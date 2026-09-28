La vaca viva: proyectan que el agro liquidará USD 40.000 millones en 2027

El maíz, el trigo y la soja tocaron máximos en tres años y medio en el mercado de Chicago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cosecha de granos va en camino a ser una de las más grandes de la historia, en medio de una suba sostenida de los precios internacionales. Gracias a esa combinación, el agro argentino liquidaría 40.000 millones de dólares durante 2027, según las proyecciones que difundió esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número ubicaría al año próximo como el segundo mejor registro histórico en materia de ingreso de divisas del sector agroindustrial al Mercado Libre de Cambios (MLC), apenas por debajo de la marca alcanzada en 2022.

La estimación se apoya en dos pilares. Por un lado, una cosecha de granos que se proyecta en 156 millones de toneladas para la campaña 2026/27, el segundo volumen más alto de los registros si el clima acompaña. Por otro, un escenario de precios internacionales que viene mejorando de manera sostenida y que llevaría las exportaciones totales de granos, harinas y aceites a 42.200 millones de dólares, la mejor marca histórica para las cadenas agroindustriales del país.

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Los valores de maíz, trigo y soja en Chicago tocaron en las últimas semanas máximos de tres años y medio. La BCR explica ese comportamiento a partir de tres factores que se combinaron casi al mismo tiempo: la caída proyectada en la producción global de maíz y trigo, sobre todo en el hemisferio norte, que redujo los inventarios disponibles; las dificultades en el flujo exportador desde la región del Mar Negro por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que golpea de lleno al trigo y al maíz; y la suba de los precios de la energía, producto de los conflictos en Medio Oriente y en el propio Mar Negro, que ya está afectando la capacidad de producción y de refinación a futuro.

El resultado de esa combinación se trasladó a los precios de exportación argentinos. El promedio de exportación de granos y subproductos del país cerraría 2026 un 3% por encima del año pasado, mientras que para 2027 se proyecta un 8% por encima de 2026. En términos nominales, sería el nivel de precios más alto desde 2023, cuando estalló la guerra en Ucrania.

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Por qué la liquidación no es lo mismo que la exportación

El informe, firmado por Matías Contardi, Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, del área de Investigación y Desarrollo de la BCR, aclara un punto que suele generar confusión: la liquidación de divisas y las exportaciones de una campaña no son la misma variable, aunque estén fuertemente correlacionadas.

La diferencia responde a dos motivos. El primero es de calendario: la liquidación se mide por año calendario, mientras que las exportaciones se contabilizan según el ciclo comercial de cada grano, que no necesariamente coincide con el año calendario. El segundo tiene que ver con la naturaleza de cada dato. La exportación efectiva queda registrada quen la mercadería se embarca, mientras que la liquidación de divisas refiere a los dólares que los exportadores venden en el mercado cambiario, un movimiento que puede anticiparse o demorarse respecto del embarque físico.

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Esa distancia temporal está regulada. Los exportadores de granos, oleaginosas y sus derivados deben ingresar y liquidar las divisas en un plazo máximo de 30 días corridos desde el cumplido de embarque otorgado por la Aduana. Si el cobro se concreta antes, la liquidación debe hacerse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la percepción de los fondos, siempre sin superar el tope de 30 días corridos desde el embarque. Cuando la operación se arma con anticipos o prefinanciaciones del exterior, el plazo también es de 20 días hábiles desde el cobro, mientras que las financiaciones de entidades locales deben liquidarse en el momento mismo del desembolso.

Los exportadores de granos, oleaginosas y sus derivados deben ingresar y liquidar las divisas en un plazo máximo de 30 días corridos desde el embarque. (Reuters)

En la práctica, buena parte del negocio se cierra antes de que el grano llegue al puerto. Los exportadores suelen asegurar la compra de la mercadería a medida que comprometen ventas externas, para no quedar descalzados frente al mercado físico. Eso no implica que el embarque sea inmediato ni que el pago del importador llegue en el acto. Muchas veces los exportadores liquidan parte de esos dólares por adelantado, con fondos propios o financiamiento externo, para pagar el grano, afrontar impuestos o cancelar otras obligaciones. Cuando el embarque finalmente se cobra, sólo resta liquidar la diferencia entre ese monto y lo ya liquidado.

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Ese mecanismo explica, entre otras cosas, el récord de 2022. Aquel año estuvo vigente el primer “dólar soja” o Programa de Incremento Exportador, que fijó un tipo de cambio diferencial para la oleaginosa y adelantó cerca de 8.000 millones de dólares en el mes de septiembre, correspondientes a mercadería que recién se exportó entre fines de 2022 y comienzos de 2023.

Un segundo trimestre histórico y un cierre de año atípico

Según la estacionalidad habitual de cada grano y subproducto, el segundo trimestre concentraría el 33% de la liquidación anual de 2027, empujado por el ingreso de la cosecha gruesa. Ese trimestre sería, además, el segundo con mayor liquidación nominal de la serie histórica y estaría un 40% por encima de lo liquidado en el mismo período de 2026.

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La tendencia se replica a lo largo de todo el año próximo. Según el informe, en promedio cada mes de 2027 liquidaría un 36% más de dólares que el promedio de la última década, un nivel que confirma el peso de la mejora de precios sobre el resultado final.

Se estima que en el último trimestre de este año se liquidarán 9.458 millones de dólares. (EFE)

También llama la atención lo que ocurre en el cierre de cada año. Históricamente, el último trimestre suele ser uno de los más flojos en materia de liquidación, sostenido apenas por el ingreso de la cosecha de trigo. Sin embargo, con la abundante oferta de granos disponible y el ritmo exportador sostenido, el último trimestre de 2026 marcaría un récord para ese período, con 9.458 millones de dólares. Para el último trimestre de 2027 las proyecciones también son altas: 8.095 millones de dólares, el segundo mejor registro para esa parte del año. Ese comportamiento suaviza el habitual bache cambiario entre el fin de un ciclo comercial y el arranque de la cosecha gruesa siguiente.

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Menos alícuota, pero más recaudación por retenciones

La BCR analizó los derechos de exportación, un tributo que la BCR describe como “distorsivo” porque reduce la rentabilidad del productor y, con ella, la capacidad de reinversión y de mejora productiva a largo plazo. Pese a eso, el esquema vigente contempla una reducción progresiva de alícuotas hasta 2028, calendario que ya está en marcha.

A partir de ese cronograma, de los precios oficiales de exportación y de la estacionalidad habitual de las ventas externas, la BCR proyecta que la recaudación nacional por derechos de exportación de granos y subproductos llegará a 5.482 millones de dólares en 2027, un 16% más que en 2026. El dato llamativo es que ese crecimiento se da pese a la baja de alícuotas: la mejora de precios internacionales compensa con creces la menor carga impositiva por tonelada. De hecho, aunque el nivel general de alícuota para 2027 será el más bajo desde 2019, sin contar la suspensión temporaria de retenciones, la recaudación por esta vía sería la más alta desde 2022.

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