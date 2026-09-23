El fenómeno de El Niño reduce el caudal del río Lempa y agrava las pérdidas agrícolas en Centroamérica

El descenso en el nivel de los ríos de la cuenca del Lempa activó las alertas en comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador. EFE/ Rodrigo Sura

Guardar

El nivel de los ríos que nutren la cuenca del Lempa bajó en un período en el que suelen concentrarse las lluvias, una situación que encendió alertas entre comunidades rurales de Guatemala, Honduras y El Salvador.

La reducción de los caudales amenaza el abastecimiento de agua y la producción de alimentos en la región centroamericana, según Héctor Aguirre, gerente general de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.

PUBLICIDAD

Aguirre atribuyó el escenario a los efectos de El Niño, fenómeno que, de acuerdo con su explicación, redujo las precipitaciones y elevó las temperaturas en Centroamérica. El impacto se observa en ríos, nacimientos de agua, lagos y otros afluentes que alimentan al Lempa.

“El mismo río Lempa lo hemos visto en los niveles más bajos”, afirmó Aguirre. Señaló que durante agosto y los primeros días de septiembre, meses en los que normalmente se esperan mayores lluvias, el caudal se mantuvo por debajo de lo habitual en distintos puntos de la cuenca.

Las fuentes de agua de Guatemala, Honduras y El Salvador están conectadas por la cuenca del río Lempa. Ríos, quebradas y nacimientos ubicados en las zonas altas de los tres países alimentan sus afluentes, que finalmente desembocan en el Lempa. Por esa razón, la reducción de caudales o el deterioro de las fuentes en cualquier punto de la cuenca puede tener efectos aguas abajo, especialmente en El Salvador, donde el río aporta cerca del 60% del agua superficial disponible.

PUBLICIDAD

Héctor Aguirre atribuyó la disminución de las precipitaciones en la región centroamericana a los efectos del fenómeno de El Niño. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

Comunidades reportan menos agua en ríos y nacimientos

El gerente de la Mancomunidad indicó que la organización no cuenta con una medición técnica integral de la disminución del caudal. Sin embargo, recopiló entrevistas y testimonios de habitantes que viven cerca de los ríos y que conocen el comportamiento de estas fuentes de agua en diferentes épocas del año.

Según esos relatos, en algunos sectores el nivel del agua estaba entre tres y cuatro metros por debajo de lo que los pobladores consideran habitual para ese período. La situación afecta a tributarios del río Lempa en territorio guatemalteco y hondureño, además de comunidades del norte de El Salvador donde trabaja la entidad.

PUBLICIDAD

Aguirre explicó que el problema no se limita al consumo doméstico. Las familias rurales utilizan el agua de los ríos y quebradas para el riego de cultivos, la producción de granos básicos y la crianza de peces. La reducción de las fuentes también puede afectar a los ecosistemas de la cuenca.

“Las fuentes de agua se están secando”, sostuvo el representante de la Mancomunidad. Añadió que las comunidades han expresado preocupación por la disponibilidad del recurso ante la continuidad de las altas temperaturas y la falta de lluvias suficientes.

La sequía persistente compromete la seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen de la agricultura de subsistencia. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

Productores reportan pérdidas de hasta el 90% de sus cultivos

La menor disponibilidad de agua ya se trasladó a las parcelas agrícolas. Aguirre afirmó que productores entrevistados por la organización reportaron pérdidas totales o daños de entre 80% y 90% en sus cosechas, aunque no precisó la cantidad de agricultores afectados.

PUBLICIDAD

Las afectaciones se concentran en cultivos que sostienen la alimentación y los ingresos de muchas familias rurales. Para los productores de maíz y frijol, la cosecha de fin de año representa una fuente de alimentos para los meses siguientes y una oportunidad para vender excedentes y comprar otros productos básicos.

Aguirre advirtió que la sequía puede comprometer la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia. Si las pérdidas se confirman en una escala mayor, las familias tendrían menos reservas para su consumo y menor capacidad de generar ingresos tras la temporada de cosecha.

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa prevé presentar un estudio sobre el impacto de la reducción de lluvias en la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la región.

PUBLICIDAD