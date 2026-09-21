El Gobierno enfrenta un conflicto involuntario con Patricia Bullrich: reclamos y esfuerzos para que no escale la tensión

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito (Red social X)

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Fiel a su estilo directo y sin eufemismos, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich volvió a protagonizar la semana pasada un enfrentamiento con algunos miembros del Gobierno tras dejar al descubierto otra falta de coordinación interna, esta vez por la presentación del Presupuesto 2027, que generó una polémica que podría continuar en los próximos días, con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos.

El mandatario nacional partirá a las 23:00 de este lunes hacia Nueva York para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas y es probable que, a diferencia de casi todas las anteriores oportunidades, en la comitiva oficial no esté su hermana, la secretaria general, Karina Milei.

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Hasta último momento, se estaba debatiendo si la funcionaria finalmente se subía al avión o se quedaba en Buenos Aires para seguir de cerca la gestión y poder participar, por ejemplo, del encuentro de la mesa política previsto para el martes, en este contexto de tensión creciente entre los referentes del oficialismo.

Por el contrario, ya se decidió que no se hará la reunión de Gabinete que se venía llevando adelante todos los lunes en la Casa Rosada, porque el jefe de Estado prefirió concentrarse en terminar el discurso que va a pronunciar ante las Naciones Unida, según aseguraron oficialmente.

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“La idea de Patricia de hacer públicas sus críticas es para ver si cambia algo de una vez, al menos por ahora es solamente eso”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, que recientemente acaparó la agenda con un video.

Sesión ordinaria en el Senado de la Nacion, el 14 de mayo de 2026, en Buenos Aires; Argentina (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

En un gesto provocativo, Bullrich se grabó trabajando mientras escuchaba “No me importa”, uno de los temas más conocidos de Lali Espósito, que tiempo atrás fue el centro de las críticas de Milei.

Todo comenzó cuando la senadora protestó por haberse enterado por los medios que en el proyecto de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso incluía recortes en discapacidad, un tema que ella estaba negociando con la oposición.

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El texto se presentó pasadas las 23:00, sobre el final de la fecha límite para hacerlo, y la decisión también sorprendió a otros legisladores libertarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que será el primero en impulsarlo, ya que ingresó por ese recinto.

Aunque nunca se aclaró qué fue lo que sucedió, varios responsabilizaron por lo sucedido al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que fue quien trabajó en la norma, y a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal, por ser el área revisora.

Puntualmente, el capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad, como la derogación parcial de la Ley de Emergencia en este sector y la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

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"Toto" Caputo fue de los principales apuntados por lo que sucedió (Adrián Escándar)

Rápidamente, en la cúpula del oficialismo salieron a minimizar la interna y trascendió un mensaje escrito supuestamente por el propio Presidente, en el que asegura que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia con la cantante, a principios del 2025, escuchó temas de la artista que le gustaron.

“Sabemos que Patricia tiene una personalidad muy fuerte, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, de ahí a que haga la gran Victoria Villarruel y traicione de esa manera, me parece que hay una distancia muy grande", sostuvo una persona muy cercana al mandatario.

En este sentido, en el entorno del jefe de Estado descreen que la senadora vaya a renunciar al partido para competir por su propia cuenta en el 2027. “¿Y dividir el voto restándole a Milei para que terminen ganando los kirchneristas? No veo que vaya a prestarse a eso", opinaron.

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Sin embargo, quienes conocen a Bullrich reconocen que hay un hartazgo en ella por diferentes situaciones que vienen pasando, como la falta de diálogo en el Gobierno y algunos modos del Presidente para solucionar los conflictos, con los que no está de acuerdo.

Ponen como ejemplo aquella reunión de Gabinete en la que el mandatario nacional la habría frenado en seco cuando cuestionó la reacción del Ejecutivo durante el caso Adorni o, más recientemente, cuando se molesta ante el pedido de alguna medida económica.

“Es simple, Patricia lo dijo de esa manera porque ya está hinchada las pelotas. Somos varios los que estamos igual que ella”, remarcó una figura de confianza de la senadora en el Congreso.

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Karina Milei podría quedarse en Buenos Aires para seguir de cerca la gestión

En este marco de tensión, la cúpula libertaria decidió cancelar algunas de las actividades que estaban previstas para antes del viaje de Milei a los Estados Unidos, como la reunión de Gabinete de esta semana.

Lo que sí está confirmado es el encuentro de la mesa política, a la que Bullrich hasta último momento estuvo analizando si asistir. Finalmente, decidió que participará.

“Es que si no se van a hablar de los temas importantes, ¿a qué va a ir? ¿A que Karina te diga cómo tenés que ir vestido a ver al Papa?“, protestó el dirigente bullrichista cuando aún la ex ministra pensaba en si asistiría o no, haciendo referencia a una de las órdenes que dio la secretaria general cuando juntó a los legisladores en la Casa Rosada. Uno de los mensajes fue que tenían que usar ropa sin color, preferentemente negras, si van a los actos del Sumo Pontífice en la Argentina.

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En la mesa política del martes, a partir de las 13:00, la senadora podría volver a conversar en persona con la hermana del mandatario nacional, pero no verá a quien fue su principal apuntado por lo que pasó con el Presupuesto, “Toto” Caputo, que sí forma parte de la comitiva que acompañará a Milei.

Este jueves, el oficialismo buscará llevar al Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuya aprobación definitiva quedó pendiente en la última sesión por diferencias sobre el mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la entidad.

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El temario de la sesión también podría incluir la modificación del régimen de Zona Fría, que restringe los subsidios al gas en áreas incorporadas al beneficio en 2021, aunque la iniciativa enfrenta resistencias entre senadores de provincias patagónicas y de Mendoza.

La última ley que Bullrich consiguió aprobar en el recinto fue la de Inocencia Fiscal II, sancionada con 44 votos a favor y 23 en contra, lo que fue celebrado por Milei en las redes sociales, pero no tuvo ninguna mención por parte del ministro de Economía.