vulnerada. No se difundieron pruebas técnicas que permitan confirmar esa versión ni establecer de manera definitiva quién realizó las publicaciones.

El jefe comunal cuestionó que la oposición llevara el tema a la campaña y evitó referirse al contenido de los mensajes. “Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, respondió al ser consultado sobre el caso.

Walter Cortés 1 Bariloche
“Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, minimizó el intendente de Bariloche, Walter Cortés, al ser consultado sobre el caso

Grau integra la lista encabezada por Yanina Sánchez de la alianza que reúne al Partido Unión y Libertad, vinculado a Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, fuerza liderada por el gobernador Alberto Weretilneck.

Antes de incorporarse a Estamos Haciendo Bariloche, Grau ocupó el sexto puesto en la lista de candidatos a legisladores provinciales de Primero Río Negro durante las elecciones de abril de 2023. Esa fuerza era liderada por Ariel Rivero y estaba alineada entonces con Javier Milei.

La elección constituyente contará con 13 listas. Los representantes electos discutirán normas sobre la organización del gobierno local, la representación política, los mecanismos de participación vecinal y los controles sobre la administración pública.

Temas Relacionados

BarilocheJorge Rafael VidelaAdrián GrauTerrorismo de EstadoWalter CortésMinisterio Público FiscalAsamblea Permamenten por los Derechos HumanosRío Negroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ruido discursivo de Milei y los límites que le imponen la política y la economía

El Presidente volvió a hablar de “intentos golpistas” luego del sobreseimiento en la causa $LIBRA. Antes, había escalado con sus declaraciones en el viaje a España. Pero el discurso asoma insuficiente frente a la realidad económica y a los giros oficialistas en el Congreso

El ruido discursivo de Milei y los límites que le imponen la política y la economía

Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos

Se destacó un curioso dato sobre las gestiones kirchneristas, que fueron de las más injustas en cuanto a federalismo. Declaración de certeza de la Corte Suprema, la sugerencia que deslizó una ONG para destrabar la discusión legislativa. El delirio de Ingresos Brutos: de 5,5 puntos en Neuquén a 21 en Catamarca

Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos

El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal

La aceptación de todos los cambios opositores, incluyendo los del peronismo, derivó en una incompatibilidad con el proyecto original enviado por el Ejecutivo. El oficialismo apura el dictamen en el Senado

El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal

Una interna inviable y el futuro incierto de un acuerdo electoral: conclusiones y desafíos de otra cumbre del PJ

La cúpula del peronismo nacional volvió a reunirse para poner en eje los reclamos de la fuerza política respecto al Presupuesto. La incógnita sobre las PASO y las dificultades que se avecinan

Una interna inviable y el futuro incierto de un acuerdo electoral: conclusiones y desafíos de otra cumbre del PJ

El Gobierno se ilusiona con un triunfo de Bolsonaro: la apuesta de Milei y qué creen que puede cambiar

El Presidente se involucró en la campaña del dirigente de derecha, pero no habrá representantes de la Argentina en el búnker del adversario de Lula. La discusión por el futuro del Mercosur

El Gobierno se ilusiona con un triunfo de Bolsonaro: la apuesta de Milei y qué creen que puede cambiar

DEPORTES

Banfield recibirá a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: hora, TV y formaciones

Banfield recibirá a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: hora, TV y formaciones

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

Tuvo un gesto de fair play, el público lo abucheó, sus compañeros le recriminaron y terminó llorando

Ric Flair, leyenda de la WWE, hospitalizado de urgencia tras desplomarse frente a un restaurante en Tampa

“Se corona” y “Príncipe Leo”: Messi, protagonista de las portadas tras recibir el Premio Princesa de Asturias

TELESHOW

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras proyecta cosecha de tres millones de quintales de frijol y descarta escasez de granos

Honduras proyecta cosecha de tres millones de quintales de frijol y descarta escasez de granos

¿Qué aspectos se deben revisar antes de solicitar un crédito en El Salvador?

El 37% de los residuos electrónicos en Costa Rica termina en manos del sector informal y solo el 9% llega a gestores autorizados

El ministro de Defensa de República Dominicana coordina la vigilancia fronteriza ante la crisis de Haití sin medidas extraordinarias

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú