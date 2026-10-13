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Cami Mayan mostró su rutina de boxeo a meses de su pelea en Párense de Manos IV: "Ella nos odia"

La conductora se prepara para enfrentar a Luli Fernández en una velada que reunirá a figuras del streaming argentino

La influencer compartió el detrás de escena de su ejercicio en el ring
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A casi dos meses de su pelea en el ring de Párense de Manos IV, Cami Mayan compartió con sus seguidores su rutina de entrenamiento y los ejercicios que practica para triunfar en la velada de diciembre. En ese marco, la influencer se puso los guantes y realizó una demostración junto a otros colegas.

Uno de los primeros ejercicios que Mayan demostró fue saltar la soga. Mientras lucía un delgado buzo gris claro, y un pantalón de entrenamiento del mismo tono, la joven se ejercitaba con sus compañeros a su lado. Luego, mirando a cámara, Juli Castro también se puso los guantes para practicar y comentó: “De tan solo pensar que me pegan media piña lloro”.

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Luego, los jóvenes vieron que Anita Espósito también se preparaba para seguir los ejercicios de Cami. Fue entonces cuando Fede Popgold dijo: “Anita está viviendo el mejor día de su vida”. En esa línea, Mayan afirmó: “Anita nos va a cag...a palos de verdad”. En tono de broma, su compañero hizo una referencia a su rival el día de la pelea y contó: “A Luli González le vamos a mandar a Anita”.

Minutos después, quien tomó la palabra fue el entrenador de Mayan: “Vamos a hacer un ejercicio para entender la dinámica de combate”. Fue entonces cuando Cami y Juli Castro intercambiaron golpes en el centro del cuadrilátero. Sin embargo, todo terminó cuando la influencer golpeó suavemente a su compañera en la cara. “Me pegó una trompada en la pera”, exclamó la hija de Momi Giardina tras dar un grito.

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Tres fotografías de Cami Mayán posando con guantes de boxeo negros, rojos y blancos sobre un fondo neutro
La sesión fotográfica de presentación incluyó prendas de la marca de ropa Calvagni

Luego fue el turno de Anita Espósito. Y si bien había demostrado ser rudo, Mayan no se contuvo y le lanzó un golpe. “No”, gritaron todos al unísono, a lo que después Popgold comentó a cámara: “Cami nos odia, nos odia a todos. Le pegó a dos. Le quedó el labial en el guante. Juli la está pasando fatal”. Continuando con la dinámica de entrenamiento, la influencer detalló: “Vamos a hacer el ejercicio del flota-flota que es para los esquives. Ahí Paula aprovecha y me cag...a palos”.

Para cerrar el clip a puro humor, Cami y sus compañeros enfrentaron en el ring a dos jóvenes que entrenaban en el gimnasio de boxeo. Al momento de hacer una estrategia, Anita le dijo a Mayan: “Vos agarrá al colorado que es tu especialidad”.

Cami Mayán viste una camiseta corta blanca, ropa interior negra, vincha y guantes de boxeo rojos mientras posa en posición de guardia
La influencer realizó una producción de fotos promocional inspirada en la indumentaria de combate

Semanas atrás, Cami confirmó su presencia en el evento con una producción fotográfica inspirada en el boxeo para anunciar su participación. La integrante de Luzu enfrentará a Luli González, representante de Olga, en uno de los cruces del evento de boxeo amateur entre figuras del streaming argentino.

La pelea llevará al ring la competencia entre ambas señales de contenido en vivo. La organización, encabezada por Luquitas Rodríguez, programó la velada para el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, del Club Atlético Platense.

Mujer posa de rodillas vestida con conjunto deportivo rojo y guantes de boxeo blancos frente a un fondo gris
La influenciadora Cami Mayán posa con indumentaria deportiva roja y guantes blancos en el marco de la presentación del evento de boxeo Párense de Manos IV
Una mujer con traje negro brillante, gafas de sol y guantes de boxeo negros posa frente a un fondo gris claro
La creadora de contenido Cami Mayán posa con guantes de boxeo y gafas oscuras en el marco de la presentación de Párense de Manos IV

La modelo compartió una secuencia de imágenes con cambios de vestuario vinculados al entrenamiento y a la indumentaria de combate. En una de las fotografías, luce una musculosa blanca con la frase “I love to make boys cry”, una bandana negra y un guante rojo de la marca Bronx sobre el que apoya el rostro.

En otra toma aparece en el piso, con un conjunto deportivo rojo y guantes blancos de Boxing Life. La producción también incluye un primer plano con vendaje negro, body de látex del mismo color, joyería y botas altas de cuero.

Cami Mayán posa de espaldas con un conjunto deportivo rojo mientras sostiene un par de guantes de boxeo rojos sobre un fondo gris
El combate entre Cami Mayan y Luli González representará la rivalidad entre los canales de streaming Luzu y Olga
Mujer con ropa deportiva roja y guantes de boxeo blancos inclinada hacia la cámara sobre un fondo gris
Cami Mayan mostró su rutina de boxeo con ejercicios específicos antes de su pelea en Párense de Manos IV

El rojo y el negro dominan la paleta visual de la sesión, que suma retratos de espaldas, imágenes con anteojos de sol y una toma en posición de guardia, con el cabello en movimiento. En una de las prendas se ve el nombre de Calvagni, la marca de la esposa del futbolista Nicolás Tagliafico.

La publicación recibió mensajes de colegas y seguidores. Federico Bongiorno escribió “cag... a palos”; Fede Popgold la definió como “mi campeona”, mientras que Anita Espósito comentó “diosa reina fantástica fenomenal”. Desde Patria y Familia, el ciclo que Mayan conduce en Luzu, celebraron el anuncio con la pregunta: “¿Tenemos a la boxeadora definitiva? Sí, la tenemos”. Sofía Gonet y Manu Carballeira también dejaron mensajes en la publicación.

Además del duelo entre Cami Mayan y Luli González, la cuarta edición de Párense de Manos tendrá otros seis combates confirmados: La Agusneta contra Brunenger, Brian Sarmiento frente a El Polaco, Bauleti ante Balanza, Pri Mora contra Albere, Renzo Pantich frente a Joaco López y Mármol ante Mortedor.

El evento llega a esta edición después de su tercera entrega, realizada en diciembre de 2025 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, que tiene una capacidad de 48.314 espectadores.

El enfrentamiento entre Mayan y González quedará entre los cruces que concentrarán la atención de la jornada por la rivalidad entre Luzu y Olga, dos de los principales canales de streaming del país.

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