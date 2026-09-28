En una semana el J.P.Morgan cambió tres veces de opinión sobre la Argentina: la última contrarió el optimismo previo

FILE PHOTO: The J.P.Morgan logo is seen at Canary Wharf financial district in London,Britain, March 3, 2016. REUTERS/Reinhard Krause/File Photo

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La volatilidad comienza por eliminar pronósticos. J.P. Morgan lo vivió la semana pasada: en tres días confeccionó tres informes distintos sobre la Argentina que fueron desde el optimismo hacia el pesimismo.

El jueves la Argentina recibió dos datos negativos. La caída de la actividad económica de 2,9% interanual y el aumento de la pobreza que alcanzó a 32,3% para el primer semestre, interrumpiendo las caídas de tres semestres consecutivos. Cuando asumió Javier Milei la pobreza era del 52 por ciento.

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El lunes pasado el mayor banco de EE.UU. pronosticó que la Argentina crecería 2,6% este año. El miércoles, adelantó que la Argentina podría alcanzar el grado de Investment Grade, calificación que le permitiría a los fondos del mundo ampliar las inversiones en el país, que tuvo esa calificación entre 1994 y 1998, para luego caer y tocar fondo con la crisis de 2001. Tener grado de inversión significa una abrupta caída del riesgo país y financiamiento internacional a tasas de alrededor de 5 por ciento. En la región Chile, Uruguay, Perú y Paraguay están considerados Investment Grade.

Pero tras los datos de pobreza y menor actividad económica del jueves, al día siguiente J.P. Morgan -que calcula el riesgo país en el mundo- admitió que los datos del jueves “superaron nuestra previsión. La economía argentina registró su peor rendimiento mensual desde el confinamiento de abril de 2020”. Uno de los argumentos fue la cantidad de feriados y la menor actividad laboral. “Las series mensuales han mostrado una volatilidad inusual en los últimos trimestres, lo que justifica la precaución antes de interpretar julio como un cambio decisivo en la tendencia. Los efectos del calendario también influyeron sobre el resultado. El gobierno declaró el 10 de julio como día no laborable para fines turísticos, extendiendo el feriado del Día de la Independencia del 9 de julio y dejando menos días laborables completos que en julio de 2025, cuando no hubo un ajuste comparable de vacaciones. Esto se suma a la menor cantidad de horas trabajadas en algunos sectores debido a la Copa Mundial de la FIFA. Las perturbaciones negativas y temporales del lado de la oferta también jugaron un papel, como la interrupción del suministro de gas y las precipitaciones y nevadas superiores al promedio histórico afectando a la construcción, la minería y algunos servicios”.

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Tras estas observaciones, la entidad redujo a 1,5% su pronóstico de crecimiento para 2026 y anticipó que el país puede entrar en una recesión técnica.

Elecciones: Argentina vs Brasil

La Argentina como ningún otro país padece estos datos por el riesgo electoral, más que por su economía. No sucede lo mismo en Brasil que tiene elecciones el domingo próximo pero la economía no cambiará drásticamente si triunfa Lula o Flavio Bolsonaro. Un resultado adverso podría determinar un cambio en las reglas del juego que pondría en riesgo las inversiones, si no triunfa Milei o un candidato que tenga las mismas ideas. El riesgo político es el que le da volumen al riesgo país y a la caída de la actividad económica.

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Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro iniciaron la campaña electoral con una fuerte disputa por la seguridad y la economía

Si no hubiera riesgo político, el riesgo país de la Argentina sería de 450 puntos básicos, siguiendo el crecimiento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. que enfrentaron un duro revés en la licitación del miércoles cuando se licitaron títulos a 5 años por los que tuvo que pagar una tasa de 5,033%, récord desde 2006, y una buena parte los recompró la FED. En la licitación de agosto la tasa fue de 4,39%. La renovación hizo subir el monto de intereses a pagar en USD 428 millones.

Visiones desde cerca

Las consultoras de la Argentina centraron sus informes en este tema.

EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel destacó que “el programa económico enfrenta hoy un panorama bastante más complicado que el que veíamos hace seis meses y cuando miramos qué cambió, encontramos tres factores que se fueron combinando en muy poco tiempo:

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El contexto externo. Las tasas en Estados Unidos siguen subiendo y el Treasury a 10 años llegó a 5,20%, el nivel más alto desde 2007. Detrás de ese aumento están la suba del petróleo y, por lo tanto, de la inflación que, según casi todos los indicadores, ronda el 3,5% anual. Por ahora es difícil pronosticar una baja de tasas porque, además, persisten un elevado déficit fiscal y una economía que sigue mostrándose fuerte. Esta combinación implica un dólar más fuerte y menos apetito por riesgo, que le pega de lleno a la Argentina. El riesgo país que pasó de 400 a más de 600 puntos en solo dos meses. El nivel anterior probablemente descontaba un final de mandato demasiado optimista, y la corrección le complica al Gobierno el financiamiento del año que viene. Colocar deuda afuera no figuraba en el programa financiero presentado este año y hoy tampoco parece una opción. También se han complicado las colocaciones en dólares en el mercado local porque las tasas subieron y el Gobierno no está dispuesto a convalidarlas. Al mercado le preocupa cómo conseguirá el Gobierno los dólares para refinanciar la deuda si estas condiciones se mantienen. Falta mucho para las elecciones, pero la pregunta flota en el ambiente. El nivel de actividad, que no levanta cabeza. Si bien los sectores exportadores más competitivos siguen creciendo, por ahora derraman poco al resto de la economía. La caída de julio fue peor que la esperada y es casi un hecho que el tercer trimestre va a cerrar en recesión. Al mismo tiempo, los ingresos no terminan de recuperarse y el mercado laboral se deteriora, con más desempleo y más pobreza. Todo esto empieza a reflejarse en las encuestas”.

Según EconViews “el panorama se deterioró antes y más rápido de lo que esperábamos, y eso le achica al Gobierno el tiempo para esperar que la recuperación llegue sola. Veremos si este cambio de escenario lo empuja a reaccionar y a tomar alguna medida que acelere la reactivación, que hoy aparece como la prioridad. Si la economía empieza a mostrar señales de vida, es probable es que el riesgo país vuelva a bajar, y con eso los “mejores 18 meses” serán más fáciles de transitar”.

La tasa internacional

La consultora FMyA de Fernando Marull destacó que “la suba de la tasa internacional de 10 años a 5% se llevó la atención de la semana. Le pegó algo al mercado de acciones, pero no tanto a Emergentes, que vienen con el buffer de buenos precios de commodities. Brasil tiene elecciones la semana que viene y las encuestas dicen que Lula le puede ganar a Bolsonaro la primera vuelta”.

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El informe agrega que “el contexto global pegó en la Argentina vía la suba del Riesgo País, pero no tanto en el dólar que viene con buena oferta del Agro con muy buenos precios de la Soja (USD 480). Sobre la actividad económica señala que “se ve un rebote de salarios privados desde marzo de 2026. La mejora es tenue, pero ya son 5 meses de forma consecutiva. Septiembre terminaría con un dólar estable (+0.7%; $1520) y un mercado que tiene buena oferta del Agro y del sector Financiero, pero ahora tiene más demanda. Por eso, el BCRA compró solo USD 230 millones en el mes. Las tasas de interés que se estabilizaron en 2% mensual, y una inflación que la proyectamos estable en 1,7% (con la cuarta semana en 0%)”.

FMyA advierte que “ya empezó a jugar el riesgo electoral. Los mercados venían descontando la reelección de Milei con casi 85% de probabilidad y ahora bajó hasta 70% que suena más lógico, porque todavía faltan 12 meses. La política está más movida. Kicillof lanzó su candidatura y estuvo de viaje en Nueva York. Cristina no habló, pero juega vía Máximo Kirchner. El Gobierno no tuvo una buena semana de noticias económicas, pero sigue moviendo la agenda parlamentaria: Carta Orgánica del BCRA, el Presupuesto 2027 y el objetivo de suspender las PASO”.

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Herida emergente

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que el escenario internacional con “un contexto de presión sobre las tasas y dólar más fuerte hirió a la deuda de emergentes y provocó el debilitamiento de la gran mayoría de las monedas contra la divisa norteamericana. El peso acompañó esta dinámica con el mayorista acumulando un alza del 0,7% contra el viernes previo y un 1,1% en lo que va del mes. Sin embargo, tal como venimos señalando, el ITCRM (Indice de tipo de Cambio Real Multilateral) continúa con un desempeño de relativa estabilidad, lo que significa que el tipo de cambio local acompaña el desempeño de los principales socios comerciales del país, en particular Brasil, China, estados Unidos y la Unión Europea”.

Scott Bessent. Los inversores pusieron una prima de riesgo mayor sobre los bonos que emite el Tesoro de EEUU. REUTERS/Vincent Alban

El informe indica que tras conocerse una caída de la actividad económica “para que se logre cumplir con el supuesto del proyecto de Ley de Presupuesto de un crecimiento del 3%, la actividad debería crecer al 2,66% mensual promedio hasta diciembre, algo que luce altamente improbable. Los sectores en los que el mercado tiene especialmente un ojo encima por su influencia en el apoyo social no logran dar un salto para recuperar el terreno perdido con el inicio del cambio de modelo económico. La Industria está teniendo un desempeño algo inferior al promedio histórico en lo que va del año y Comercio está muy por debajo luego del golpe recibido en julio. Será clave mejorar en este plano, aunque no será un gran año para la actividad”.

