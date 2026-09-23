Política

El gobernador de Corrientes anticipó que desdoblará las elecciones: se votaría a mitad de 2027

“Vamos a desdoblar. No es una novedad. Lo hicimos siempre”, anticipó el mandatario correntino Juan Pablo Valdés. La fecha sería junio o julio del año próximo. El lote de provincias con calendario propio se extiende a diez

Juan Pablo Valdés, candidato a gobernador de Corrientes
Valdés pronunció que el anuncio del desdoblamiento electoral se formalizará “cuando tenga la fecha en la que se hará”
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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que desdoblará las comisiones provinciales de las nacionales. “No es una novedad. Lo hicimos siempre”, remarcó. Y agregó que al anuncio formal se concretará “cuando tenga la fecha en la que se hará”, acotó.

Fuentes del entorno del mandatario indicaron a Infobae que las alternativas que están en estudio van de junio a julio del año próximo. La determinación tiene una doble raíz: institucional y política, puntualizaron.

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La decisión incorpora a Corrientes al lote de provincias que tendrá un calendario electoral distinto el año próximo. En la lista ya está Tucumán, que sufragará el 9 de mayo. Salta hará lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes. Misiones votaría un domingo de abril o mayo. Chubut evalúa ir a las urnas entre julio y agosto, mes en el que Neuquén podría hacer la convocatoria.

Santa Fe, en tanto, estudia una fecha entre el 13 de junio y el 5 de septiembre. Chaco realizará sus comicios en la segunda quincena de septiembre. Tierra del Fuego tiene mandato constitucional de votar en forma separada 90 días antes de la culminación del actual período. Mendoza anticipó que desdoblará, pero no fijó fecha aún.

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Qué se votará

Corrientes es uno de los distritos que tiene desfasado su calendario eleccionario con el nacional. La provincia eligió gobernador en 2025. Y en 2027 votará la renovación parcial de su Legislatura bicameral.

En 2023, cuando se dio un comicio similar al del próximo año, también hubo desdoblamiento. Los correntinos fueron a las urnas el 11 de junio. Cuatro años antes se eligió un día de junio para la votación legislativa local: fue el domingo 2.

En 2027. Corrientes votará la renovación parcial de su Legislatura bicameral
En 2027. Corrientes votará la renovación parcial de su Legislatura bicameral

En los comicios del año próximo, los correntinos elegirán 15 diputados y 5 senadores. El oficialismo tiene una amplia mayoría en ambos cuerpos y aspira a confirmar esa hegemonía.

La provincia vota sus autoridades provinciales y locales de manera directa, sin PASO. Se utiliza para sufragar una boleta sábana.

El sistema que se aplica es particular. Los frentes electorales primero pujan por sumar sellos a su conformación. Y luego luchará por los votos. La acción inicial es porque en el cuarto oscuro no hay una sola papeleta de cada alianza, sino tantas como integrantes tenga. El que acumule más, logrará una presencia más notoria.

Asunción Juan Pablo Valdés Corrientes
El frente “Vamos Corrientes” obtuvo una cómoda victoria en los comicios provinciales y nacionales

En la votación de 2025, el oficialismo se quebró en dos. Por un lado, quedaron los Valdés, con “Vamos Corrientes” y por una fracción denominada “Encuentro por Corrientes”. Su candidato era Ricardo Colombi, iniciador del proceso de hegemonía radical a comienzos de siglo y mentor de Gustavo Valdés.

El frente “Vamos Corrientes” obtuvo una cómoda victoria en las provinciales. Y también en las nacionales. Fue el único distrito donde se impuso “Provincias Unidas”, el sello que forjaron algunos mandatarios provinciales ex Juntos con el Cambio con el peronismo cordobés.

El año próximo, la provincia renovará en octubre cuatro lugares en la cámara de Diputados. Dos corresponden a Unión por la Patria y otros tantos a La Libertad Avanza. Entre los libertarios está Lisandro Almirón, que compitió sin éxito por la gobernación.

La provincia también deberá remozar su representación en el Senado. Concluirán sus mandatos Eduardo “Peteco” Vischi, presidente de la bancada radical, y su correligionaria Mercedes Valenzuela. Lo mismo ocurrirá con Mauricio “Camau” Espínola quien pese a ser electo por el PJ, hoy es aliado de los Valdés en la provincia y de la Casa Rosada en el Congreso.

“Lo principal es reelegir en nuestros bastiones”

Juan Pablo Valdés, que ganó el cargo el año pasado y sucedió en la gobernación a su hermano Gustavo, marcó cuál debe ser el objetivo central de la UCR el año próximo.

“La UCR tiene cinco gobernadores. Cuatro van por su reelección. Esa es la necesidad principal: reelegir en nuestros bastiones”, postuló.

Aunque reconoció que se registra una “clara polarización”, entre el kirchnerismo y los libertarios a nivel nacional, marcó que existe lugar “para más espacios”. “Nosotros venimos conversando y viendo qué haremos a futuro. Recién comenzamos. La mayor atención está puesta en la gestión”, indicó.

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