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El informe agrega que “la calma cambiaria de septiembre le costó al BCRA una merma importante en el ritmo de compra de divisas. En la semana que cerró la autoridad monetaria acumuló compras por apenas USD 21 millones con una rueda sin intervención, a un promedio diario que no llega a USD 6 millones. No obstante, el Ministerio de Economía logró sortear exitosamente el fixing de la letra D30S6 con una amplia aceptación en la conversión del martes y una demanda por cobertura que no parece mostrar señales de preocupaciones, de momento. A su vez, el BCRA redujo su posición vendida en futuros a USD 278 millones en agosto por lo que tiene prácticamente todo el poder de fuego disponible en ese sentido. Sin embargo, la desaceleración en la acumulación de reservas comienza a encender algunas alertas en un escenario de condiciones endurecidas a nivel global que obstaculizan la colocación de deuda soberana en moneda extranjera. El Riesgo País superó los 600 puntos y, si bien el Gobierno planteó como opcional el regreso a los mercados internacionales de deuda, la situación también afecta al canal de emisiones domésticas. Las compras de divisas y las colocaciones domésticas totalizan USD 9.900 millones de los casi USD 25 mil millones que el gobierno requiere para cerrar el programa en 2027. En septiembre y octubre la estacionalidad juega en contra en el mercado cambiario y hacia fin de año la adquisición de divisas tiene chance de remontar. La principal duda recae sobre las emisiones de deuda en dólares que puede ser un factor que presione al tipo de cambio en el tránsito hacia el proceso electoral”.

La consultora 1816 observa que “el bono Global 35 ya rinde 11% en el exterior, nivel más alto desde la elección de 2025. La floja performance reciente se explica tanto por el movimiento de los Treasuries (a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, le está yendo mal con su trade de tasa) como por la suba del riesgo país. El futuro es incierto, pero ahora ya cuesta imaginar que la Argentina salga al mercado internacional pre elección. Los Bonares también están flojos: el A029 rinde 11,8% contra MEP (y 13,4% contra Cable), dificultando el financiamiento local en dólares”.

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El informe indicó que “el Programa Financiero 2027 que presentó Caputo a principios de julio ya generaba bastante presión sobre las reservas y ahora luce probable que esa presión sea incluso más alta. En los números oficiales se asumía que el año que viene se usaban USD 3.700 millones del saldo que tendría el Tesoro por el Programa Financiero de este año y que además el fisco le compraba USD 4.900 millones al BCRA. Entre esos números y los vencimientos de Bopreal (de hasta USD 4.000 millones si no se siguen usando para impuestos), la presión sobre las reservas iba a ser de hasta USD 12.600 millones en todo 2027, número parecido al stock actual de reservas netas. Si encima las condiciones de mercado no permiten emitir USD 5.000 millones de Bonares (el supuesto del Programa 2027), la presión sobre las reservas terminará siendo superior”.

1816 agrega que ”como comentario de cierre, repetimos una idea en la que venimos insistiendo desde hace varias semanas: para nosotros (y también para la amplia mayoría de los inversores, razón por la que los bonos 2027 cotizan donde cotizan) no hay riesgo de impago en los bonos en dólares el año que viene, incluso si el mercado voluntario de deuda se cierra completamente. Pero las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios (y/o que el Tesoro pueda aprovechar las ventanas de oportunidad para colocar deuda en moneda extranjera, sea aquí o en el exterior) son muy importantes por otras dos razones:

Le dan al Gobierno mayores herramientas para enfrentar la volatilidad cambiaria que es razonable esperar el año que viene Mayor margen de maniobra a la administración a cargo desde diciembre de 2027 para enfrentar los vencimientos de deuda 2028 (que difícilmente puedan renovarse rápido en el mercado si el oficialismo no reelige).

En tanto, en el overnite, anoche las Bolsas de Estados Unidos abrían decididamente en rojo, mientras el Brent subía 1,20% USD 98,61. El oro retrocedía 0,60% y el dólar se fortalecía 0,20% frente a las principales divisas del mundo. Las Letras del Tesoro seguían en baja y con sus tasas en alza, superando 5,20% los nominados a 10 años. Las cifras anuncian otra semana complicada para la Argentina y el mundo.